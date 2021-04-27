Упившись корешками. Министр здравоохранения Киргизии запугивает депутатов

19:14 28.04.2021

Министр здравоохранения запугивает некоторых депутатов, - депутат



Министр здравоохранения находит время для питья настойки иссык-кульского корня, а прийти в парламент у него нет времени, недоволен депутат Дастан Бекешев 28 апреля на заседании Жогорку Кенеша.



"Он говорит, что 24 часа работает, и президент так же говорит. Может, они в резиденции 24 часа сидят. Пусть сюда придет и отчитается. Мы и сами виноваты, провели закон о референдуме. Вот и показатели авторитарного режима. Даже министры не уважают парламент. Надо будет, этот министр звонит некоторым депутатам и пугает, что сделает с ними что-то. Такого не должно быть", - сказал он.



Бекешев считает, что депутаты по действующей Конституции должны рассмотреть занимаемую должность министра, поднять вопрос недоверия и уволить его.