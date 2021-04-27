Российские учителя в Нукусе. Какого хрена?..

10:29 28.04.2021

Российские учителя в Нукусе: как живут педагоги, которые учат педагогов

В Узбекистане продолжается реализация гуманитарной программы "Класс!", которая направлена на совершенствование преподавания в стране русского языка. Как живется и работается российским педагогам, прибывшим по программе работать в Нукус – столицу Каракалпакии – в материале Ia-centr.ru



Методисты и педагоги из России направлены в Узбекистан в рамках проекта, поддержанного Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством народного образования Узбекистана, а также некоммерческим фондом благотворительной организации "Наука, искусство и спорт".



Счастье быть собой



Татьяна Евгеньевна Нестерова – выпускница Ленинградского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени Жданова (сегодня Санкт-Петербургский государственный университет – ред.)



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В числе 30 российских методистов она как старший преподаватель кафедры интенсивного обучения РКИ РГПУ имени Герцена занимается аудитом педагогических компетенций узбекских учителей. Почти тридцать лет Татьяна Евгеньевна участвует в программах, связанных с тестированием по русскому языку как иностранному.



– Меня пригласили стать автором одного из модулей. Так, я вошла в проект, это был август 2020 года, – рассказывает Т.Нестерова. – Узнав о том, что можно поехать в Узбекистан работать методистом, я обрадовалась и стала собираться в дорогу. Это случилось в октябре прошлого года, три месяца проработала в Центре переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров Республики Каракалпакстан. После новогодних праздников я снова вернулась в Нукус. Когда предложили выбрать регион, куда хочу поехать, сказала сразу – конечно же, обратно в Каракалпакстан!



– Из чего состоит сама система обучения педагогов?



– Наша методика включает в себя планирование урока и использование ресурсов, ведение и ход урока, интегративное обучение, особенности обучения детей младшего школьного возраста.



Тест профессиональной компетенции, который мы используем, имеет свои зарубежные аналоги, но в данном случае адаптирован под Узбекистан. Сам проект – долгосрочный и направлен на повышение качества преподавания русского языка и предметов на русском языке.



Первый этап включал в себя мониторинг, на его основании и была составлена программа повышения квалификации. По каждому из модулей мы читаем лекции, проводим тестирование в школе на определение уровня владения языком. Учителям оказывается методическая помощь, с командой специалистов мы работаем над созданием базы данных уроков. Под каждый класс пытаемся создать программу, которая бы тематически соответствовала существующей сегодня в Узбекистане, а лексико-грамматический материал – нашим уровневым требованиям.



Кроме того, совместно с коллегами из Узбекистана ведется работа по созданию учебников русского языка для 2-11 классов.



– Вы могли выбирать, куда отправиться работать. Почему решили ехать именно в Каракалпакстан?



– Еще с советских времен этот регион ассоциировался у меня с Аральским морем, неким экстримом, конечной точкой Узбекистана. Мне здесь очень понравилось. Чувствую себя комфортно. Наши коллеги – открытые, искренние люди, они заботятся о прибывшей делегации, опекают.



Первый наш приезд был похож на восточную сказку, а второй – он более реальный. Сейчас ощущаю себя не гостем, а скорее, полноценным жителем города. Хожу на рынок, покупаю продукты, общаюсь с соседями. Если проект будет продолжаться, я бы хотела вернуться сюда снова.



– Как прошла адаптация на новом месте?



– Проблем с этим не было вообще. Сначала жили в гостинице, потом перебрались на съемную квартиру. Удивило и обрадовало знание русского языка многими людьми, это относится как к представителям старшего поколения, так и к молодежи.



– Есть люди, которые произвели на Вас особое впечатление?



– Знаковой фигурой стала хозяйка гостиницы, в которой мы жили первое время. Амина Бекжанова – современная бизнес-леди и очень интересный человек. Когда в первый раз ее увидела, думала, она, как и я, гостья здесь.



Конечно же, нельзя не сказать о директоре Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени Савицкого Тигране Мкртычеве, с которым мы познакомились на "Тотальном диктанте".



Еще хотелось бы отметить двух настоящих хранителей русского языка – это координатор "Тотального диктанта" в Каракалпакстане Мухаммед Каипбергенов и председатель Русского культурного центра Галина Зоркина. Мухаммеда, для которого русский язык не является родным языком, можно назвать эталонным носителем русского.



Татьяна Евгеньевна признается, что в Каракалпакстане невероятное небо, высокое и чистое. Оно дает ощущение свободы и счастья быть собой. А еще – много солнца, в любое время года, которого так не хватает в ее родном Санкт-Петербурге.

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Александра Воробьева, аспирант кафедры дидактической лингвистики МГУ, как и Татьяна Нестерова – участница большого проекта "Класс!". Для нее это тоже второй приезд в Каракалпакстан. В начале мая ей предстоит вернуться в Россию.



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– В 2020 я закончила магистратуру по специальности "Русский язык как иностранный" и на тот момент находилась в активном поиске дополнительной работы по профилю. Увидела вакансию в интернете и решила, что необходимо попробовать, откликнулась. Признаюсь, не ожидала, что меня возьмут. Взяли. Поездка в Узбекистан на 3 месяца казалась каким-то авантюрным предприятием. Не скрою, волновалась. Но все получилось, – рассказывает Александра Воробьева.



– Как для Вас прошла акклиматизация? Что ощущали тогда и сейчас?



– Я абсолютно ее не почувствовала, до сих пор не испытываю никакого дискомфорта. Разве что приходится носить солнцезащитные очки, здесь солнце яркое каждый день. Но это все же положительный момент!



В России, в Москве, редко увидишь солнце зимой, а в Нукусе оно часто радовало. Это создает определенное боевое настроение.



Тем более, что с нами всегда были наши местные коллеги. Они никогда не отказывали в помощи, всегда терпеливо выслушивали наши пожелания, с пониманием относились к просьбам, поэтому нам работалось и работается легко и приятно. Гостеприимные люди, удивительная кухня, ясное небо – почти как на курорте.



– Как Вы оцениваете знания коллег?



– На данном этапе проекта мы делаем акцент на мониторинге учителей. Ведь чтобы понять, как действовать дальше, как развиваться, необходимо определить исходную позицию, уровень знаний русского языка и основ педагогики и методики преподавания у учителей республики.



Преподаватели, с кем нам уже довелось пообщаться, совершенно разные. Кто-то силен в аудировании, кто-то увереннее чувствует себя в говорении, кому-то лучше давалась письменная часть теста, а некоторые могли дать фору в вопросах методики.



Но в одном они все были похожи – в бережном и уважительном отношении к русскому языку, в стремлении передать свои знания ученикам.



– Что Вам лично дал проект?



– В первую очередь, это бесценный опыт такого близкого знакомства с другой культурой.



Всегда интересно увидеть сходства и различия, а также пожить жизнью "другого". Во-вторых, здесь я встретила интересных и достойных людей, у которых многому научилась. В-третьих, длительное пребывание вне дома позволило мне увидеть в себе те стороны характера, которые не проявлялись, пока я была, скажем так, в зоне комфорта. Меня это приятно удивило в себе.



– Хотите ли Вы вернуться снова, если получится?



– Безусловно, да. Даже сомнений никаких нет.