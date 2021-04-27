Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Байдена-Керзона! - "СП"

08:32 28.04.2021 Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Байдена-Керзона!

Россия быстро и четко может показать Америке, почем фунт лиха, даже воевать не надо

Андрей Захарченко



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Алексей Неживой Владимир Козин

27 апр. 2021



В процессе оглашения своего последнего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин разразился небольшой, но крайне гневной по тону тирадой в адрес коллективного Запада. "Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин, - констатировал глава государства. - Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена".



При этом гарант Конституции особо подчеркнул - организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам России, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. "Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким", - резюмировал он.



Прозвучало все это, вне всякого сомнения, грозно.



Но что выходит на деле?



15 апреля с.г. Вашингтон вводит в отношении России очередной пакет санкций. В частности, запрещает американским компаниям напрямую покупать долговые обязательства нашего Центробанка, Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Минфина. Параллельно "под раздачу" попадает 16 наших организаций и столько же физических лиц за якобы вмешательство в выборы в США, а еще 8 граждан и юрлиц - за деятельность на территории якобы украинского Крыма. Кроме того, десяти сотрудникам российской дипмиссии в Америке предписывается покинуть Штаты, поскольку они якобы никакие не дипломаты, а самые настоящие сотрудники кремлевских спецслужб. И по всему видно, что на этом рестрикции не закончатся.



Чем же отвечает Кремль, заставляя организаторов любых провокаций в адрес России жалеть о содеянном так, как они давно уже ни о чем не жалели?



Запрещает дипмиссиям условных "шерханов" и "табаки" в России нанимать на работу российских граждан. Высылает из страны десяток американских дипломатов, попутно отправляя полномочного посла на консультацию в Вашингтон, закрывает въезд в Россию восьми чиновникам администрации Белого дома, требует от США закрыть контролируемые их госдепом и другими госструктурами действующие в России фонды и НПО.



Все это нашим заокеанским партнерам, что слону дробина.



А могли бы мы стукнуть условным ботинком по условной трибуне ООН так, чтобы все "шерханы" и "табаки" реально увидели "Кузькину мать", узнали, почем фунт лиха, сколько в рубле алтын и как в нашей деревне кобыл объезжают? Ведь говорил же глава нашего МИДа Сергей Лавров о том, что у Москвы есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, хотя пока их придержат "про запас".



О том, с какой легкостью Россия в теории может "прижучить" США, экономисты раструбили уже со всех трибун. Тут вам и запрет на поставки в США палладия и титана, и запрет работы на территории России крупных западных компаний, и закрытие нашего неба для пролета европейской и американской гражданской авиации, и отказ от поставок в Америку российских ракетных двигателей, без которых тамошняя NASA не может пока и шагу ступить. Нефтяные и газовые вентили, наконец, для наших "западных партнеров" тоже можно с легкостью прикрутить.



Ничуть не меньшими (а точнее - гораздо более широкими) возможностями показать Штатам и их союзникам "козу" Россия обладает и в дипломатической, а особенно - в военной сферах.



- Мы можем обратить внимание Вашингтона на нюансы нашей стратегии ядерного сдерживания - рассказал "СП" член-корреспондент Академии военных наук РФ, член Научного совета Национального института исследований глобальной безопасности Владимир Козин. - Напомню, что американская ядерная стратегия при любом президенте США всегда имела по отношению к нашей стране безусловный и наступательный характер. То есть они всегда оставляли и до сих пор оставляют себе возможность применять ядерное оружие в любое время в первом ударе по своему желанию.



У нас же ядерная стратегия, если использовать краткую формулировку, основана на условном оборонительном ядерном сдерживании. Иными словами, мы можем применить такое оружие только в ответ на прямое нападение противника с использованием ядерного и других видов ОМУ или с применением обычных видов вооружений, если под угрозу будет поставлено само существование нашего государства.



"СП": - Где еще мы можем воткнуть США "палки в колеса"?



