 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 29.04.2021
07:35  Китай поставил на орбиту "Тяньхэ" - базовый модуль своей космо-станции
07:27  Семейский олимпиец. Старший КазЗять решил внедрять в КазСпорт инклюзивность и гендерство
07:22  Елбасы теперь у нас Почетный председатель Кордайской ассамблеи
07:18  КремлеБлудь. Отсутствие порыва порождает в обществе тоску, смятение, - Александр Проханов
07:02  QazVac, неожиданная казахстанская вакцина против Covid-19, - "Le Monde"
06:53  Новый глава парламента Грузии: борьба кланов или предвыборные рокировки?
06:50  В Болгарии горит склад оружейного завода в Лясковце. Петров или Боширов?

06:34  Китай движется к демографическому кризису, - В.Скосырев
05:38  КазСпикер Ашимбаев поймал вирус
01:39  Американская "цветная революция" против России обречена на провал, - Цуй Хэн
00:54  Биткойн - величайший спекулятивный пузырь всех времен, - Е.Пустовойтова
00:52  Увядание "коллективного Запада", - Борис Межуев
00:23  XXI век – век перелома, который закончит три столетия очевидного лидерства Запада, - М.Шашенков
00:20  Капитализм после пандемии, - Марианна Мадзукато
00:02  Мишустин - знатный эконом. РосСоотечественники попали под оптимизацию РосМВД
00:01  В Европе испугались поглощения Китаем, - "НГ"
Среда, 28.04.2021
23:51  Казахстанский судья отказался снимать российский флаг на ЧМ по шашкам в Польше
19:16  Почетный консул Казахстана в Турции Халил Улуер вместе с женой погиб в автокатастрофе
19:14  Упившись корешками. Министр здравоохранения Киргизии запугивает депутатов
19:07  Балаган Лимитед. Назарбаев передал Токаеву еще одну должность - главы АНК
19:00  Между Китаем и США грядет война? - New York Times
18:59  "Иранцы пока не готовы говорить с американцами напрямую", - Der Spiegel
18:56  Президентка Санду объявила о роспуске оппонирующего ей парламента Молдавии. А не объявит ли Парламент "роспуск" Санду?
18:34  "Ситуация грозит взрывом": почему Британии пророчат потерю Северной Ирландии
17:08  Скончалась Чемпионка Узбекской ССР и 3-х Олимпийских игр ядро- и диско-метательница Тамара Пресс
17:00  КНР готов обсудить с РФ признание сертификатов вакцинации
14:01  В Китае узбекские студенты борются за место под солнцем
13:24  Проблемы западных вакцин от коронавируса: зачем владелец Pfizer продал акции, - "МК"
12:33  ТаджМИД в протесте. Кыргызские погранцы мутузят таджикских детишек (игравших в камушки?) на границе
12:26  РосОлигархат обиделся на Кремль. Мазепо-махлайская война за ка.. калий, - М.Хазин
12:13  БишДурь. Жапарыши вышли на митинг протеста против... митингов протеста
11:54  Таджикский МИД укрепили сразу тремя свежими замами - Салимом, Имоми и Шерализадой
11:28  КазДружба народов. 50 участников кордайских погромов получили 336 лет тюрьмы
10:58  Россия готовит Среднюю Азию к новой угрозе из Афганистана, - "Взгляд"
10:55  Как масоны стали тайным правительством Запада, - Михаил Диунов
10:38  Круговорот мурзиков. В нелегитимный ЖапарПарламент добавился экс-ошский губер Бакиров
10:29  Российские учителя в Нукусе. Какого хрена?..
10:26  Россия и Таджикистан готовятся к выводу американских войск из Афганистана
10:23  Санкционная война. США уверяют, что оставили Белоруссию без российской нефти (фейкуют)
08:53  ЖапарЛандия. Очередной мырка-"активист" выклянчил себе должность советника министра в Киргизии
08:32  Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Байдена-Керзона! - "СП"
08:11  Как из черного утырка Флойда делают национального героя Америки, - "РГ"
07:45  Рост демографии и дефицит воды приведут к новым конфликтам в ЦА, - М.Тулеев
00:32  Киргизия становится зоной азартных игр, - В.Панфилова
00:23  Добычное дело: почему условия сделки ОПЕК+ остались без изменений
00:22  Отдых на южных морях: Чем египетский CОVID-19 здоровее турецкого?
00:19  Россия попытается вытащить Индию из КОВИ-ямы, - Н.Портякова
00:12  Почему Китай не сможет стать главной державой планеты, - Геворг Мирзаян
00:01  ЦРУ уличили в закулисных переговорах с Ираном, - И.Субботин
Вторник, 27.04.2021
23:22  НедоПитки. Зять Ельцина из виллы на Карибах размечтался о реванше "семьи", - "СП"
23:14  "В вопросах границ обязательно бывают споры...", - интервью С.Жапарова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Новый глава парламента Грузии: борьба кланов или предвыборные рокировки?
06:53 29.04.2021

27 апреля 2021

В минувшие выходные в Грузии произошли изменения в законодательном органе страны. Спустя два года работы с поста спикера парламента ушел один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Талаквадзе.

