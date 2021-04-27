ТаджМИД в протесте. Кыргызские погранцы мутузят таджикских детишек (игравших в камушки?) на границе

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12:33 28.04.2021
28 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА
МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Кыргызстана Жанышу Рустенбекову
МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Кыргызстана Жанышу Рустенбекову. Информация появилась на сайте внешнеполитического ведомства.
Уточняется, что накануне Жаныш Рустенбеков был приглашен в МИД РТ, где ему передана нота в связи с избиением двух несовершеннолетних граждан Таджикистана пограничниками Кыргызстана.
"Министерство иностранных дел Таджикистана выразило глубокую озабоченность таджикской стороны противозаконными действиями представителей Пограничной службы Кыргызстана в отношении двух несовершеннолетних граждан Таджикистана в местности Кулик джамоата Ворух города Исфары", - говорится в сообщении.
Отметим, сегодня Погранслужба ГКНБ КР опровергла информацию о якобы избиении двух таджикских школьников пограничниками Кыргызстана. По данным ГПС, после появления публикаций в СМИ состоялся телефонный разговор пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, в ходе которого таджикская сторона официально опровергла факт задержания и избиения школьников.