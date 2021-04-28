КазСпикер Ашимбаев поймал вирус

05:38 29.04.2021

Спикер Сената Маулен Ашимбаев перешел на работу в дистанционном формате

Несмотря на все меры предосторожности, последний ПЦР-тест на коронавирус Маулена Ашимбаева, к сожалению, оказался положительным



senate.parlam.kz, 27 апреля



Несмотря на все меры предосторожности, последний ПЦР-тест на коронавирус Маулена Ашимбаева, к сожалению, оказался положительным. Но симптомов у него нет.

Следуя рекомендациям врачей, Спикер Сената ушел на самоизоляцию. Он продолжает работать дистанционно и находится на связи с коллегами-сенаторами.

Отметим, депутаты и Аппарат Сената Парламента страны продолжают свою работу, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы. Других случаев заболевания коронавирусом среди депутатского корпуса в последнее время не было зафиксировано. Кроме того, в Сенате продолжается плановая массовая вакцинация.

Запланированное на 29 апреля заседание Сената пройдет под председательством заместителя Спикера Палаты.