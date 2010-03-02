 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Круговорот мурзиков. В нелегитимный ЖапарПарламент добавился экс-ошский губер Бакиров
10:38 28.04.2021

28 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
В парламенте новый депутат Мамасадык Бакиров принес присягу

Сегодня на заседании парламента новый депутат Мамасадык Бакиров принес присягу и приступил к выполнению своих обязанностей.

Он пришел вместо Джаныбека Бакчиева, который сдал мандат 26 апреля.

О новом депутате известно, что он член политсовета "Бир Бола", был главой Ошской области. В 2020 году Мамасадык Бакиров руководил штабом партии "Ыйман нуру" и на выборах в Жогорку Кенеш баллотировался по ее списку под номером 10.

Бакиров родился в селе Каратай Кара-Суйского района Ошской области в 1967 году.

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БАКИРОВ Мамасадык Сабирович

[08.11.1967 - ..]
Родился в селе Каратай Карасуйского района Ошской области. Кыргыз.

Закончив школу, стал работать слесарем на Ошской токсомоторной автобазе. Затем поступил в автодорожный техникум, а после его окончания вновь стал студентои, но уже Сибирского автодорожного института.

Далее - служба в рядах Советской Армии. После демобилизации решил продолжить образование в КГНУ по специальности инженер-экономист, а параллельно в том же университете приобрел и специальность юриста. На протяжении всей последующей жизни успел поработать в разных отраслях.

Был заместителем директора малого научно-технического предприятия "Саят", затем два года - президентом ОсОО "Ком-Сервис LTD". Далее работал гендиректором АО "Умут", инструктором госадминистрации г.Ош, директором дирекции "Мой город" при Ошской горгосадминистрации, начальником управления парков и скверов при той же администрации.
С 1999 года - помощник главы госадминистрации Джалал-Абадской области. Затем помощник министра транспорта и коммуникаций.
С марта 2001-2003 - начальник Управления по надзору за перевозками на железнодорожном транспорте и сохранностью госсредств в подведомственных предприятиях Минтранскоммуникаций.
В 2003-2004 - инспектор по организационной работе Управления госслужбы, местных госадминистраций и органов местного самоуправления
Аппарата премьер-министра КР.
С февраля 2004 - вице-мэр Оша /курировал работу с молодежью, сферу культуры, связи с общественными и неправительственными организациями/.

С 12 апреля 2005 г. - исполняющий обязанности мэра Ош.

В октябре-ноябре 2002 баллотировался в Законодательное собрание Жогорку Кенеша Кыргызстана на довыборах по избирательному округу № 35 "Ош-3000". В 1-м туре занял 2-е место набрав - 18,87%.

С января 2008 - окт. 2009 - директор Национального агентства Кыргызстана по делам местного самоуправления.

С 27 окт. 2009 - апр. 2010 - губернатор Ошской области. Отстранен от власти входе т.н. "апрельской революции".

13 мая 2010 во главе своих сторонников захватил здание обладминистрации и объявил о восстановлении себя в должности акима области. Вечером того же дня отказался от должности губернатора, утспив ее своему соратнику А.Кадырбаеву.

+ с 2.03.2010 - президент областной федерации по футболу.

член руководства полит. партии "Бир Бол" (=2014=)

В 2020 руководитель Штаба партии "Ыйман Нуру"
на выборах в Жогорку Кенеш 7 созыва (10.2020), баллотировался по ее списку под номером 10. Результаты выборов отменены.

С 28.04.2021 - депутат Жогорку Кенеша 6 созыва, по списку партии "Бир Бол"

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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