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КНР готов обсудить с РФ признание сертификатов вакцинации
17:00 28.04.2021

Иглы разума: Пекин предлагает создать единый механизм в рамках китайской системы "кода здоровья"

Эльнар Байназаров

Пекин готов обсудить с Москвой взаимное признание сертификатов о вакцинации. Об этом "Известиям" заявили в посольстве КНР в России. Речь идет о принятии механизма "кода здоровья" - китайского аналога паспорта вакцинации - чтобы скорее запустить турпоездки между двумя странами, уточнили в диппредставительстве. Там также подчеркнули: интерес китайских туристов к РФ сохранился на прежнем уровне, пандемия на него не повлияла. В АТОР с этим не согласны и считают, что восстановления турпотока из Китая на прежнем уровне пока ждать не стоит - страх перед вирусом сократит его на 30–40%. В Совете Федерации "Известиям" заявили, что поддерживают предложение Пекина о признании сертификатов вакцинации, это станет примером сотрудничества двух стран в борьбе с вирусом и ускорит восстановление туристической отрасли.

Китайский ответ

В КНР зарегистрированы и одобрены для широкого использования три китайские вакцины - Sinopharm, Sinovac и CanSino. Но в стране до сих пор не одобрено применение иностранных препаратов, включая "Спутник V". Впрочем, такая политика наблюдается и в России: Минздрав РФ также пока не одобрил использование в стране китайских вакцин.

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Несмотря на отсутствие взаимного одобрения со стороны регуляторов, Пекин готов договориться с РФ о признании сертификатов здоровья, где содержались бы данные о перенесенном коронавирусе или прививке. Об этом "Известиям" заявили в посольстве КНР в Москве. Там отметили, что обмен данными поможет упростить перемещения граждан между двумя странами, включая туристические поездки.

- Китайская сторона готова на основе полного учета взаимных озабоченностей, путем дружественных консультаций обсудить с Россией создание механизма взаимного признания информации о "коде здоровья", чтобы как можно скорее создать удобные и безопасные условия для передвижения людей и товаров между двумя странами, в том числе и для международных турпоездок, - уточнили "Известиям" в диппредставительстве.

"Код здоровья" - своего рода сертификат в виде QR-кода, в него вносятся данные о перенесенном коронавирусе и вакцинации. Систему еще в марте 2020 года запустила платформа Alipay на базе своего приложения. Код можно считать аналогом европейского иммунного или израильского "зеленого" паспорта и расширенным аналогом российских сертификатов вакцинации, поскольку китайский код включает также данные о контактах человека с переболевшими коронавирусом и его перемещения.

В ноябре 2020 года на саммите G20 председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать единый международный механизм сертификатов здоровья, которые бы взаимно признавались в разных странах. Президент РФ Владимир Путин в декабре того же года заявил, что можно говорить о международных сертификатах, но уточнил, что даже люди с прививкой могут быть переносчиками, и это нужно иметь в виду.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отказались от комментариев, уточнив, что обсуждение международных сертификатов - сфера компетенции органов федеральной власти. В оперштабе РФ не смогли предоставить оперативный комментарий.

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В Совете Федерации "Известиям" заявили, что поддерживают инициативу Китая о взаимном признании сертификатов о состоянии здоровья.

- Это хорошая тенденция. Если мы признаем сертификаты, это облегчит жизнь наших туристов и двусторонние контакты. Это станет отличным примером двустороннего сотрудничества в борьбе с коронавирусом, - пояснил первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

В посольстве Китая также подчеркнули: несмотря на то, что эпидемия COVID-19 все еще распространяется, Пекин и Москва "предпочли не абстрагироваться от общих проблем, а помочь всему миру".

- Обе страны совместно выступают против политизации вакцин, обеспечивают доступность препаратов для развивающихся стран и способствуют тому, чтобы вакцины стали глобальным общественным благом. Все это вносит большой вклад в глобальную борьбу с эпидемией и вселяет надежду, - заверили в китайском посольстве.

Также известно, что КНР и Россия создали совместную вакцину Ad5-nCov, в начале марта посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что она успешно проходит третью фазу клинических испытаний.

В конце марта РФПИ сообщил, что договорился с партнером из Китая Shenzhen Yuanxing Gene-Tech Сo. о производстве более 60 млн доз вакцины "Спутник V" на территории КНР. Запустить линию планируется уже в мае.

Позже фонд заключил аналогичное соглашение с другой китайской фирмой, TopRidge Pharma. Согласно договору, компания будет производить более 100 млн доз российской вакцины и получит право на распространение ее в материковой части КНР, а также в Гонконге, Макао и Тайване, говорится в сообщении РФПИ.

Надежда туриста

Москва и Пекин ограничили взаимные поездки граждан и закрыли границы еще в феврале 2020 года. В ноябре Китай временно запретил въезд в страну всем россиянам, включая обладателей действительных виз и ВНЖ. С 15 марта 2021-го Поднебесная упростила правила въезда в страну для иностранцев, которые привились китайскими вакцинами. Въехать могут определенные категории граждан (например, по деловой визе или для ухода за родственниками в Китае).

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20 апреля Washington Post со ссылкой на посольство Китая в Вашингтоне сообщила, что КНР разрешит приехать в страну также иностранцам, привившимся западными вакцинами Pfizer-BioNTech, Moderna and Johnson & Johnson. Обязательным условием для въезда станет регистрация в упомянутой системе "кодов здоровья".

Прямого авиасообщения между РФ и КНР по-прежнему нет. В июле 2020 года глава МИД Китая после двусторонней конференции с российским коллегой заявил, что "Пекин поддерживает связь с Москвой по вопросу возобновления авиасообщения", однако каких-либо конкретных сроков не назвал.

Во время визита в Китай в конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин будут делать все необходимое для открытия границ и взаимного возобновления транспортного сообщения. Даты в заявлении Сергея Лаврова также не фигурировали. Сергей Лавров отметил, что в 2019 году до начала пандемии почти 2 млн граждан КНР отдохнули в России.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе пояснила "Известиям", что дата возобновления турпотоков из КНР в РФ по-прежнему неизвестна, это может быть и май, и сентябрь.

- Все зависит от решения властей и развития эпидситуации, - уточнила эксперт.

Признание сертификатов о вакцинации будет способствовать открытию границ для туристов из КНР, однако ждать массового восстановления потока пока не стоит, уточнил в беседе с "Известиями" вице-президент АТОР по въездному туризму Александр Курносов.

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- На прежнем уровне китайские туристы в Россию не поедут, в течение трех месяцев после открытия границ поток может выйти на уровне 60–70% от доковидного времени. Страх перед вирусом, безусловно, влияет, психологический фактор остается одним из главных, - пояснил эксперт.

По его оценке, после объявления об открытии границ потребуется примерно месяц на то, чтобы восстановить авиасообщение, чартеры и турпредложения.

В посольстве КНР в Москве "Известия" заверили, что пандемия не повлияла на интерес китайских туристов к России. Привлекательной для жителей Поднебесной нашу страну делает "богатое культурное и историческое наследие", а также природа, уточнили в диппредставительстве.

- Мы хотели бы предложить российским коллегам из туристической отрасли воспользоваться преимуществами российской экологической среды и разработать специальную программу "зеленый маршрут", нацеленную на китайских туристов. Она непременно будет пользоваться широким спросом, - заявили в посольстве.

Сенатор Владимир Джабаров между тем уверен, что открытие границы РФ для китайских туристов не приведет к увеличению заболеваемости коронавирусом в России, поскольку "в обеих странах полным ходом идет вакцинация".

Источник - Известия
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