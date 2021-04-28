|КазСпикер Ашимбаев поймал вирус
05:38 29.04.2021
Спикер Сената Маулен Ашимбаев перешел на работу в дистанционном формате
Несмотря на все меры предосторожности, последний ПЦР-тест на коронавирус Маулена Ашимбаева, к сожалению, оказался положительным
senate.parlam.kz, 27 апреля
Несмотря на все меры предосторожности, последний ПЦР-тест на коронавирус Маулена Ашимбаева, к сожалению, оказался положительным. Но симптомов у него нет.
Следуя рекомендациям врачей, Спикер Сената ушел на самоизоляцию. Он продолжает работать дистанционно и находится на связи с коллегами-сенаторами.
Отметим, депутаты и Аппарат Сената Парламента страны продолжают свою работу, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы. Других случаев заболевания коронавирусом среди депутатского корпуса в последнее время не было зафиксировано. Кроме того, в Сенате продолжается плановая массовая вакцинация.
Запланированное на 29 апреля заседание Сената пройдет под председательством заместителя Спикера Палаты.