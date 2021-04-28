Мишустин - знатный эконом. РосСоотечественники попали под оптимизацию РосМВД

00:02 29.04.2021

Госпрограмму по переселению в Россию заблокирует экономия на командировочных расходах



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

28.04.2021



Формально власти РФ поддерживают расширение репатриации русскоязычных жителей соседних стран.

МВД планирует отказаться от участия в ряде временных групп, реализующих Госпрограмму по переселению соотечественников в Россию. Эти группы находятся непосредственно в государствах СНГ. Решено, что если представительство ведомства в какой-то уже есть, то оно и должно принимать документы у потенциальных переселенцев. Это значит, что только в посольстве РФ, а временные группы открывались при консульствах. Правозащитники считают, что попытка сэкономить бюджетные средства приведет к фактическому сворачиванию Госпрограммы, в которую просто даже записаться будет трудно.



Премьер Михаил Мишустин в ходе встречи с депутатами Госдумы от КПРФ поддержал предложение о необходимости подготовить закон по широкой репатриации соотечественников в Россию.



Как сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, аналогом могло бы стать законодательство Израиля или Германии, то есть речь идет "о репатриации наших русских граждан, российских граждан, кто хотел бы вернуться на родину". По словам депутата, глава правительства не стал возражать и против большего подключения соотечественников к образовательным программам. То есть в принципе федеральная власть на словах за то, чтобы усиливать внимание к проблемам зарубежных россиян. Однако те из них, кто принимает решение вернуться, сталкиваются с чиновниками более низкого ранга, у которых, видимо, иной взгляд на тех же соотечественников. Их, как уже не раз писала "НГ", рассматривают как еще одну категорию гастарбайтеров.



Именно это, очевидно, и лежит в основе всей истории о намерении МВД обнулить деятельность временных групп исключительно ради экономии расходов. О том, что это сильно ударит по соотечественникам в ведомстве, похоже, изначально и не подозревали. Так что в дальнейшем специалисты МВД, похоже, не будут командированы во временные группы в Казахстане и Украине, то есть в те страны, откуда как раз и идет наибольший поток соотечественников.



Как напомнила "НГ" замруководителя Института стран СНГ Александра Докучаева, ранее работа временных групп не регламентировалась каким-то актом, "можно сказать, что они действовали в оперативном порядке". Теперь, согласно проекту приказа, "командирование специалистов во временные группы больше осуществляться не будет", если в данном государстве есть представительство МВД РФ.



То есть, скажем, в Казахстане или Украине останется лишь одно представительство МВД – при посольстве в столице. Соотечественникам придется пробиваться туда месяцами только для того, чтобы сдать документы на участие в Госпрограмме переселения. Потребуются дополнительные траты и на транспорт. "Закрытие временных групп в Алма-Ате, Уральске, Усть-Каменогорске еще больше усложнит возможность вступления в Госпрограмму, фактически сделает недоступным участие в ней большей части соотечественников из Казахстана", – считает Докучаева. С аналогичной проблемой столкнутся и жители Украины.



В ходе общественного обсуждения проекта приказа МВД правозащитники направили свои замечания, в том числе и об устранении этого пункта. Поскольку само открытие временных групп, их число и места дислокации в том или ином государстве "должны определяться доступностью процедуры вступления в Госпрограмму", Докучаева допустила, что разработчики проекта приказа "не очень детально понимают проблему", подтвердив, что намерение обойтись одним представительством – это просто желание сэкономить. Потому что временные группы – это большие расходы на командировки специалистов МВД. Однако, по ее словам, "в первую очередь нужно думать о людях, для которых эта Госпрограмма должна работать".



От соотечественников, заметила Докучаева, и сейчас поступает масса жалоб на невозможность попасть на прием из-за огромных очередей или перебоев с записью. То есть, несмотря на наличие четырех групп в Казахстане, люди все равно по несколько месяцев дожидаются своей очереди. Она тем не менее считает, что есть шансы исправить текст приказа: представители МВД, отвечающие за реализацию Госпрограммы, осознают значимость временных групп, без которых "резко сократится поток людей из тех стран, из которых в основном и прибывают соотечественники". Если же приказ поправлен не будет, заявила Докучаева, "Госпрограмма, по сути дела, будет сворачиваться".



По мнению самих соотечественников, ликвидация временных групп будет равносильна закрытию программы переселения. По словам эксперта Форума переселенческих организаций Галины Рагозиной, правозащитники постоянно говорят о необходимости наладить работу по приему документов на участие в Госпрограмме. Например, чтобы их было можно подавать в дистанционном режиме. Также есть предложения подавать документы напрямую в регионы. Но с этим далеко не все согласны, в том числе и переселенцы. Рагозина подтвердила, что среди них проект приказа МВД РФ вызвал много отрицательных эмоций, он воспринимается однозначно ухудшением ситуации. Уже сейчас сложно записаться на подачу документов, а после сокращения числа пунктов их приема станет еще сложнее. И у всех правозащитников возникает недоумение, почему же столько внимания уделяется в последнее время организованному набору временной рабочей силы из-за рубежа, а близких россиянам по духу переселенцев, готовых переехать в страну на постоянное место жительства, не берут в Госпрограмму переселения. Скажем, из-за небольшого трудового стажа или низкой квалификации.



Член президентского Совета по правам человека Александр Брод полагает, что от МВД надо требовать ответа на такой вопрос: будут ли должным образом подготовлены работники зарубежных представительств ведомства МВД к неизбежному росту объема работ по выдаче документов переселенцам, для необходимых консультаций, в том числе по вопросам оформления документов и адаптации в регионах РФ. "Возможно, стоит направлять за рубеж для работы с соотечественниками, желающими переехать в РФ, представителей Минтруда, агентства по делам национальностей, региональных властей, активнее задействовать потенциал профильных НКО", – подчеркнул эксперт.