В Европе испугались поглощения Китаем, - "НГ"

00:01 29.04.2021

"ЕС нового поколения" профинансирует экономику без углеродного следа



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

28.04.2021



Еврокомиссия (ЕК) планирует ужесточить условия для иностранных госкомпаний, работающих в Евросоюзе. Если полученный компанией в Европе доход превышает 500 млн евро и если за последние три года она получала помощь от своего государства в размере более 50 млн евро, то для совершения сделок в ЕС ей потребуется особое одобрение. Затронет ли это проекты российских госкомпаний? Эксперты поясняют: инициатива направлена прежде всего против китайских игроков, стремящихся к поглощению европейского бизнеса. Но некоторые инициативы европейцев стоит учесть и России. В Европе создадут фонд "ЕС нового поколения" для восстановления и финансирования после пандемии именно зеленой экономики.



Еврокомиссия хочет получить специальные полномочия для защиты добросовестной конкуренции. Иностранным госкомпаниям, которые генерируют в Европе доход в размере не менее 500 млн евро (600 млн долл.) и которые за последние три года получили помощь от иностранного государства на сумму более 50 млн евро, для заключения сделок потребуется одобрение ЕС. Такое положение содержится в законопроекте, оказавшемся в распоряжении Bloomberg. Агентство уточняет, что это пока черновик, и к моменту официальной публикации он может претерпеть изменения.



Помимо этого проект прописывает для Евросоюза возможность взимать штрафы с компаний в размере до 10% их годового дохода, если будет обнаружено, что фирма несправедливо извлекла выгоду из иностранной субсидии, включая госгарантии или кредитные линии, и тем самым подорвала позиции европейских конкурентов.



По законопроекту, ЕС может дать возможность аннулировать государственные контракты, предоставленные фирмам, которые получают несправедливые преимущества от такого рода субсидий. Кроме того, европейские официальные лица добиваются полномочий инспектировать офисы компаний за пределами Европы с разрешения фирмы и с ведома самого государства.



Касается ли это российских госкомпаний? Аналитики Bloomberg практически со стопроцентной уверенностью утверждают, что "Евросоюз стремится укрепить свои позиции в борьбе с растущей экономической угрозой, исходящей от Китая" и что ЕС опасается прежде всего поглощения европейского бизнеса именно китайскими крупными игроками. Впрочем, агентство приводит примеры, когда неевропейские покупатели хотели совершить покупку европейского бизнеса и когда страны ЕС уже блокировали эти сделки, и вовсе не все из них были инициированы именно китайскими партнерами, в списке есть компании и из США, и из Канады.



"Расширение полномочий, которые сейчас предлагает Еврокомиссия, на наш взгляд, направлены прежде всего на Китай. Речь идет, во-первых, о защите от недобросовестной конкуренции, когда иностранная компания использует субсидии своего правительства для производства продукции с меньшими издержками и предлагает ее в ЕС по заниженным ценам, "демпингует", – говорит руководитель отдела компании "Финам" Ольга Беленькая. – Во-вторых, о расширении возможностей европейских регуляторов блокировать приобретение иностранными компаниями, контролируемыми государством, крупных пакетов акций европейских компаний". Как поясняет эксперт, это делается с целью защиты от возможного промышленного и технологического шпионажа и в целом от угроз национальной безопасности. "Изменения правил взаимодействия будут направлены на многие страны", – отметил первый вице-президент "Опоры России"Павел Сигал.



Хотя часть экспертов допустили наличие проблем и для российских госкомпаний, указав, что косвенно под действие новых правил могут попасть крупнейшие российские нефтегазовые экспортеры. "Российские энергокомпании в основном государственные и активно пользуются господдержкой, что становится уязвимым местом для самих компаний и инструментом давления в руках Еврокомиссии", – допускает доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. "Но тут вопрос, что будет расцениваться как субсидия, а что нет. Возможно, вокруг данного вопроса мы еще увидим судебные тяжбы", – не исключает эксперт компании "Универ Капитал" Сергей Дроздов.



Между тем, как уточняют эксперты, другая инициатива ЕС может существеннее сказаться на экономике России. ЕК предлагает создать фонд для восстановления экономики ЕС после пандемии объемом 750 млрд евро. Об этом уже объявил в Twitter еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Называться фонд будет "ЕС нового поколения". И Еврокомиссия намерена сделать упор на восстановлении прежде всего так называемой зеленой экономики.



ЕК выделила три приоритетных направления: широкая реновация жилого и государственного сектора зданий с использованием энергосберегающих технологий, приоритетное финансирование проектов альтернативной энергетики и перехода на водородное топливо, развитие чистого транспорта, включая сокращение роли традиционного грузового автотранспорта и возрождение электрифицированных железных дорог в Европе. Деньги в фонд будут привлекаться в виде займов на коммерческом рынке и должны быть выплачены до 2058 года.



Чтобы привлечение такой суммы кредитов стало законным, Еврокомиссия предложила странам ЕС временно повысить планку допустимого уровня заемных средств в бюджете Евросоюза с 1,2 до 2% суммарного ВВП Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на документ.



"Помимо антикризисного восстановления план имеет стратегические цели: ускорить модернизацию экономики региона в сторону развития возобновляемой энергетики, энергосберегающих технологий, экологически чистого транспорта. Это – глобальный тренд, и в среднесрочной перспективе он будет способствовать изменению энергетического баланса большинства развитых экономик и сокращению доли нефти, нефтепродуктов и угля в структуре спроса, – пояснила Ольга Беленькая. – Для России это означает необходимость диверсификации экспорта, в котором традиционно продукция топливно-энергетического комплекса составляет более 50%".



"Наиболее значимым последствием для России курса ЕС на зеленую энергетику и повышенного внимания ЕС к экологии может стать введение с 2023 года так называемого углеродного налога на всех экспортеров, поставляющих продукцию в ЕС, – продолжила замруководителя центра "Альпари" Наталья Мильчакова. – По оценкам европейских экспертов, совокупные потери российских экспортеров из-за углеродного налога могут составить 2,5–6,5 млрд евро в год, хотя есть и другие оценки, согласно которым российские экспортеры в совокупности могут терять от углеродного налога не менее 50 млрд евро в год". Если они не сумеют перестроиться под новые требования.