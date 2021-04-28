Китай движется к демографическому кризису, - В.Скосырев

06:34 29.04.2021

Численность населения Поднебесной, вероятно, упала ниже 1,4 миллиарда

Владимир Скосырев

28 апр. 21



Пожилым китайским рабочим повышение пенсионного возраста не по душе.

Результаты последней переписи в Китае официально не опубликованы. Но, по сведениям прессы, они покажут, что впервые после голода 1959–1961 годов, вызванного ошибками Мао Цзэдуна, население страны снова уменьшилось. И дело теперь не в просчетах руководства, а в том, что раньше власти добивались ограничения рождаемости, а ныне уровень жизни вырос, и горожане не желают заводить больше 1–2 детей. В результате КНР потеряет свои конкурентные преимущества, и западные фирмы начнут переводить производство в страны с более молодым населением, такие как Индия и Вьетнам.



Переписи населения проходят в Китае раз в 10 лет. Последний раз это мероприятие проводилось в конце прошлого года. Государственное статистическое управление собиралось опубликовать итоги в апреле.



Но поскольку эта тема считается очень чувствительной для руководства государства, управление пока хранит молчание. Однако газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что в Поднебесной впервые за пять десятилетий население не только перестало расти, а даже уменьшилось. "Если Китай подтвердит такое уменьшение, это станет крупным событием. Раньше прогнозы ООН говорили о том, что масштаб населения достигнет максимума в 2027 году. А оказывается, что это случилось намного раньше, чем ожидали рынки и политические аналитики", – говорит Чжи Вэйчжан, главный экономист компании Pinpoint Asset Management в городе Шэньчжэнь. Пекину, по его словам, придется разрабатывать меры поощрения для того, чтобы семейные пары заводили больше детей. С другой стороны, государству придется повышать возраст выхода людей на пенсию.



Прогноз, обнародованный английской газетой, вряд ли окажется откровением для китайцев. Ведь государственные медиа тоже предсказывали, что через несколько лет население начнет сокращаться. В 2016 году Пекин отменил установку о том, чтобы большинство семей имели по одному ребенку. Это правило действовало в течение десятилетий. Теперь семьям разрешают иметь по два ребенка. План предполагал, что благодаря этому население вырастет с 1,34 млрд, согласно переписи 2010 года, до 1,42 млрд в 2020 году. Но уровень рождаемости продолжал снижаться. Частично это объясняется тем, что супруги в городах, особенно те, что родились после 1990-х, больше ценят возможность распоряжаться своим временем и добиваться успехов в карьере, чем увеличивать свои семьи. Снижение темпов рождаемости и увеличение в стране людей преклонного возраста нанесут удар по производительности труда. "Мы использовали данные, которыми располагали до опубликования результатов последней переписи. Наш прогноз таков: количество рабочей силы будет уменьшаться на 0,5% каждый год к 2030-му. Аналогичным будет и воздействие на ВВП. Замедление роста затруднит выполнение задачи обогнать США по размеру экономики. Что не может не отразиться на позиции Китая на мировой арене", – утверждает компания Capital Economics.



Население стареет, и, чтобы уменьшить воздействие этого неизбежного процесса на экономику, китайское правительство обсуждает предложение о повышении пенсионного возраста. В отчете правительства парламенту, представленном в марте, говорится, что определенный законом возраст выхода на пенсию будет повышаться по этапам. Это предусмотрено пятилетним планом на 2021–2025 годы. В Китае пенсионный возраст ниже, чем во многих развитых странах, где люди, как сообщает Организация экономического сотрудничества и развития, могут начать получать пенсию в 65 лет. А в Китае пенсионный возраст был установлен в 1950-х годах, когда продолжительность жизни равнялась примерно 40 годам. Этот порог не менялся в течение десятилетий. Мужчины могли уходить на покой в 60 лет, женщины – в 55. А если женщина занималась физическим трудом, то могла уходить на отдых в 50 лет.



Между тем продолжительность жизни увеличилась. По мнению китайских экспертов, ранний выход на пенсию означает бесполезную трату человеческих ресурсов. Но что бы они ни заявляли, сама идея повышения пенсионного возраста глубоко не популярна, утверждает New York Times, которая побеседовала со многими китайскими гражданами. Синие воротнички, люди, занятые тяжелым физическим трудом, не уверены, что смогут дотянуть до рубежа, даже толкуют, что их обманули. А молодежь опасается, что раз старые работники не будут уходить, то конкуренция за хорошее место усилится.



Китай, правда, обеспечивает людей, получавших большие зарплаты на службе, хорошими пенсиями. Например, бывший управляющий солидной госкомпанией получает пенсию около 1 тыс. долл. в месяц. А синим воротничкам могут платить от 120 до 150 долл. в мес. Неудивительно, что в социальных сетях многие поругивают предложение о повышении пенсионного возраста.



В беседе с "НГ" и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов отметил: "Китайские демографы еще в прошлом году стали бить тревогу о том, что в стране не хватает трудового населения. Государству придется тратить больше средств на обслуживание пожилых. Речь идет не только о пенсиях. В Китае государство дотирует меры социальной поддержки пожилых – от транспорта до посещения театров, строительства парков. Это большая нагрузка на центральный и региональные бюджеты. И осуществление больших инфраструктурных проектов требует большого количества рабочих рук. Здесь, кажется, Китай нашел выход. Это автоматизация и применение роботов. Наконец, Индия и Вьетнам обладают более молодой рабочей силой, чем Китай. Эти страны – естественные конкуренты Китая. И ряд более дешевых производств будет перемещаться в эти страны". Ясно, что обратного пути, возвращения к прежним темпам увеличения населения нет. Китай спасет только повышение эффективности экономики, чтобы кормить пожилое население, заключил Маслов.