"Напряженные переговоры, длившиеся несколько месяцев, увенчались достижением соглашения, в переговорах я вместе с председателем партии представлял „Грузинскую мечту". Учитывая это, думаю, что для правильного продолжения политического процесса в парламенте было бы уместно покинуть позицию спикера и выдвинуть на этот пост человека, который возглавит работу парламента с более нейтральной позиции. Соответственно, мы приняли решение провести ротацию. Теперь, когда в парламенте у нас есть представительная оппозиция, считаю, что мое место в зале рядом с моими коллегами, а не на позиции спикера", - заявил Талаквадзе в ходе специального брифинга.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в свою очередь поблагодарил Арчила Талаквадзе за работу и заявил, что партия выдвинет кандидатуру члена политсовета и международного секретаря Каху Кучаву на пост спикера парламента Грузии.

"Каха Кучава обладает богатым опытом парламентской работы и сотрудничества с международными партнерами", - добавил он.
После появления этой информации грузинские СМИ связали кадровые изменения в парламенте с внутриклановым переделом сфер влияния в "Грузинской мечте", отмечая, что этот шаг усилит позиции действующего главы правительства Ираклия Гарибашвили, который метит и в председатели партии.

Затем появилась версия, что "Грузинская мечта" может выдвинуть кандидатуру экс-спикера парламента Арчила Талаквадзе на пост мэра Тбилиси на выборах в органы местного самоуправления осенью 2021 года вместо повторной поддержки кандидатуры действующего мэра Кахи Каладзе (на посту с 2017 года). В последнее время у Каладзе, согласно официальной версии партии, ухудшилось здоровье, он прошел курс лечения в Грузии, а также ездил проверяться за границу. Интрига усиливается потому, что сам Каладзе пока отказывается четко отвечать на вопрос, будет ли он баллотироваться на второй срок.

По версии оппозиционных телеканалов, действующий мэр планирует покинуть правящую партию, уйти из политики и даже переехать в Милан, где он жил до 2011 года и сделал успешную футбольную карьеру.

"Пока рано говорить о том, кто должны быть кандидатами в мэры в масштабах всей страны. Когда придет время, я вам обещаю, что вы узнаете об этом первыми от меня и от председателя партии, кто будут нашими кандидатами в мэры, а также в сакребуло в масштабах всей страны. Я не был на лечении за границей, просто проверялся и параллельно несколько дней позволил себе отдохнуть. В конце месяца я также планирую уехать", - отметил он.
Информацию о том, что вместо Каладзе на выборах мэра правящая партия может выдвинуть Арчила Талаквадзе, пока не подтверждают в самой "Грузинской мечте".

"Каха Каладзе - выдающийся лидер. Конечно, все мы хотим, чтобы он был кандидатом в мэры Тбилиси. Решение должен принять он сам, я уверен, что вместе с Кахой Каладзе нашу команду ждет значимая победа. Информация о том, что я собираюсь баллотироваться на выборах мэра Тбилиси от имени нашей команды, является целенаправленной сплетней", - заявил бывший председатель парламента Арчил Талаквадзе.
▼ ЧИТАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ НОВОСТИ ▼

Что стало истинной причиной кадровых перестановок в парламенте, а также какие изменения стоит ожидать от партии "Грузинская мечта" в преддверии выборов в октябре 2021 года, покажет время. Уже сейчас ясно одно - выборы в органы местного самоуправления 2021 года будут иметь особое значение, поскольку от их результатов, согласно соглашению властей и оппозиции под эгидой президента ЕС Шарля Мишеля, будет зависеть судьба досрочных парламентских выборов. Согласно компромиссному соглашению, которое подписали представители власти и оппозиции, они будут назначены в 2022 году, в случае если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

По данным последнего исследования общественного мнения Международного республиканского института США (IRI), опубликованного в начале апреля, Арчил Талаквадзе (33%) занимает девятое место в списке самых популярных общественных фигур Грузии. При этом первая тройка рейтинга выглядит следующим образом: патриарх Грузинской православной церкви Илия II (89%), экс-премьер Георгий Гахария (65%) и мэр Тбилиси Каха Каладзе (54%).

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619668380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 апреля 2021 года №560
- Спикер Сената Маулен Ашимбаев перешел на работу в дистанционном формате
- По итогам апреля прививки от COVID-19 должны получить 20% подлежащего вакцинации населения - А. Мамин
- В 2021 году мерами содействия занятости будут охвачены 1,2 млн казахстанцев
- Правительство рассмотрело ход внедрения всеобщего декларирования физических лиц
- Рабочая поездка А. Мамина в Мангистаускую область: АПК, транспортная и туристическая инфраструктура
- Кадровые перестановки
- Сенаторы обсудили эффективность использования бюджетных средств квазигосударственным сектором
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  