 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 29.04.2021
07:35  Китай поставил на орбиту "Тяньхэ" - базовый модуль своей космо-станции
07:27  Семейский олимпиец. Старший КазЗять решил внедрять в КазСпорт инклюзивность и гендерство
07:22  Елбасы теперь у нас Почетный председатель Кордайской ассамблеи
07:18  КремлеБлудь. Отсутствие порыва порождает в обществе тоску, смятение, - Александр Проханов
07:02  QazVac, неожиданная казахстанская вакцина против Covid-19, - "Le Monde"
06:53  Новый глава парламента Грузии: борьба кланов или предвыборные рокировки?
06:50  В Болгарии горит склад оружейного завода в Лясковце. Петров или Боширов?

06:34  Китай движется к демографическому кризису, - В.Скосырев
05:38  КазСпикер Ашимбаев поймал вирус
01:39  Американская "цветная революция" против России обречена на провал, - Цуй Хэн
00:54  Биткойн - величайший спекулятивный пузырь всех времен, - Е.Пустовойтова
00:52  Увядание "коллективного Запада", - Борис Межуев
00:23  XXI век – век перелома, который закончит три столетия очевидного лидерства Запада, - М.Шашенков
00:20  Капитализм после пандемии, - Марианна Мадзукато
00:02  Мишустин - знатный эконом. РосСоотечественники попали под оптимизацию РосМВД
00:01  В Европе испугались поглощения Китаем, - "НГ"
Среда, 28.04.2021
23:51  Казахстанский судья отказался снимать российский флаг на ЧМ по шашкам в Польше
19:16  Почетный консул Казахстана в Турции Халил Улуер вместе с женой погиб в автокатастрофе
19:14  Упившись корешками. Министр здравоохранения Киргизии запугивает депутатов
19:07  Балаган Лимитед. Назарбаев передал Токаеву еще одну должность - главы АНК
19:00  Между Китаем и США грядет война? - New York Times
18:59  "Иранцы пока не готовы говорить с американцами напрямую", - Der Spiegel
18:56  Президентка Санду объявила о роспуске оппонирующего ей парламента Молдавии. А не объявит ли Парламент "роспуск" Санду?
18:34  "Ситуация грозит взрывом": почему Британии пророчат потерю Северной Ирландии
17:08  Скончалась Чемпионка Узбекской ССР и 3-х Олимпийских игр ядро- и диско-метательница Тамара Пресс
17:00  КНР готов обсудить с РФ признание сертификатов вакцинации
14:01  В Китае узбекские студенты борются за место под солнцем
13:24  Проблемы западных вакцин от коронавируса: зачем владелец Pfizer продал акции, - "МК"
12:33  ТаджМИД в протесте. Кыргызские погранцы мутузят таджикских детишек (игравших в камушки?) на границе
12:26  РосОлигархат обиделся на Кремль. Мазепо-махлайская война за ка.. калий, - М.Хазин
12:13  БишДурь. Жапарыши вышли на митинг протеста против... митингов протеста
11:54  Таджикский МИД укрепили сразу тремя свежими замами - Салимом, Имоми и Шерализадой
11:28  КазДружба народов. 50 участников кордайских погромов получили 336 лет тюрьмы
10:58  Россия готовит Среднюю Азию к новой угрозе из Афганистана, - "Взгляд"
10:55  Как масоны стали тайным правительством Запада, - Михаил Диунов
10:38  Круговорот мурзиков. В нелегитимный ЖапарПарламент добавился экс-ошский губер Бакиров
10:29  Российские учителя в Нукусе. Какого хрена?..
10:26  Россия и Таджикистан готовятся к выводу американских войск из Афганистана
10:23  Санкционная война. США уверяют, что оставили Белоруссию без российской нефти (фейкуют)
08:53  ЖапарЛандия. Очередной мырка-"активист" выклянчил себе должность советника министра в Киргизии
08:32  Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Байдена-Керзона! - "СП"
08:11  Как из черного утырка Флойда делают национального героя Америки, - "РГ"
07:45  Рост демографии и дефицит воды приведут к новым конфликтам в ЦА, - М.Тулеев
00:32  Киргизия становится зоной азартных игр, - В.Панфилова
00:23  Добычное дело: почему условия сделки ОПЕК+ остались без изменений
00:22  Отдых на южных морях: Чем египетский CОVID-19 здоровее турецкого?
00:19  Россия попытается вытащить Индию из КОВИ-ямы, - Н.Портякова
00:12  Почему Китай не сможет стать главной державой планеты, - Геворг Мирзаян
00:01  ЦРУ уличили в закулисных переговорах с Ираном, - И.Субботин
Вторник, 27.04.2021
23:22  НедоПитки. Зять Ельцина из виллы на Карибах размечтался о реванше "семьи", - "СП"
23:14  "В вопросах границ обязательно бывают споры...", - интервью С.Жапарова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Болгарии горит склад оружейного завода в Лясковце. Петров или Боширов?
06:50 29.04.2021

В болгарском городе Лясковце сегодня, 28 апреля, горит склад картонной упаковки оружейного завода "Аркус". Как пишут болгарские СМИ, в настоящее время огонь удалось локализовать. С предприятия своевременно были эвакуированы сотрудники, никто из них не пострадал.

По словам представителей завода "Аркус", никакой опасности для населенного пункта и окружающей среды нет.

Как сообщало EADaily, болгарские власти проверяют связь между взрывами на складах боеприпасов в Болгарии и взрывом в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. На общие детали в четырех случаях взрывов обратили внимание болгарские СМИ, утверждает американское агентство Bloomberg. Первый взрыв произошел 12 ноября 2011 года на складе, где хранились вооружения, предназначенные для экспорта в Грузию. Прокуратура Болгарии уже объявила, что инциденты могут иметь отношение к попытке отравления торговца оружием Эмилияна Гебрева.

фоты тут -
https://eadaily.com/ru/news/2021/04/28/v-bolgarii-proizoshel-pozhar-na-oruzheynom-zavode-arkus

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619668200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 апреля 2021 года №560
- Спикер Сената Маулен Ашимбаев перешел на работу в дистанционном формате
- По итогам апреля прививки от COVID-19 должны получить 20% подлежащего вакцинации населения - А. Мамин
- В 2021 году мерами содействия занятости будут охвачены 1,2 млн казахстанцев
- Правительство рассмотрело ход внедрения всеобщего декларирования физических лиц
- Рабочая поездка А. Мамина в Мангистаускую область: АПК, транспортная и туристическая инфраструктура
- Кадровые перестановки
- Сенаторы обсудили эффективность использования бюджетных средств квазигосударственным сектором
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  