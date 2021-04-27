Таджикский МИД укрепили сразу тремя свежими замами - Салимом, Имоми и Шерализадой

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11:54 28.04.2021
В Таджикистане назначены новые заместители министра иностранных дел
Фарход Салим, Содикбой Имоми и Шараф Шерализода назначены заместителями министра иностранных дел Таджикистана. Постановления правительства подписал Эмомали Рахмон 27 апреля.
Фарход Салим - сын известного таджикского политика и экс-посла Таджикистана в России Абдулмаджида Достиева, до конца прошлого года работал послом Таджикистана в США. На этой должности он проработал шесть лет: 21 мая 2014 года он в Белом Доме вручил Верительные грамоты тогдашнему президенту США Бараку Обаме. 4 декабря 2020 года Фарход Салим был освобожден от должности посла с формулировкой "в связи с переходом на другую работу".
Содикбой Имоми до нового назначения был Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Таджикистан в Республике Узбекистан и по совместительству послом в Государстве Израиль.
Шараф Шерализода перешел в МИД из Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана, где занимал должность первого заместителя председателя. На его место назначен Мирзо Хуршед Файзуллозода. Заместителем председателя Госкомимущества стал Зухурзода Саид Холахмад, работавший в этом ведомстве начальником Службы государственного надзора за использованием государственного имущества
Глава Таджикистана Эмомали Рахмон освободил Махмадамина Махмадаминова от должности Постоянного представителя Республики Таджикистан при Организации Объединенных Наций с формулировкой "в связи с переходом на другую работу". Однако какую должность займет бывший постпред страны при ООН - пока неизвестно. Таджикистан в этой международной организации отныне будет представлять Хикмат Джонибек Исмоил.
Правительственным постановлением Назири Латофат Кахор освобождена от должности заместителя министра образования и науки Таджикистана в связи с уходом на пенсию. Кресло замглавы Минобрнауки досталось Ганизода Гулчехре Сами.
Кадровые изменения произошли также в Антимонопольной службе, Центре исламоведения и ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство".
Критики власти называют кадровые перестановки "очередной рокировкой в органах власти".