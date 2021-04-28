В Болгарии горит склад оружейного завода в Лясковце. Петров или Боширов?

06:50 29.04.2021

В болгарском городе Лясковце сегодня, 28 апреля, горит склад картонной упаковки оружейного завода "Аркус". Как пишут болгарские СМИ, в настоящее время огонь удалось локализовать. С предприятия своевременно были эвакуированы сотрудники, никто из них не пострадал.



По словам представителей завода "Аркус", никакой опасности для населенного пункта и окружающей среды нет.



Как сообщало EADaily, болгарские власти проверяют связь между взрывами на складах боеприпасов в Болгарии и взрывом в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. На общие детали в четырех случаях взрывов обратили внимание болгарские СМИ, утверждает американское агентство Bloomberg. Первый взрыв произошел 12 ноября 2011 года на складе, где хранились вооружения, предназначенные для экспорта в Грузию. Прокуратура Болгарии уже объявила, что инциденты могут иметь отношение к попытке отравления торговца оружием Эмилияна Гебрева.



фоты тут -

https://eadaily.com/ru/news/2021/04/28/v-bolgarii-proizoshel-pozhar-na-oruzheynom-zavode-arkus