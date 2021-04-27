Новый глава парламента Грузии: борьба кланов или предвыборные рокировки?

06:53 29.04.2021

27 апреля 2021



В минувшие выходные в Грузии произошли изменения в законодательном органе страны. Спустя два года работы с поста спикера парламента ушел один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Талаквадзе.



"Напряженные переговоры, длившиеся несколько месяцев, увенчались достижением соглашения, в переговорах я вместе с председателем партии представлял „Грузинскую мечту". Учитывая это, думаю, что для правильного продолжения политического процесса в парламенте было бы уместно покинуть позицию спикера и выдвинуть на этот пост человека, который возглавит работу парламента с более нейтральной позиции. Соответственно, мы приняли решение провести ротацию. Теперь, когда в парламенте у нас есть представительная оппозиция, считаю, что мое место в зале рядом с моими коллегами, а не на позиции спикера", - заявил Талаквадзе в ходе специального брифинга.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в свою очередь поблагодарил Арчила Талаквадзе за работу и заявил, что партия выдвинет кандидатуру члена политсовета и международного секретаря Каху Кучаву на пост спикера парламента Грузии.



"Каха Кучава обладает богатым опытом парламентской работы и сотрудничества с международными партнерами", - добавил он.

После появления этой информации грузинские СМИ связали кадровые изменения в парламенте с внутриклановым переделом сфер влияния в "Грузинской мечте", отмечая, что этот шаг усилит позиции действующего главы правительства Ираклия Гарибашвили, который метит и в председатели партии.



Затем появилась версия, что "Грузинская мечта" может выдвинуть кандидатуру экс-спикера парламента Арчила Талаквадзе на пост мэра Тбилиси на выборах в органы местного самоуправления осенью 2021 года вместо повторной поддержки кандидатуры действующего мэра Кахи Каладзе (на посту с 2017 года). В последнее время у Каладзе, согласно официальной версии партии, ухудшилось здоровье, он прошел курс лечения в Грузии, а также ездил проверяться за границу. Интрига усиливается потому, что сам Каладзе пока отказывается четко отвечать на вопрос, будет ли он баллотироваться на второй срок.



По версии оппозиционных телеканалов, действующий мэр планирует покинуть правящую партию, уйти из политики и даже переехать в Милан, где он жил до 2011 года и сделал успешную футбольную карьеру.



"Пока рано говорить о том, кто должны быть кандидатами в мэры в масштабах всей страны. Когда придет время, я вам обещаю, что вы узнаете об этом первыми от меня и от председателя партии, кто будут нашими кандидатами в мэры, а также в сакребуло в масштабах всей страны. Я не был на лечении за границей, просто проверялся и параллельно несколько дней позволил себе отдохнуть. В конце месяца я также планирую уехать", - отметил он.

Информацию о том, что вместо Каладзе на выборах мэра правящая партия может выдвинуть Арчила Талаквадзе, пока не подтверждают в самой "Грузинской мечте".



"Каха Каладзе - выдающийся лидер. Конечно, все мы хотим, чтобы он был кандидатом в мэры Тбилиси. Решение должен принять он сам, я уверен, что вместе с Кахой Каладзе нашу команду ждет значимая победа. Информация о том, что я собираюсь баллотироваться на выборах мэра Тбилиси от имени нашей команды, является целенаправленной сплетней", - заявил бывший председатель парламента Арчил Талаквадзе.

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Что стало истинной причиной кадровых перестановок в парламенте, а также какие изменения стоит ожидать от партии "Грузинская мечта" в преддверии выборов в октябре 2021 года, покажет время. Уже сейчас ясно одно - выборы в органы местного самоуправления 2021 года будут иметь особое значение, поскольку от их результатов, согласно соглашению властей и оппозиции под эгидой президента ЕС Шарля Мишеля, будет зависеть судьба досрочных парламентских выборов. Согласно компромиссному соглашению, которое подписали представители власти и оппозиции, они будут назначены в 2022 году, в случае если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.



По данным последнего исследования общественного мнения Международного республиканского института США (IRI), опубликованного в начале апреля, Арчил Талаквадзе (33%) занимает девятое место в списке самых популярных общественных фигур Грузии. При этом первая тройка рейтинга выглядит следующим образом: патриарх Грузинской православной церкви Илия II (89%), экс-премьер Георгий Гахария (65%) и мэр Тбилиси Каха Каладзе (54%).