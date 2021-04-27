 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.04.2021
12:33  ТаджМИД в протесте. Кыргызские погранцы мутузят таджикских детишек (игравших в камушки?) на границе
12:26  РосОлигархат обиделся на Кремль. Мазепо-махлайская война за ка.. калий, - М.Хазин
12:13  БишДурь. Жапарыши вышли на митинг протеста против... митингов
11:54  Таджикский МИД укрепили сразу тремя свежими замами - Салимом, Имоми и Шерализадой
11:28  КазДружба народов. 50 участников кордайских погромов получили 336 лет тюрьмы
10:58  Россия готовит Среднюю Азию к новой угрозе из Афганистана, - "Взгляд"
10:55  Как масоны стали тайным правительством Запада, - Михаил Диунов

10:38  Круговорот мурзиков. В нелегитимный ЖапарПарламент добавился экс-ошский губер Бакиров
10:29  Российские учителя в Нукусе. Какого хрена?..
10:26  Россия и Таджикистан готовятся к выводу американских войск из Афганистана
10:23  Санкционная война. США уверяют, что оставили Белоруссию без российской нефти (фейкуют)
08:53  ЖапарЛандия. Очередной мырка-"активист" выклянчил себе должность советника министра в Киргизии
08:32  Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Байдена-Керзона! - "СП"
08:11  Как из черного утырка Флойда делают национального героя Америки, - "РГ"
07:45  Рост демографии и дефицит воды приведут к новым конфликтам в ЦА, - М.Тулеев
00:32  Киргизия становится зоной азартных игр, - В.Панфилова
00:23  Добычное дело: почему условия сделки ОПЕК+ остались без изменений
00:22  Отдых на южных морях: Чем египетский CОVID-19 здоровее турецкого?
00:19  Россия попытается вытащить Индию из КОВИ-ямы, - Н.Портякова
00:12  Почему Китай не сможет стать главной державой планеты, - Геворг Мирзаян
00:01  ЦРУ уличили в закулисных переговорах с Ираном, - И.Субботин
Вторник, 27.04.2021
23:22  НедоПитки. Зять Ельцина из виллы на Карибах размечтался о реванше "семьи", - "СП"
23:14  "В вопросах границ обязательно бывают споры...", - интервью С.Жапарова
22:17  Иран может изготовить 2-3 ядерные бомбы в течение 3-4 месяцев
21:56  Турция может сделать США очень больно, - Таха Даглы
21:53  Как пандемия быстро нас состарила: "Мне 40, но я чувствую себя на 72", - Le Figaro
18:40  Умер актер, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"
16:01  Казахстан закупил миллион доз китайской вакцины. На свое производство не хватило пузырьков?
15:53  Как Турция помогла Москве замирить неспокойный Азербайджан, - Т.Шерзад
15:48  Сагинтаевы мутки. В Алматы жильцы десятков домов, попавших под снос, подозревают власти в сговоре с застройщиками
12:28  Чехи признались в контрабанде оружия в горячие точки, но их никто не осудил
12:26  Китай победил Голливуд его же оружием
12:22  "Спрятанный" погром в Андижане в 1990 году. Милицейский отчет
12:20  Казахстан: запрет на продажу земель радует активистов, но ограничивает возможности сельхозсектора
12:17  Cтражи на страже. Кто управляет Ираном? - New York Times
12:13  Почему не стал настоящим космонавтом Марс Рафиков? Какую роль сыграла Киргизская СССР в освоении космоса
11:44  Катастрофа по имени Индия. КОВидный шторм, - С.Строкань
11:41  Глава МИД Ирана обвинил Россию в иранских проблемах, - "Къ"
11:36  Грузия без суверенитета, а грузинский народ мечтает о Сталине - Г.Рцхиладзе
11:02  Станет ли реальностью российско-китайская база на Луне? - eurasianet.org
11:01  Туркменистан: полцарства за коня… и ассоциацию коневодства
10:37  Главным строителем Казахстана назначен Тимур Карагойшин
09:42  Кыргызстан обвинил Таджикистан в "похищении" двух своих пограничных граждан
09:19  Полный локдаун вводится в Турции по 17/05
08:58  Азиатское НАТО: поймай китайского дракона - Константин Батанов
08:52  Россия может провести "красные линии" где угодно - Тимофей Бордачев
08:22  Вооруженные до зубов талибы нацелятся на Россию? - Сергей Аксенов
08:11  Придется собирать кизяк, если не повысим тарифы на свет, - Жапаров
08:03  Китайские атомщики запускают "Дракона"
01:05  Похоронная команда Байдена для США: Америке готовят роль Мордора, - Ю.Баранчик
00:56  Умер казахстанский писатель и политолог Дастан Кадыржанов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как из черного утырка Флойда делают национального героя Америки, - "РГ"
08:11 28.04.2021

