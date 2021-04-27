|Рост демографии и дефицит воды приведут к новым конфликтам в ЦА, - М.Тулеев
07:45 28.04.2021
Обострение водной проблемы может привести к конфликтам в Центральной Азии – эксперт
27 апреля 2021,
Демографический рост в Центральной Азии неизбежно увеличит потребность в воде на 40 процентов. В интервью zakon.kz эксперт Центрально-Азиатского корпуса развития, кандидат политических наук Мурат Тулеев высказал опасения, что такая ситуация может послужить катализатором межгосударственных конфликтов, что требует от руководителей центрально-азиатских государств политической воли для справедливого решения водно-энергетических проблем.
- Мурат Сергазиевич, хотелось бы узнать ваше мнение как исследователя региональной безопасности стран Центральной Азии, насколько водные ресурсы могут создать проблемы для государств данного региона?
- Население Центральной Азии стремительно растет, а количество воды для людей и для орошения новых земель, которые важны для производства продовольствия, остаются неизменными. Условия жизни людей, будущее развитие региона во многом определяются наличием чистой питьевой воды. Изменение баланса водных ресурсов из-за глобального потепления вызывает уменьшение водных ресурсов региона, который сам по себе не относится к влагоизбыточным регионам.
Данная тенденция наиболее опасна для геополитической ситуации в Центральной Азии, так как ухудшение качества и сокращения количества водных ресурсов представляет угрозу экономическому потенциалу региона, ведь вода используется во всех отраслях хозяйственной деятельности человека.
- Каким образом распределены водные ресурсы региона и из чего они состоят?
- Климатические условия региона относятся к континентальному, что говорит о неполном обеспечении влагой территории, кроме горных районов. Как известно, основные источники водных ресурсов Центральной Азии зависят от горных систем, находящихся частично на территории стран Центральной Азии и сопредельных регионов. Горные системы - ледники Тянь-Шаня, Алтая, Памира играют основную роль в обеспечении и поддержании баланса водных ресурсов в Центральной Азии.
Что касается вашего вопроса, то хочу отметить, что водные ресурсы Центральной Азии распределены неравномерно. К примеру, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан относятся к странам с недостаточными водными ресурсами, тогда как Кыргызстан и Таджикистан - с достаточными.
- Из чего формируются водные ресурсы Казахстана?
- Водные ресурсы в нашей стране во многом формируются за счет возможностей сопредельных государств, а более 50 процентов всего стока водных ресурсов Казахстана образуется за пределами страны. Крупнейшие реки Казахстана - Иртыш, Сырдарья и Или берут начало и протекают частью на территории других государств.
- Какие в основном факторы угроз из-за водных ресурсов могут возникнуть в перспективе?
- Специалисты обращают пристальное внимание на тревожные изменения климатических условий Центрально-азиатского региона в сторону еще большего иссушения климата. Интенсивное потепление климата отмечается во всей Центральной Азии и перспективная оценка водных ресурсов региона с учетом изменения климата оставляет желать лучшего.
Потепление в высокогорных районах Памира, Тянь-Шаня, Алтая, Заилийского Алатау и других горных систем региона в целом отражают существующие региональные и глобальные тенденции. Ледниковые запасы, сосредоточенные в горных районах Центральной Азии, являются главным резервом питания рек и важным источником чистой пресной воды. Исследования за последние годы показывают, что запасы льда в горах также сокращаются. Этот процесс еще раз объективно показывает степень угрозы современному балансу всей системы водных ресурсов Центральной Азии.
- Имеются ли противоречия между странами Центральной Азии в вопросах использования воды в нашем регионе?
- Ограниченные водные ресурсы региона, в особенности из-за того, что бассейны рек Центральной Азии расположены на территории нескольких государств, являются одним из факторов конкуренции в условиях социального и экономического развития этих стран. Ведь существующие национальные интересы отдельных государств региона различаются ввиду разных экономических, политических и социальных интересов.
Следует отметить, что имеется потенциальная вероятность конфликтов в Центральной Азии по поводу количественного распределения и качества воды, получаемой странами, расположенными в верхнем и нижнем течениях речных бассейнов. Такой вероятности исключать нельзя.
Основной фактор противоречия составляет принцип использования водных ресурсов Центральной Азии. Орошение или гидроэнергетика? Что главнее и эффективнее из этих направлений для экономик этих стран региона? Вот в чем проблема.
- А экологические последствия?
- Дефицит водных ресурсов и экологические последствия негативного влияния на их состояние от хозяйственной деятельности являются важной угрозой для стран Центральной Азии. По мере интенсификации водопользования, водная проблема будет нарастать все больше и как экологическая.
Экологические проблемы вывели вопрос о воде в повестку межгосударственных отношений, сделали ее предметом пристального международного внимания. Если ранее для нас символом экологического бедствия была проблема Аральского моря, то уже сегодня реки Урал и Или мелеют, загрязняется и снижается сток реки Иртыш. Проблемы озера Балхаш тоже сейчас на слуху…
– Многие исследователи пытаются спрогнозировать сценарии развития водопользования на десятилетия вперед. Каков ваш прогноз?
- В этих расчетах, как правило, за основу принимаются две устойчивые тенденции - рост численности населения и потепление климата. Прогнозы неутешительны. К 2050 году число жителей планеты достигнет примерно восемь миллиардов человек, а уже через четверть века две трети населения будет проживать в регионах, ощущающих заметную нехватку водных ресурсов. В их число, безусловно, входит и Центральная Азия.
Учитывая такие серьезные различия между странами, региональный подход безопасности водных ресурсов в перспективе имеет первостепенное значение и требует взвешенности в развитии межгосударственных отношений от всех государств региона.
- Каковы механизмы решения трансграничных проблем?
Ряд аналитиков считают, что в долгосрочной перспективе проблема водопользования в Центрально-азиатском регионе лишь обострится из-за высокого прироста населения. По оценкам специалистов, демографический рост в Центральной Азии неизбежно увеличит потребность в воде в предстоящие двадцать лет на 40 процента. Такая ситуация может послужить катализатором межгосударственных конфликтов, что требует от руководителей центрально-азиатских государств политической воли для справедливого решения водно-энергетических проблем.
Существующие на сегодня механизмы решения трансграничных проблем не снимают их остроты. Мы не должны допустить, что из за проблем воды могут образоваться две антагонистические между собой группы - стран. Это страны, контролирующие водные ресурсы и страны, зависимые от поступления воды, что в свою очередь только усилит конфронтацию на основе водопользования.
- Вы знаете пути решения этих острых проблем? В чем они заключаются?
- В регионе, расположенном в географически пустынных зонах, тема воды напрямую связана с безопасностью всех стран Центральной Азии и воспринимается, как правило, болезненно. Противоречия по поводу ограниченных водных ресурсов и несогласованность действий в отношении их использования, возможно, смогут в перспективе спровоцировать конфликты между странами Центральной Азии.
Поэтому необходимо активное региональное взаимодействие всех стран в области водопользования и энергетики. На мой взгляд, урегулирование спорных вопросов путем переговоров с целью достижения взаимовыгодных соглашений является единственно возможным подходом.
Торгын Нурсеитова