ЖапарЛандия. Очередной мырка-"активист" выклянчил себе должность советника министра в Киргизии

08:53 28.04.2021

25 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Сюжет: Скандалы с чиновниками

Плачущий активист назначен советником министра. Он угрожал прокурорам и судьям



Активист Бакай Кашкарбаев, угрожавший прокурорам и судьям, назначен советником министра сельского хозяйства Аскарбека Джаныбекова. Информацию 24.kg подтвердили в ведомстве.



Отмечается, что активист назначен на общественных началах. Официально приступит к работе в понедельник, 26 апреля.



Кашкарбаев также известен как плачущий сторонник Садыра Жапарова. В соцсетях распространили видео, где активист плачет и просит назначить его советником президента.



из соцсети

Фото из соцсети. Бакай Кашкарбаев с министром Аскарбеком Джаныбековым



Напомним, в середине января этого года в отношении Бакая Кашкарбаева Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

Уточняется, что 15-17 ноября в социальной сети Facebook активист на своей странице опубликовал видео с запугиванием государственного служащего.



"15 ноября 2020 года в Чолпон-Ате Бакай Кашкарбаев вместе с несколькими неизвестными людьми угрожал прокурору Иссык-Кульской области. Он заявил, что сотрудникам надзорного органа нужно отрезать головы, выкалывать глаза и выбивать зубы", - сказали в ГП.



В главном надзорном органе также рассказали, что 16 ноября Бакай Кашкарбаев ворвался в здание Иссык-Кульского районного суда и стал скандалить с судьями. Он демонстративно снимал все происходящее на видео.



"Позже он ворвался в Караколький городской суд, стал снимать видеообращение, где запугивал судью и начальника отдела прокуратуры. Таким образом активист нарушил закон. В отношении Кашкарбаева возбуждено уголовное дело по статье "Угроза или насилие в отношении представителя власти", - проинформировали в Генпрокуратуре.