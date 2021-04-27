Россия и Таджикистан готовятся к выводу американских войск из Афганистана

10:26 28.04.2021

Российские эксперты по Центральной Азии рассказали о том, какие стратегические цели стоят за масштабными военными учениями в Таджикистане.



27 апреля Россия и Таджикистан договорились создать объединенную систему противовоздушной обороны, а чуть раньше в Хатлонской области завершились комплексные оперативные тактические учения двух стран. Какие сценарии отрабатываются в совместной военной подготовке и как связаны с заявлениями о выводе американского контингента из Афганистана – рассказали ведущие специалисты по региону.



По данным Министерства обороны Таджикистана, в российско-таджикских учениях задействовали около 50 тысяч военных. Из них – 40 тысяч резервистов национальной армии Таджикистана, девять тысяч солдат и офицеров, а также более 1,5 тысяч солдат и офицеров 201-й российской базы в Таджикистане. В маневрах участвовали ударные и военно-транспортные вертолеты Ми-24, Ми-8 МТВ5-1, танки Т-72, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, артиллерийские системы залпового огня "Град", "Ураган", самоходные артиллерийские гаубицы "Гвоздика", "Акация", комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10", "Гранат", "Леер".

Андрей Грозин, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ



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– Учения в Таджикистане с участием российских военных – плановое мероприятие. Количество таких тренировок каждый год в среднем составляет около десятка.



Прошедшие учения выделяются, разве что, своей масштабностью. По всей России прошла плановая весенняя проверка, затронувшая и Центральный военный округ (ЦФО), куда относится и 201-я база в Таджикистане.



Глава ЦФО генерал-полковник Александр Лапин присутствовал на этих учениях. С одной стороны, мы видим демонстрацию заинтересованности России в проведении подобных мероприятий. С другой – проверку готовности российских военных к выводу войск США из Афганистана, которые Вашингтон планирует завершить к сентябрю 2021 года.



Ситуация в Афганистане будет обостряться. Главный вопрос, сколько продержится правительство в Кабуле. Минимальный срок для этого – год, оптимальный – два или три. Вашингтону важно, чтобы продержались на срок, достаточный для того, чтобы первые острые воспоминания об участии США в военных кампаниях в Афганистане забылись.



В России, вероятно, сомневаются в том, что официальный Кабул выстоит без плотной опеки США и их союзников. Многое указывает на то, что реставрация Талибана (террористическая организация, запрещенная в России и странах Центральной Азии) может произойти очень быстро и напоминать их первый приход к власти.



Именно поэтому сценарий прошедших учений в Таджикистане, и, вероятно, будущих совместных мероприятий в рамках ОДКБ будет отрабатывать схему последствий после "возможного падения Кабула".

При отработке маневров будет учитываться вариант прорыва границы бандформированиями. На учениях – отрабатывать варианты их фиксирования, локализации, расчленения вражеских групп и разгром. Такие сценарии отрабатываются на учениях регулярно, каких-то отличий в нынешних подходах я не вижу.



Однако сегодня заметен рост технического оснащения войск. Допустим, два года назад беспилотные аппараты не использовались настолько широко, а три года назад не было реактивных систем залпового огня "Ураган".



Андрей Казанцев, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ



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– Я понимаю критическое отношение к заявлению о выводе войск из Афганистана, ведь США много раз об этом говорили, но не делали. Но именно сейчас Вашингтон может выполнить обещание. Это будет неожиданностью для Афганистана и его соседей. Так, функция обеспечения безопасности ложится на плечи Китая, Пакистана и других соседей Афганистана, а также России.



Почему я считаю, что вероятность вывода войск достаточно высока, – американская элита очень устала от факта нахождения своих войск на территории Афганистана. США несут потери и тратят безумные деньги. В Вашингтоне считают, что могут использовать ресурсы гораздо более эффективно.



Президент США Джо Байден признал, что нахождение войск США в Афганистане не ведет к построению национального государства. По сути, гигантские деньги, потраченные Вашингтоном, растворяются в афганской коррупции, а накопленная годами усталость достигла критического уровня.



В Москве в целом позитивно относятся к решению Вашингтона о выводе войск. Позиция России, которую озвучил спецпредставитель по Афганистану Кабулов, заключается в следующем – безопасность в Афганистане должны обеспечивать его соседи.



Пятидневные учения России и Таджикистана в апреле 2021 г. прошли на полигонах, расположенных недалеко от таджикско-афганской границы.



Отработка сценариев контртеррористической операции сегодня воспринимается как подготовка к отражению возможной угрозы со стороны террористических группировок. Одним из последствий вывода войск США и НАТО из Афганистана может стать продвижение боевиков в северном направлении, в сторону стран Центральной Азии.