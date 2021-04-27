 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президентка Санду объявила о роспуске оппонирующего ей парламента Молдавии. А не объявит ли Парламент "роспуск" Санду?
18:56 28.04.2021

Абдулла Шакиров
Президент Молдавии Майя Санду объявила в среду о роспуске парламента, досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля.

"Я подписала указ о роспуске парламента. Досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля", – передает РИА "Новости" заявление Санду.

В конце марта президент обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. В середине апреля Конституционный суд Молдавии разрешил Санду распустить парламент, который дважды не утвердил правительство и за три месяца не смог его назначить.

На прошлой неделе президент Молдавии заявила, что парламент страны узурпировал власть, и призвала силовиков вмешаться в ситуацию.

Источник - РИА "Новости"
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