 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазДружба народов. 50 участников кордайских погромов получили 336 лет тюрьмы
11:28 28.04.2021

Этой жуткой истории с убийствами людей и поджогами домов уже почти полтора года. Но точку, пожалуй, ставить все равно рано. Адвокаты осужденных готовят апелляционные бумаги

Виктория Савельева, 27 апреля

336 лет тюрьмы на всех получили участники массовых беспорядков в Кордае. На скамью подсудимых попал сразу 51 человек. Сегодня все они услышали свой приговор. Полностью оправдан только один. Этой жуткой истории с убийствами людей и поджогами домов уже почти полтора года. Но точку, пожалуй, ставить все равно рано. Адвокаты осужденных готовят апелляционные бумаги.
– Никаких доказательств нет! Даже проверяли – ничего не доказали!
Вот так сегодня в зале суда 50 мужчин и еще столько же их защитников отреагировали на оглашение приговора. На скамье подсудимых – мужчины от 20 до 60 лет: по два, а то и три человека с одной семьи. Большая часть из них вышла из зала суда с условными сроками от двух до пяти лет.
– Согласно статье 58, части 4 путем частичного совмещения Ботабасова Жумахана признать виновным и назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Но 19 человек теперь будут сидеть в колонии за убийства, подстрекательства, поджоги домов и разбойные нападения. Семеро получили максимальные сроки – от 16 до 20 лет. На их счету, как выяснили в суде, 10 убитых. Кто-то из осужденных стрелял в упор в толпу, некоторые давили людей машинами, двое орудовали вилами и клюшкой.
– Вытащи пистолет. Я буду стрелять. Эй, эй! Он уже ударил. Е-мое.
Полтора года назад за два дня в трех селах Кордайского района в массовых беспорядках погибли 11 жителей. Различные травмы получили 158 человек и еще 20 полицейских. На счету толпы 156 подожженных жилых домов и магазинов и больше 100 искореженных автомобилей.
Берик Култасов, руководитель администратора судов по Жамбылской области:
– Ущерб их собственникам составил 829 848 249 тенге. 10 автотранспортных средств департамента полиции Жамбылской области – ущерб государству составил 3 291 791 тенге. Причиной начала массовых беспорядков послужили ранее произошедшие инциденты между жителями вышеуказанных сел на бытовой почве.
Официально началом этих жутких погромных дней называют потасовку между членами двух семей. Якобы двое мужчин из одной (их уже осудили) напали на аксакала из другой. Но, как предполагают сейчас чиновники, массовые столкновения все-таки случились из-за неких подстрекателей извне. Их, к слову, не установили.
Из-за большого количества подсудимых, адвокатов и пострадавших суд было решено перенести в стены следственного изолятора. Поэтому весь процесс – он длился около пяти месяцев – проходил в открытом онлайн-режиме. По интернету судье пришлось выслушать около 500 свидетелей и изучить более 400 томов.
Помимо 50 осужденных за нападение на полицейских и участие в беспорядках, сроки получили еще как минимум 10 человек. С некоторых в ходе разбирательств сняли обвинения в убийствах. А одного сегодня даже выпустили, признав абсолютно невиновным.
Болат Искаков, адвокат:
– Сегодня для моего подзащитного суд вынес объективный, честный приговор. То есть он обвинялся в совершении особо тяжкого преступления – убийство, суд оправдал его. И осталась у него 272-я: участие в массовых беспорядках. Я считаю, суд досконально все выяснил.
Правда, есть и те, кто до сих пор продолжает уверять: они ни в чем не виноваты. Мол, в те дни их не было даже в области – не то что на погромах. В итоге адвокаты осужденных заявили, что намерены подавать апелляцию.

Источник - ktk.kz
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