РосОлигархат обиделся на Кремль. Мазепо-махлайская война за ка.. калий, - М.Хазин

12:26 28.04.2021

Нарастающие противоречие между элитными группировками 54



МИХАИЛ ХАЗИН

27 апр. 21



В нашей стране (да и в мире, по большому счету) происходят разные веселые дела. И меня все время спрашивают, что делать и куда смотреть. Ну, что делать – это вопрос индивидуальный, дать общий совет достаточно сложно. А вот куда смотреть…



Я все время рассказываю разные истории, по поводу того, где и почему можно ждать разных неприятностей, как в масштабе страны, так и для конкретных людей. Например, уже достаточно давно (как минимум несколько месяцев) объясняю, что с большой вероятностью нужно ждать очередной девальвации рубля. И потому, что это типовой способ улучшить состояние бюджета, и потому, что это способ политического давления на Путина.



Но есть и другие интересные места. Например, на днях я (по совету друзей) зашел на сайт аналитической группы А.И.С.Т. На котором нашел подробный анализ финансового состояние компаний "Уралхим" и "Уралкалий". Те, кто внимательно читает мои тексты знает, что я следил за корпоративной войной владельца указанных компаний Мазепина и группой "Тольяттиазот" Махлая, и уже тогда все у Мазепина было не очень хорошо. Но из приведенного анализа (надо сказать, что не первого такого) видно, что ситуация существенно ухудшается.



Во-первых, ни Уралхим, ни Уралкалий, несмотря на то, что выглядят как обычные публичные компании, не публикуют своей ежегодной отчетности. Потому к любым аналитическим докладам и исследованиям по этим компаниям, которые публикуют сторонние организации, вообще доверия больше чем к их официальным сайтам.



Во-вторых, роль этих компаний достаточно велика, поскольку Мазепин стал все больше участвовать в политических проектах. Он затевает собственный проект умиротворения Белоруссии, активно вкладывается в убыточную (они все убыточные) команду Формулы-1 Хаас, рисует на болиде российский триколор. Отметим, что это типовая политика олигархов при серьезном ухудшении экономической ситуации в их компаниях.

В-третьих, его основная ставка на дальнейшее развитие группы Уралхим/Уралкалий – это враждебное поглощение конкурентов. Теоретически, это тоже метод, но беда в том, что такая политика всегда оставляет значительное пространство для оспаривания легитимности сделок и поэтому допустима только при большой надежности бизнеса. А это не совсем так, чтобы не сказать совсем не так, что видно из отчета, и, соответственно, приведет к тому, что активы Мазепина продолжат терять устойчивость



В-четвертых, финансовые результаты компаний, прямо скажем, не очень. Их закредитованность быстро растет и вся конструкция начинает напоминать финансовую пирамиду. Дивиденды акционерам не выплачиваются, есть все основания считать, что рост компаний связан с постоянным привлечением денег. Ситуация достаточно типичная и хотя теоретически, может быть и не являлась бы критической, но с учетом всех остальных факторов напрашиваются разные подозрения.



В-пятых, история Уралхима и Уралкалия показывает, что государство достаточно наплевательски (в нашем конкретном случае) относится к своим регуляторным обязанностям. В норме, такие искажения нормальных финансовых пропорций уже привлекли бы внимание соответствующих служб, но – пока в нашей стране не принято давить на приватизационных олигархов. Может быть, пора бы такую практику изменить, поскольку на кону (напомню, в предвыборный год) не только финансовая устойчивость, но и социальная стабильности предприятий, на которых заняты многие десятки тысяч сотрудников и которые в своих регионах играют не последнюю роль.



Ну и, в-шестых. Махлай, безусловно, проиграет в России все суды, это уже понятно. Но вот за ее пределами, наоборот, может и выиграть. Собственно, кое-где уже выигрывает. А это, в конечном итоге, означает, что Уралхим/Уралкалий могут попасть под молоток зарубежных взысканий (разумеется, формально виноват будет лично Мазепин, но он друг Чубайса, что для Запада важно, а вот российские компании – это российские компании), что сильно ударит по их экспортным контрактам. И кто будет отвечать? Правительство РФ?



Собственно, есть и в-седьмых, но это просто следствие всего предыдущего. Стоимость Уралхима уже упала с пяти миллиардов долларов до полутора, что совершенно естественно в условиях, описанных в цитируемых аналитических материалах. И это косвенно подтверждает их достоверность, кстати. Но в любом случае, если процесс падения стоимости будет продолжаться, то все перечисленные проблемы только усилятся.



Теоретически, для олигархических компаний все перечисленное не проблема – приватизационные олигархи, это, чай, не врачи с пенсионерами, для них у государства почти всегда находятся деньги. Беда в том, что стала принципиально меняться ситуация в государстве российском, в частности, резко обострились противоречия между различными элитными группами. Как я описал в предыдущей колонке от 9 апреля, российские либералы (группа, в которую всегда входил Мазепин, близкий к приватизационной команде Чубайса) начали практически прямую войну против Путина.



Казалось бы, в этой ситуации Мазепин только улучшит отношения с Минфином, ЦБ и основным основным кредитором, Сбербанком (институты, которые возглавляют другие видные члены либеральной элитной группы), но такого масштаба кредиты, которые ему нужны (см. упомянутый доклад) без согласования с политической властью уже никто не даст… А политическая власть сейчас с либералами в сложных отношениях. И эти отношения будут только портиться, в том числе из-за совершенно неконструктивной политики покровителей наших либералов из Вашингтона.



Казалось бы, в такой ситуации можно обратиться за помощью к Западу… Но там другая засада: уже упомянутые суды с Махлаем. И поскольку западная общественность уже, на основе предыдущего опыта (один суд Абрамович vs Березовский чего стоит!), выработала свое мнение по теме российских олигархов, тут тоже будут проблемы. Хорошо Абрамовичу, он вовремя "перековался" и сейчас может войти в некоторый стратегический пакет договоренностей Путина с Западом, но Мазепину это явно не светит.



А это значит, что если кто-то ждет каких-то неожиданных событий, то вот оно, нужное место. А уж что с этим делать зависит от вопроса из известного анекдота: "А мы покупаем или продаем?" То есть нужно спасать свои капиталы и/или уже заключенные контракты, или, наоборот, заработать на громком скандале. Тут уж нужно думать конкретно. А я в очередной раз показал, куда конретно смотреть.