Биткойн - величайший спекулятивный пузырь всех времен, - Е.Пустовойтова

29.04.2021

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 28.04.2021

Величайший спекулятивный пузырь всех времен

Что может стать последним гвоздем в гроб биткойна



Страсти по криптовалютам то утихают, то разгораются. Огородив часть мирового финансового рынка и собрав крипто-энтузиастов, биткойн качается на биржах валют вокруг 50 тысяч долларов за штуку. Стоит напомнить, что в 2009 году биржа New Liberty Standard впервые установила курс биткойна, в соответствии с которым за 1 доллар тогда можно было купить 1309 монет. Один биткойн стоил, соответственно, 0,000764 доллара. Чудесное превращение нуля в десятки тысяч продолжает будоражить умы искателей валютных приключений.



Получивший прозвище Крипто-мама комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США Эстер Пирс (Hester Peirce) полагает, что 2021 год станет в Америке "поворотной точкой" в развитии регулирования криптовалют, имея в виду, что Комиссия уже не раз отказывала в легализации биткойну, несмотря на феноменальный рост его стоимости. Может быть, потому, что сразу после того, как биткойн сравнялся с долларом (2011 год), произошла и первая кража: 25 тысяч монет кто-то умыкнул у пользователя allinvain. Однако, по словам Крипто-мамы, "криптовалюты могут стать важным инструментом для людей, чьи семьи под угрозой, и людей, живущих под гнетом репрессивных правительств".



Ну да, миллиарды долларов анонимно и без налогов перетекают из экономик с "репрессивными правительствами" в США и Великобританию. И это Крипто-маме нравится. "Любые усилия правительства запретить биткойн будут глупостью", – говорит Эстер Пирс. Собственно, главный смысл неподнадзорных финансовых операций и был вызван к жизни среди прочего стремлением крупного бизнеса избавиться от государственного контроля за прибылью, и биткойн такую возможность дал. Сейчас в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам в очереди на регистрацию своего биржевого фонда (ETF), который будет использовать биткойн в качестве базового актива, стоят самые крупные инвестиционные компании Fidelity Investments, SkyBridge Capital, VanEck.



Комиссия молчит. С одной стороны, в мире нет правительства, которое уступило бы даже малую часть финансового контроля неизвестно в чьи руки. С другой стороны, прихлопни власти США биткойн сегодня, 2 триллиона долларов, в которые сейчас оценивается рыночная капитализация крипто-сектора, станут опасны. Они немедленно перетекут в инвестиции в жилье или в акции, делая эти и так раздутые пузыри активов еще более склонными к разрыву, приближая к краху финансовую систему США. Это сразу дестабилизирует крупнейшие долговые рынки. Биткойн позволяет Федеральному резерву, прячась за отсутствие системы регулирования рынка криптовалюты, продолжать печатать доллары. А в крайем случае гиперинфляции и падения спроса на биткойн регулятор хладнокровно зафиксирует одномоментное сокращение доли заемных средств в системе на триллионы долларов. И все.



Financial Times только что объявила, что инвестировать в биткойн надо по трем причинам: для снижения рисков компании; для нахождения решений при ведении бизнеса в развивающихся экономиках; чтобы не упустить "захватывающее новое будущее валютных платформ".



Спорить с Financial Times не очень ловко, но... Главный риск, который грозит компании, инвестирующей в критовалюту, состоит в том, что это величайший спекулятивный пузырь всех времен. И это вряд ли разумные инвестиции, если сопоставить потенциальную прибыль с высоким риском потери основного капитала. Что касается развивающихся экономик, там действительно децентрализованные частные криптовалюты, вроде биткойна, более гарантированы, чем обычные бумажные купюры, монеты или безналичные деньги, находящиеся на банковских счетах и подконтрольные правительствам. Однако даже в развивающихся экономиках биткойн не избавлен от риска.



Как подсчитал JPMorgan, с середины февраля по середину апреля его курс поменялся на 87 процентов, а, скажем, золота – только на 16 процентов. Вообще, как пишет Project Syndicate, биткойн обладает способностью прыгать в цене в 10 раз выше, чем бумажные деньги.



И более важный фактор. Биткойн, конечно, может способствовать переводу денежных средств в страны с низким и средним уровнем дохода населения. Но при этом он остается неэффективным. Биткойн стал первым применением технологии блокчейн, или цепочки из блоков, но при этом размер блока ограничен одним мегабайтом, а процесс обнаружения блоков занимает примерно десять минут на блок. В секунду блок может выполнить только 7 транзакций, а та же Visa совершает в среднем 1700 транзакций в секунду и может обрабатывать за секунду более 65 тысяч сообщений. Как средство платежа биткойн неэффективен изначально. Можно представить, что станет с ним и другими децентрализованными криптовалютами в случае очередного финансового кризиса или взрывного роста потребностей, когда финансистам потребуется проводить спасательные операции.



Цифровой юань



Сейчас мировой крипторынок готовится к встрече цифрового юаня (DCEP) и инфраструктурной блокчейн-платформы (BSN). И уже очевидно, что Китай значительно опережает другие страны в запуске цифровых валют центробанков (CBDC). Не обольщаясь будущим DCEP (его обращение на мировом финансовом рынке измеряется всего парой-тройкой процентов), подчеркнем главное. Запустив BSN и предоставив частным компаниям доступ к инфраструктуре, Пекин становится первопроходцем, получающим уникальную национальную блокчейн-платформу (Blockchain-based Service Network). Это что-то вроде Интернета для блокчейнов. BSN позволяет разработчикам со всего мира подключаться к ней и создавать приложения на основе блокчейна. При этом Пекин будет обладать полным контролем над значительным сектором рынка, сможет отслеживать все транзакции на платформе и станет единственным поставщиком инфраструктуры для блокчейн-компаний всего света.



А где же тут биткойн? А нигде. Цифровые валюты будут функционировать в BSN как простые цифровые версии обычных банковских счетов, гарантироваться национальными центробанками, но содержаться в различных частных финансовых институтах.



Кстати, Кембриджский индекс потребления электроэнергии оценивает годовое потребление одного биткойна в 139,15 тераватт-часа, пишет Project Syndicate. А это больше, чем потребление электроэнергии, скажем, в Аргентине. Столь высокая потребность в энергии для майнинга может стать последним гвоздем в гроб биткойна.