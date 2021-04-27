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|Почетный консул Казахстана в Турции Халил Улуер вместе с женой погиб в автокатастрофе
19:16 28.04.2021
Почетный консул Казахстана погиб в Турции
Турецкий бизнесмен Халил Улуер, который был почетным консулом Казахстана, погиб в ДТП. Об этом сообщил в Facebook посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы.
Халил Улуер и его супруга Фатма Улуер погибли в дорожно-транспортном происшествии.
"Улуер был не только патриотом своей страны, но и настоящим другом казахского народа", - подчеркивает Сапарбекулы.
По словам посла, почетный консул помогал казахстанским студентам в Турции в период пандемии и участвовал в отправке гуманитарной помощи в Казахстан. В общем, Улуер сделал многое "для укрепления казахско-турецкого братства и сотрудничества".
Сапарбекулы выразил соболезнования родным погибших и всей турецкой нации