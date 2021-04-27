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Киргизия становится зоной азартных игр, - В.Панфилова
00:32 28.04.2021

Жапаров предлагает открыть казино во всех городах

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
27.04.2021

Садыр Жапаров намечает места, где можно построить отели с казино.

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил открыть казино во всех регионах страны. Игорный бизнес, по его мнению, поможет пополнить республиканский бюджет. Депутаты парламента уже приступили к рассмотрению нового законопроекта. Документ, принятый депутатами в первом чтении, вызвал споры из-за того, что рассматривается во время священного для мусульман месяца Рамазан. Глава государства считает, что это меньший харам (тяжкий грех), чем продажа алкоголя или свинины.

Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) вернутся к законопроекту об открытии игорной зоны после 12 мая, когда закончится священный месяц Рамазан. 21 апреля в парламенте прошло голосование. Некоторые из депутатов сказали "быть казино", но затем вдруг опомнились и попросили вынести законопроект на переголосование. Мол, бес попутал, не на ту кнопку нажали, игорный бизнес – это харам.

Заместитель председателя Духовного управления мусульман Киргизии Кадыр Маликов был удивлен поведением депутатов, которые "читают намаз, держат орозо (пост. – "НГ"), ходят по пятницам на жума (молитву. – "НГ") в мечеть в здании парламента", при этом голосуют за открытие казино. По его словам, инициаторы идеи экс-спикер Дастанбек Джумабеков и Бактыбек Турусбеков обосновывают это тем, что игорные дома нужны, но только в специализированном административном районе и исключительно для иностранцев. "По этой логике – несправедливость, воровство, предоставление развращений и т.д. в отношении не граждан Киргизии этически как бы оправдывается и не является запретным? Ведь главное – прибыль для государства, деньги в бюджет, а то, каким это путем добывается, не имеет значения. При этом каждый старается продемонстрировать набожность на словах", – написал в Facebook Маликов.

Напомним, что игорный бизнес в Киргизии запрещен с 2012 года. В 2015 году прекратили работу тотализаторы и букмекерские конторы. Однако парламентарии периодически поднимают тему открытия казино. На этот раз эту идею лоббирует лично президент Садыр Жапаров.

В законопроекте предлагается создание специальной игорной зоны для иностранцев на берегу Иссык-Куля на территории аэропорта "Тамчи". Это, по мнению инициаторов, пополнит бюджет страны. Правда, для того чтобы раскрутить бизнес, правительству предлагается изыскать дополнительные бюджетные средства на строительство отелей, казино и других игорных заведений.

В обществе сообщение о возрождении игорного бизнеса в Киргизии было воспринято неоднозначно. Скорее даже критически. Люди помнят, как трудовые мигранты спускали все заработанные в России деньги в казино и на тотализаторах. А их семьи голодали, оказывались на улице без средств к существованию. И оговорка в законопроекте, что играть будет разрешено только иностранцам, не остудила пыл противников. Они указывают, что около 500 тыс. граждан Киргизии имеют вторые паспорта – РФ или Казахстана.

Садыр Жапаров 27 апреля выступил с разъяснениями. В интервью подконтрольному телеканалу "Пирамида" он заявил, что бюджет требует вливаний. Деньги могут быть получены за счет развития игрового бизнеса. И предложил не ограничиваться только одной Иссык-Кульской областью. "Я дал поручение аппарату президента, Жогорку Кенешу, чтобы разработали предложение об открытии казино в Бишкеке, всех областях и городах республики", – cказал глава государства. По его словам, для получения лицензии на открытие казино будут предъявляться жесткие требования. "Одним выстрелом мы убьем двух зайцев. Во-первых, лицензию смогут получить те, кто сможет предоставить гостям пятизвездочные отели. Во-вторых, лицензия будет стоить миллионы сомов. Я дал поручение, чтобы в проекте закона был прописан запрет на вход кыргызстанцев в эти казино. Наши туда не смогут зайти. За этим будет строгий контроль. Наши с двойным гражданством тоже не смогут посещать эти казино. Если казино нарушит правила и требования, то его лишат лицензии", – прокомментировал глава государства.

Он также ответил на критику относительно того, что закон принимается в священный для мусульман месяц Рамазан: "Это все слова. Например, водку же на улице продают, и с нее поступают налоги. Разве это не харам? С акцизов получаем налоги, с продавцов свинины налоги получаем, разве это не харам? По сравнению с этим, возможно, казино более халяльное (разрешенное. – "НГ"). Я не улем, я не молдо (священослужители. – "НГ"), но мы должны получить средства от казино. В бюджет должны поступить миллиарды сомов", – сказал президент.

Пользователи соцсетей говорят, что "пополнение бюджета за счет игорного бизнеса, создание рабочих мест – это красивые слова, за которыми скрывается банальное отмывание денег, добытых преступным путем". Казино всегда управлялись криминальными кругами. Например, представитель криминальной группы может специально проиграть в казино незаконно добытые деньги, а потом забрать их за границей. В результате он покажет, будто выиграл эти деньги. "Эта система была налажена во времена Бакиевых", – сказал Радио "Азаттык" (киргизской службе Радио "Свобода") журналист Семетей Талас уулу. Он считает, что в открытии казино заинтересованы преступные группы.

"Стремление создать хоть что-то приносящее доход в бюджет понятно, поскольку республика находится в кризисе. Но стремление к быстрым деньгам имеет свою предысторию. За период после развала СССР Киргизия неоднократно предпринимала подобную тактику – создать свободную зону для игровой деятельности. Такие попытки уже были в период президентства Аскара Акаева, Курманбека Бакиева и каждый раз терпели фиаско, поскольку бюджету этот бизнес ничего не приносил. Я не думаю, что сейчас произошли какие-то изменения и властям удастся сделать игровой бизнес прибыльным для государства", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. По мнению эксперта, даже сам по себе курортный бизнес на Иссык-Куле находится в кризисе, прежде всего в силу политической нестабильности и отсутствия государственной поддержки. Построить несколько казино и гостиниц, куда будут приезжать отдельные персоны, нерентабельно. Тем более остается вопрос: а будут ли они вообще приезжать на Иссык-Куль, когда есть другие страны, где эта сфера функционирует на цивилизованном уровне, особенно учитывая, что у большинства людей есть представления о Киргизии как о территории нестабильности. Деятельность связана с большими деньгами, возникают вопросы безопасности. Поэтому развитие игрового бизнеса в Киргизии – это не выход, считает Князев.

"Все это в целом свидетельствует: все, что можно условно назвать программой нынешнего руководства, имеет крайне популистский характер. У общества достаточно короткая память, и сейчас уже не все вспомнят о том, что казино создавались и строились с тем, чтобы поддержать реноме руководства на короткое время. Электорат, который проголосовал за Садыра Жапарова в январе и сейчас на местных выборах – за подконтрольные ему партии, может скоро разочароваться в нем. А впереди парламентские выборы. Поэтому это такая "кость" электорату – мы сейчас запустим казино, а я закрою ваши проблемы из бюджета, который будет пополняться за счет повышения цен на электроэнергию. Накануне Садыр Жапаров предложил новую тарифную политику. Утвердить ее могут к августу 2021 года", – сказал Князев.

Он отметил, что подобное уже было при Бакиеве. "Повышение цен на электроэнергию и связь послужило дополнительным поводом к дестабилизации и в итоге изгнанию режима", – напомнил эксперт.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619559120
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