- Не следует забывать, что с точки зрения нашей национальной безопасности пока никак не решается проблематика размещения и модернизации тактического ядерного оружия США, развернутого ими в Европе еще с пятидесятых годов прошлого века. Не исключено появление на этом континенте и в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых ядерных ракет США средней дальности.



Схожая ситуация проявляется и с продолжающимся развертыванием систем американской противоракетной обороны с комбинированными функциональными характеристиками, благодаря чему она может использоваться как в оборонительных, так и в наступательных целях. Ведь в эти пусковые установки можно загружать не только противоракеты SM-3, но и крылатые ракеты наземного базирования (КРНБ) "Томагавк". А в перспективе - и ударные гиперзвуковые средства. Не удивлюсь, если окажется, что в той же Румынии американские КРНБ уже стоят. Мы же, к сожалению, никак не можем это проверить, поскольку отсутствуют соответствующие договоры о проведении инспекций на таких объектах.



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Также напомню, что Джозеф Байден не отказался от периодического направления своей тяжелой стратегической авиации поближе к нашим границам - как со стороны своих европейских союзников, так и со стороны Тихого океана. И здесь у нас тоже есть все возможности для доведения до Вашингтона нашей озабоченности по поводу таких провокационных акций и для симметричного ответа, чтобы за рубежом поняли всю серьезность нашей позиции, если американские визави будут продолжать подобную практику.



В такой ситуации представляется целесообразным ставить перед американской стороной вопрос о ее переходе на условное оборонительное ядерное сдерживание, которое никому не угрожает. А еще лучше, пока они размышляют на эту тему, предложить нынешней администрации США принять взаимное обязательство о неприменении ядерного оружия в первом ударе.



"СП": - А они что, реально размышляют на эту тему?



- 15 апреля этого года два американских законодателя, а именно председатель Комитета по делам вооруженных сил Конгресса Адам Смит и член аналогичного комитета в Сенате Элизабет Уоррен внесли в Конгрессе законопроект о неприменении ядерного оружия в первом ударе.



Это - здравое предложение. Его соавторы считают, что принятие подобного обязательства поможет предотвратить применение ядерного оружия в случае просчета или роковой ошибки. Если Вашингтон согласится с таким законопроектом, то можно было бы инициировать придание подобному обязательству универсального характера, побудив остальные семь существующих сегодня ядерных государств (Израиль в обладании ядерным оружием не признается - Ред.) присоединиться к нему.



СССР еще в начале 80-х годов прошлого века обращался к западным ядерным державам с предложением заключить соглашение о неприменении ядерного оружия в первом ударе. Тогда эту идею, увы, никто на Западе не поддержал, и ее довольно быстро подзабыли.



Но мы можем вновь поднять этот вопрос и поставить перед американцами вопрос, как говорится, ребром - давайте договоримся не применять ядерное оружие друг против друга. Вы же имеете аналогичные взаимные обязательства с Францией и Великобританией, а мы - с Китаем, так что мешает договориться и нам, например, взять двусторонние, а затем и перекрестные обязательства?



Такое соглашение, во-первых, будет верифицироваться как минимум национальными техническими средствами контроля сторон, во-вторых, оно не потребует никаких расходов, как это неизбежно повлечет за собой реальное сокращение ядерных боезарядов. Таким образом мы получаем шанс со временем превратить ядерное оружие ненужное, потому что если его не надо будет применять друг против друга, то и не придется тратить деньги на создание его новых образцов, и появится реальный шанс постепенно перейти к оборонительному неядерному сдерживанию.



Некоторые другие приближенные к российскому Министерству обороны военные эксперты, опрошенные "СП", на условиях анонимности рассказали, что Россия, в частности, могла бы и не идти на продление договора СНВ-3. Пускай бы лучше он "умер" себе в феврале 2021 года, потому что иначе получается, что Россия движется по пути, навязанному ей Вашингтоном.



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Например, подчеркнули они, Россия почему-то не поднимала параллельно вопрос с присутствием в Европе большого количества обычных видов американских вооружений, а могла бы, потому что его там сейчас столько, что количество ежегодно проводимых НАТО учений, имеющих явную антироссийскую направленность, просто зашкаливает.



