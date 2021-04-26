"Ситуация грозит взрывом": почему Британии пророчат потерю Северной Ирландии

18:34 28.04.2021

Бывшие министры попросили Бориса Джонсона принять меры против кризиса в Северной Ирландии

Владимир Кулагин 26.04.2021,



Недавние беспорядки на улицах в Северной Ирландии заставили Лондон вспомнить о давней проблеме, грозящей единству страны. К взаимной неприязни католиков и протестантов в регионе проблем добавили правила Brexit, которые де-факто оставили Белфаст в Евросоюзе. "Газета.Ru" разбиралась, чем грозит Лондону кризис в Северной Ирландии.



Ситуация в Северной Ирландии привела к опасному политическому вакууму и регион может "откатиться назад", если правительство Великобритании не примет оперативных мер - письмо с таким предупреждением премьер-министру страны Борису Джонсону отправили четыре бывших министра и ряд общественных деятелей с опытом работы в мятежном регионе, сообщает The Guardian.



"Урок последних 50 или более лет в Северной Ирландии состоит в том, что, если нет движения вперед, все не стоит на месте: они тянут назад. Правительство Великобритании несет ответственность за то, чтобы этого не произошло, потому что нет ничего опаснее политического вакуума", - говорится в письме.



В частности, бывшие министры советуют Борису Джонсону больше содействовать разрешению кризиса и сосредоточиться на минимизации ущерба, нанесенного Brexit в Северной Ирландии.



Речь идет, в первую очередь, о разделяющем общество вопросе границ Северной Ирландии после выхода Лондона из Евросоюза. Их дополнительное соглашение далось с огромным трудом - ведь по Белфастскому договору (оно же соглашение Страстной пятницы) 1998 года, который примирил католиков и протестантов, создание границы между Ирландией и Северной Ирландией не допускалось. И лишь в конце 2020 года Лондон и Брюссель нашли решение, которое все равно не устроило всех британцев.



По нему на острове Ирландия граница для передвижения граждан, действительно, так и не появились. А вот таможенные правила, по сути, оставили Северную Ирландию в Евросоюзе, - граница для товаров пролегла по Ирландскому морю.



Таким образом, уже предприниматели Великобритании оказались в крайне невыгодных условиях, ведь перед ними возникли неожиданные нормы и тарифы в случае деятельности между Северной Ирландией и остальной страной, которая раньше осуществлялась по иным правилам. Премьер-министр Борис Джонсон уверял, что работает над тем, чтобы "наждачной бумагой" устранить нелепые барьеры для торговли через Ирландское море, однако пока его предыдущие попытки сделать это провалились из-за необходимости соблюдать договоренности с Европой.



Руководитель Центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева в разговоре с "Газетой.Ru" назвала возникшую ситуацию тупиковой для Лондона.



"Таможенные ограничения, по сути, внутри своего государства, действительно, вызвали очень большое недовольство среди предпринимателей. Стоит отметить, что сейчас в Ассамблее Северной Ирландии небольшой перевес у ирландских националистов над юнионистами-протестантами. А именно парламент будет иметь решающее значение, когда там будет поставлен вопрос о сохранении единого рынка с Евросоюзом. Но ситуация в целом очень взрывоопасная", - говорит эксперт.



По опросу телекомпании "Би-Би-Си", который был опубликован на прошлой неделе, около 56% опрошенных в Северной Ирландии сказали социологам, что хотят остаться в рамках единого рынка ЕС. Предполагается, что этот вопрос будет поставлен на голосование в парламенте через три года.



Гораздо больший эффект вызвали данные того же опроса, согласно которым, большинство людей по обе стороны ирландской границы считают, что Северная Ирландия покинет Великобританию в течение 25 лет.



Если бы референдум по этому вопросу проходил сейчас, то 49 % населения Северной Ирландии проголосовали бы за вариант остаться в Британии, еще 43 % поддержали бы объединенную Ирландию. Оставшиеся 7% не смогли ответить на этот вопрос.



В Ирландии же 51% поддерживают идею единого государства на острове и лишь 27% хотят, чтобы Северная Ирландия осталась в Великобритании.



Кроме того, 76% опрошенных в Северной Ирландии, в целом, согласились с утверждением, что "спор о статусе Северной Ирландии остается неурегулированным и все еще существует вероятность насилия в будущем".



При этом только 5% населения этого региона заявили, что доверяют правительству Великобритании в представлении их интересов после Brexit.



В апреле в Северной Ирландии прошла серия уличных беспорядков, правда, поводом для них стали не трудности, возникшие из-за таможенных правил. Недовольство лоялистов тогда вызвал отказ прокуратуры от преследования организаторов пышных похорон ветерана террористической "Ирландской республиканской армии" Бобби Стори, которые прошли в 2020 году в разгар пандемии COVID-19.



Вскоре после этого на улицы вышли уже и сами националисты. Наблюдатели отмечали, что средний возраст погромщиков с обеих сторон составлял 14-16 лет.



По словам Ананьевой,



последние события ярко демонстрируют, что антагонизм между католиками и протестантами никуда не исчез за время мирного сосуществования.



В середине апреля властям Великобритании пришлось даже перебросить бойцов спецназа в Северную Ирландию для борьбы с беспорядками, что не помешало последовавшим новым вспышкам насилия с поджиганием мусорных баков, мебели и стычкам с полицейскими.



Открытый конфликт в Северной Ирландии между сторонниками единой Великобритании и сепаратистами длился почти всю вторую половину XX века. Всего в ходе противостояния, где Ирландская республиканская армия прибегала к терактам, погибли более 3 тыс. человек. Радикалы прекратили вооруженную борьбу после достижения Белфастского соглашения, по которому они получили амнистию.