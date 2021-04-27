Скончалась Чемпионка Узбекской ССР и 3-х Олимпийских игр ядро- и диско-метательница Тамара Пресс

17:08 28.04.2021

На 84-м году жизни скончалась Тамара Пресс трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта России.



На Играх XVII Олимпиады 1960 года в Риме (Италия) Тамара Пресс завоевала золотую медаль в толкании ядра и серебряную медаль в метании диска. А на Играх XVIII Олимпиады 1964 года в Токио (Япония) она выиграла золото в обеих дисциплинах.



Тамара Пресс - трехкратная чемпионка Европы и многократная чемпионка СССР в метании диска и толкании ядра. Неоднократно устанавливала мировые и олимпийские рекорды.



По завершении спортивной карьеры Тамара Пресс занималась тренерской и научной работой. Длительное время являлась заместителем председателя российского совета Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов. Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Возглавляла попечительский совет Современного музея спорта в Москве. Автор книг "Цена победы" и "Нелегкая эта атлетика".



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Тамара Натановна Пресс (10 мая 1937, Харьков, СССР - 26 апреля 2021, Москва, Россия ) - советская легкоатлетка, метательница диска и толкательница ядра, трехкратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1960). Неоднократная чемпионка Европы (3 раза в 1958 и 1962) и СССР (16 раз в 1958-1966).



Награждена орденом Ленина, орденом "Знак Почета" и Орденом Дружбы[4], орденом Агентства безопасности "Альфа" "За активное участие в работе Ассоциации ветеранов подразделения „Антитеррор - Альфа"".



ядро- и дискометательница

Легкой атлетикой Тамара, а потом и ее младшая сестра Ирина, начали заниматься в Самарканде, куда они эвакуировались с родителями Цилей Владимировной Шерман (1916-?)[5], кассиршей, и Натаном Исааковичем Прессом (1911-1942, уроженцем Луганска), из Харькова в начале войны[6][7]. Отец по прибытии в Узбекистан был призван в армию и погиб на фронте 3 августа 1942 года в районе села Ханино Калининской области[8].



Тамара была девочкой рослой с ярко выраженными атлетическими данными, что в скором времени заметил известный тренер по легкой атлетике Владимир Пантелеймонович Бессекерных, под его руководством Тамара Натановна стала чемпионкой Узбекистана в метании диска. Однако, понимая, что для дальнейшего совершенствования нужны будут иные условия, нежели у них в Самарканде, Бессекерных написал письмо Алексееву с просьбой взять шефство над молодой спортсменкой. Первые серьезные успехи пришли к Тамаре Натановне в 1958 году, она впервые победила на чемпионате СССР и в диске, и в ядре, выиграла чемпионат Европы в метании диска с результатом 53,32 м. Позже она 11 раз обновляла мировые рекорды, улучшив за 10 лет свои достижения: в метании диска с 53,32 м до 59,70 м, а в толкании ядра с 17,25 м до 19,59 м.



В 1960 году на олимпийских играх в Риме она впервые стала олимпийской чемпионкой в толкании ядра, с результатом 17,32 м. В Японию в 1964 году Тамара Натановна ехала уже в качестве фаворита, с пятой попытки (с результатом 57,27 м) сумела вырвать победу у немецкой дискоболки Ингрид Лотц, опередив ее на 6 сантиметров. Не менее упорная борьба развернулась и в битве за золото в толкании ядра между Пресс и другой представительницей ГДР - Ренате Гариш-Кульмбергер. И тем не менее Тамара сумела одолеть соперницу, установив новый олимпийский рекорд - 18,14 м.



Член КПСС с 1962 года. Окончила Ленинградский инженерно-строительный институт (1962) и Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1967)[9]. После окончания спортивной карьеры Тамара Пресс занималась тренерской и научной работой. В 1974 году стала кандидатом педагогических наук (тема диссертации - "Экспериментальное обоснование методики тренировки юных метательниц диска на этапе начальной спортивной специализации"). Затем работала в ВЦСПС, была избрана заместителем председателя российского совета Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов. Вице-президент физкультурно-спортивного общества профсоюзов "Россия".



Автор нескольких книг, в том числе "Рабочее общежитие: опыт воспитательной работы" (М.: Профиздат, 1971), "Эффективность экономических знаний - важное средство повышения производительности труда в строительстве" (М.: Стройиздат, 1975), "Цена победы" (М.: Молодая гвардия, 1977), "Не легкая эта атлетика" (М.: Знание, 1982), "Культурно-спортивный комплекс" (М.: Профиздат, 1985).