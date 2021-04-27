Балаган Лимитед. Назарбаев передал Токаеву еще одну должность - главы АНК

19:07 28.04.2021

Председатель Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Нурсултан Назарбаев передал руководство этой организацией президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Об этом Назарбаев заявил сегодня, 28 апреля.



"Спасибо всем членам ассамблеи за поддержку меня за все годы этой работы. Это было важно. Как известно, мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. Я всегда с вами буду и не отказываюсь. При этом ряд полномочий закреплены за президентом страны. То есть все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право возглавлять АНК Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву", - сказал Назарбаев.



Ассамблея народа Казахстана - это консультативно-совещательный орган при президенте. АНК способствует разработке и реализации государственной национальной политики. Ассамблея имеет право избирать девять депутатов в нижнюю палату парламента. Каждый из них представляет разный этнос и выражает в парламенте его интересы.



Напомним, Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном почти 30 лет и в 2019 году по собственной инициативе ушел в отставку с поста президента страны, рекомендовав избирателем голосовать за его давнего соратника Касым-Жомарта Токаева, который в итоге и стал вторым президентом республики.