Затронь мы этот аспект, пояснили знатоки вопроса, американцам бы туговато в дальнейшем пришлось. Потому что сейчас они хорошо пользуются тем, что единственным серьезным критерием договоров систем ОСВ и СНВ является дальность ракетного вооружения, следовательно, ничто не мешает им размещать ядерные ракеты под видом авиабомб на тяжелых стратегических межконтинентальных бомбардировщиках, и таким образом легко выводить это средство доставки из-под их действия. Но мы об этом почему-то упорно молчим.



А еще мы могли бы, но почему-то не захотели, заметили собеседники "СП", понизить уровень нашего диппредставительства в Штатах. То есть не просто отзывать нашего полномочного посла на неопределенный срок для консультаций, а вообще убрать из наших посольств всех сотрудников рангом выше, чем старший советник. И пусть бы американцы пробовали бы себе вести дела через фактически только третье лицо в дипломатической иерархии, это мало того, что проблематично, а еще и унизительно.



Россия также почему-то, посетовали эксперты, фактически "спустила на тормозах" чистой воды рейдерский захват нашего генконсульства в Сан-Франциско, а также двух торгпредств в Вашингтоне и Нью Йорке.



"В чем дело, почему мы предпочли это замолчать? - недоумевают они. - Мы легко бы могли поступить аналогичным образом в отношении американских дипмиссий в Екатеринбурге, Питере и так далее. Ведь несоблюдение принципа взаимности производит очень негативное впечатление в дипломатической практике".



Все это, резюмировали эксперты, куда досаднее было бы для Соединенных Штатов и, соответственно, их союзников, чем очередное размещения российский войск и каких-то вооружений на Кубе или где-то еще в американском подбрюшье. Потому что применение этого советского рычага ни к чему по сути не приведет, кроме как к очередному "Карибскому кризису". Как не приведет, кстати, ни к чему и планирующаяся встреча президентов Путина и Байдена.



"Гораздо правильнее, - отметили они, - было бы нам заявить, что ни на какие саммиты с участием американцев мы категорически не пойдем. Вот это бы очень сильно подействовало на Америку. А то она явно дает понять, что за "убийцу" и хамское поведение извиняться не собирается, а мы с ней все о чем-то пытаемся договориться, все надеемся на какую-то перезагрузку.



Толку от этих встреч никакого не будет. Путин вот встречался с Трампом, и чем это закончилось? Ничем, если не считать дежурного заявления о взаимной работе над укреплением стратегической стабильности. Вот и нынешняя ничем не закончится, потому что у американцев в крови сидит, что Россия - враг номер 1. Они же нас всегда именуют не иначе как "противники", агрессоры, а то и вообще прямо - "враги". Вот и нам пора перестать употреблять в отношении Запада термины вроде "коллеги" и "партнеры", или хотя бы добавлять к ним прилагательное "условные". Их же иначе не переделаешь, они понимают только такой язык жестких реакций".



Почему же мы до сих пор не указали Америке ее место, имея столь шикарные возможности для этого, популярно объяснил "СП" руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.



- Сейчас харизматичных людей, способных взять на себя ответственность за что-либо, а уж тем более - за какие-то военные маневры, среди политических элит нет, - отметил он. - Они готовы месяцами сидеть, образно говоря, на берегу и совещаться, прикидывать варианты, взвешивать, обсуждать, спорить, выяснять. Потому что в результате глобализации настолько сильное переплелся с политикой транснациональный бизнес, что о каких-то сугубо национальных интересах говорить абсолютно не приходится, тронь где-нибудь одного, как неминуемо заденешь и другого. Так что если какие-то конкретные действия и начнутся, то только в том случае, если после долгих-долгих препирательств и переговоров все-таки выясниться, что никакого другого пути уже не осталось.



Вот и получается, что Россия в плане отстаивания своих собственных интересов все сильнее напоминает старого столетнего деда из сочиненной Аркадием Гайдаром "Сказки о Мальчише-Кибальчише". Помните? "Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал…" Источник - svpressa.ru

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