В США из Флойда делают национального героя Америки

Текст: Максим Макарычев

После вынесения присяжными обвинительного приговора бывшему офицеру полиции Миннеаполиса Дереку Шовину, из его жертвы, 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, человека с богатой криминальной историей, продолжают делать национального героя Америки, пострадавшего от "произвола полиции".

Его похороны прошли на государственном уровне. После вынесения вердикта вице-президент США Камала Харрис объявила о скором принятии в Америке "Закона Флойда по борьбе с произволом полиции". Из-за давления на сотрудников правоохранительных органов только в Нью-Йорке ряды полиции за минувший год, покинули более пяти тысяч сотрудников - около 15 процентов личного состава. Они ушли в отставку или на пенсию. Наконец, в рамках досудебного урегулирования власти Миннеаполиса выплатили семье Флойда 27 миллионов долларов

В понедельник заявление о посмертном помиловании Флойда, осужденного в 2004 году в Техасе, было подано от его имени и имени его семьи. Эллисон Матис из Управления общественного защитника округа Харрис заявила, что прошение было подано, потому что офицер, производивший арест по делу Флойда, "сфабриковал существование конфиденциальных информаторов, чтобы поддержать свои обвинения против невиновных". По ее словам, после освобождения "Флойд всячески пытался изменить свою жизнь в лучшую сторону". Напомним, что в машине Флойда во время ареста 25 мая 2020 года были найдены запрещенные вещества, а в его крови - следы употребления наркотиков.

В 2004 году Флойд был задержан и обвинен в доставке "контролируемого наркотического вещества" вместе с офицером под прикрытием, проводившим арест, Джеральдом Гойнсом, который на момент ареста утверждал, что у Флойда был крэк-кокаин, и тот передал наркотики второму подозреваемому, имя которого не было названо.

"Речь идет об увековечивании памяти Джорджа Флойда, а также о внесении исправлений в записи штата Техас, - заявила Матис CNN. - Мы не можем быть уверены в справедливости обвинений, вынесенных офицером Гойнсом. Джордж Флойд страдал от коррумпированной и расистской системы на протяжении всей своей жизни, а не только в конце".

Байден пообещал привезти семью Флойда в Белый дом на своем самолете
Адвокат Гойнса, Николь ДеБорд, сказала CNN, что прошение о помиловании не содержит никаких новых доказательств, что прискорбно, потому что запрос адвоката семьи Флойда полностью основан на информации, которая не была окончательно доработана. "Мы поддерживаем первоначальное дело. Мы, безусловно, сочувствуем делу мистера Флойда, но это не меняет того факта, что его прежний приговор был законным", заявила ДеБорд.

Окружная прокуратура округа Харрис согласилась на освобождение от ответственности некоторых обвиняемых, арестованных Гойнсом, на основании резонансного дела Флойда. По словам окружного прокурора, Гойнсу, 35-летнему ветерану правоохранительных органов, было предъявлено обвинение в тяжком убийстве и фальсификации правительственного досье. "В 2019 году прокуратура определила, что Флойд был осужден на единственном слове Джеральда Гойнса, полицейского, которому мы больше не могли доверять, мы полностью поддерживаем просьбу губернатора о помиловании Джорджа Флойда от обвинительного приговора, связанного с наркотиками", - заявили в окружной прокуратуре. ДеБорд, адвокат Гойнса, сказала CNN, что ее клиент не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Источник - российская газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619586660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 апреля 2021 года №560
- Спикер Сената Маулен Ашимбаев перешел на работу в дистанционном формате
- По итогам апреля прививки от COVID-19 должны получить 20% подлежащего вакцинации населения - А. Мамин
- В 2021 году мерами содействия занятости будут охвачены 1,2 млн казахстанцев
- Правительство рассмотрело ход внедрения всеобщего декларирования физических лиц
- Рабочая поездка А. Мамина в Мангистаускую область: АПК, транспортная и туристическая инфраструктура
- Кадровые перестановки
- Сенаторы обсудили эффективность использования бюджетных средств квазигосударственным сектором
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  