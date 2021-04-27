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Американская "цветная революция" против России обречена на провал, - Цуй Хэн
01:39 29.04.2021

По мнению автора, намерение западных стран устроить в России "цветную революцию" не сможет воплотиться в жизнь. Цветные революции увенчались успехом на Украине, в Грузии и Киргизии в первую очередь из-за фракционной борьбы правящих элит. Но Путину удалось эти элиты сплотить. Поэтому у Запада нет рычагов воздействия…
Global Times (Китай): американская "цветная революция" 2.0 против России обречена на провал

Цуй Хэн (Cui Heng)

Администрация Байдена продолжает политику максимального давления на Россию, прилагая для этого больше усилий, чем прежде. Рассчитывая, что Россия пойдет на попятный, США и их союзники прияли против нее несколько пакетов санкций, нанося точечные удары по ключевым секторам российской экономики. Однако ожидаемого эффекта долгосрочные санкции не принесли.

Россия не только пережила тяжелейший период, но и укрепила свое национальное влияние. С приходом к власти Джо Байдена американские методы давления на Россию претерпели некоторые изменения, и акцент сместился в сторону психологической войны против президента России Владимира Путина и правительства страны.

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий недавно заявил, что США и другие западные страны развернули против России психологическую войну. Этот шаг по сути аналогичен "цветным революциям" на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке за первое десятилетие XXI века. Можно даже назвать это цветной революцией 2.0.

Увидеть эту стратегию в действии можно было в время крупнейшей волны протестов в России за последние годы, - ее спровоцировало возвращение в страну оппозиционера Алексея Навального в начале 2021 года. На самом деле большинство участников просто хотели выразить свое недовольство тем, как правительство борется с эпидемией. Но западные страны ни за что не упустят возможности надавить на Москву. Поэтому они развернули всесторонние нападки и поддержали протесты оппозиции через свои посольства. Кроме того, они манипуляциями повернули международное общественное мнение против Путина и его правительства.

Эти меры - калька с предыдущих цветных революций, которые привели к падению законно избранных режимов в странах, чье развитие серьезно затруднено. Факты доказывают, что цветные революции еще нигде не привели к "демократии и свободе". Когда в ноябре 2020 года президентом США выбрали Байдена, многие опасались, что демократическая администрация снова возьмет на вооружение интервенционизм как инструмент внешней политики и устроит новую волну цветных революций.

Но времена изменились. Запад уже не столь влиятелен, как раньше в этом веке, когда глобальное влияние неолиберализма достигло апогея. По сравнению с развивающимися странами, Запад демонстрирует тенденцию к замедлению экономического развития и социального управления. Так, западные страны не смогли взять под контроль пандемию covid-19: у них хватает своих проблем. Следовательно все, что им остается на данном этапе, - это манипулировать общественным мнением ради новых нападок на Россию.

Миссионерские замашки господствующей элиты США в ее стремлении одержать идеологическую победу стремительно возвращаются. Так, бывший посол США в России Майкл Макфол (Michael McFaul) недавно твитнул, что Россия будет богаче и свободнее при демократии, чем при Путине.

Но поскольку долгосрочные санкции свергнуть путинскую администрацию не смогли, инструментов прямой угрозы у Запада нет. Отсюда и развязываются информационно-психологические войны, чтобы демонизировать путинский режим.

Однако, судя по нынешней ситуации, намерение западных стран устроить в России "цветную революцию" так и не воплотилось в жизнь. Достигнув нижней отметки в январе 2021 года, после марта рейтинг одобрения Путина начал восстанавливаться. Протесты оппозиции продлились недолго, так и не развернувшись. Репутация ее лидеров резко упала, потому что они либо приговорены к тюремному заключению, либо бежали из страны, либо оказались западными марионетками для свержения нынешней власти. Таким образом, многие россияне выступили против.

Однако более глубинная причина в следующем: в руководящем крыле администрации Путина нет раскола. Группы интересов всех партий поддерживают единство и стабильность вокруг Путина. Это ослабило влияние цветной революции.

Цветные революции увенчались успехом на Украине, в Грузии и Киргизии в первую очередь из-за фракционной борьбы правящих элит. Однако Путин продемонстрировал сильные лидерские качества и успешно сплотил крайне отчужденные российские элиты. Таким образом западные страны не могут нащупать рычагов воздействия внутри российской элиты. Им остается лишь прибегать к фигурам вроде Навального. Но на деле это лишь ослабило эффективность цветной революции.

Стабильность правящей группы и высокий рейтинг одобрения - это основа для защиты России от попыток западных стран ее подорвать. Более того, испытав хаос и сумятицу в переходную эпоху после распада бывшего СССР в 1990-х, россияне не одобряют сил, которые пытаются разрушить существующий порядок и стабильность.

Придя к власти, Байден развернул против России и Китая политику сдерживания. Эта цветная революция 2.0 нацелена не только на Россию: Китай тоже должен сохранять бдительность. Но сегодняшняя цветная революция уже доказала, что свое превосходство Запад утратил. Как сказал покойный председатель Мао Цзэдун, мы должны презирать врагов стратегически, но тактически должны относиться к ним серьезно.

Цуй Хэн - младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета

Оригинал публикации: US ‘color revolution" 2.0 against Russia a lame attemptОпубликовано 27/04/2021

Источник - иноСМИ
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