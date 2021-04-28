 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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QazVac, неожиданная казахстанская вакцина против Covid-19, - "Le Monde"
07:02 29.04.2021

28 апреля 2021 г.
Бенуа Виткин | Le Monde

"(..) Вакцина называется QazVac, и до того, как стать решающим активом в борьбе с эпидемией SARS-CoV-2 в Казахстане, она уже представляет собой источник национальной гордости. В начале недели вакцина с большой помпой была запущена в Казахстане, и несмотря на то, что о ней совсем не знает остальной мир, она ввела эту центральноазиатскую страну в очень замкнутый круг государств, разработавших свой собственный продукт против Covid", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"До сих пор национальная кампания вакцинации (вакцинировано 5% населения) проводилась исключительно с использованием российской вакцины "Спутник V", которую Казахстан производит на своей территории по соглашению с Москвой. В понедельник 26 апреля первая партия вакцины QazVac из 50 тыс. доз была отправлена в регионы страны", - говорится в статье.

"(...) Цифры пока скромные: в Казахстане производственные мощности довольно ограниченные, и пока что они в основном посвящены производству "Спутника V", в том числе на экспорт. В настоящее время рассматривается вопрос о партнерстве с Турцией и проект строительства завода", - пишет Le Monde.

"Это не единственная неопределенность, нависшая над этим продуктом. Как и "Спутник V", вакцина QazVac запускается в спешке. Массовая вакцинация начинается в тот момент, когда вакцина все еще находится в третьей фазе клинических испытаний, и эта фаза проводится с гораздо меньшим числом добровольцев, чем ее международные конкуренты - менее 3000, что остается в нижнем диапазоне рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", - комментирует автор статьи.

"(...) Речь идет об инактивированной вакцине того же типа, что и вакцина, разработанная китайскими производителями Sinovac и Sinopharm, а также российским институтом Чумакова (CoviVac)", - продолжает он.

(...) "У Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (более известного под английской аббревиатурой RIBSP) есть еще одно преимущество: использование убитого цельного вируса позволяет более гибко, чем другие вакцины, адаптироваться к появлению вариантов, - рассуждает журналист. "Я немного знаю RIBSP, с которым ВОЗ сотрудничала в области разработки инактивированной вакцины против гриппа, и этот институт довольно хорошо владеет этой технологией", - говорит Мари-Поль Кьени, вирусолог и директор по науке Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm).

"(...) На самом деле, казахстанский прорыв основан на старой традиции, унаследованной от Советского Союза. (...) История института, излагаемая в длинном расследовании казахстанской версии журнала Forbes, говорит о многом. Этот центр был основан в 1958 году, примерно в 100 километрах от Алматы, его приоритетом являлись исследования биологического оружия под прикрытием Министерства сельского хозяйства СССР. Данные исследования сосредоточивались на оружии, способном уничтожать стада и посевы вражеских государств. После эпидемии чумы, поразившей Советский Казахстан в 1963 году, институт расширил свой кругозор, занявшись "оборонными" исследованиями", - напоминает Виткин.

"После обретения независимости в 1991 году и полного прекращения финансирования RIBSP потребовалось время, чтобы восстановить свои силы. Несмотря на то, что Казахстан вполне богатое государство, в частности, благодаря большим запасам углеводородов, финансирование науки является проблематичным, в результате чего работам RIBSP присущ несколько кустарный характер", - подчеркивает журналист.

"Сообщается, что исследователям платят немногим более 1500 долларов (1200 евро) в месяц. И даже во время исследований по QazVac институту приходилось защищать своих сотрудников от попыток Минобороны получить обратно помещения, примыкающие к лабораториям, где размещаются исследователи", - говорится в публикации.

"(...) Об окончании второй фазы клинических испытаний было объявлено 31 декабря 2020 года, работа велась в напряженном ритме", - говорится в статье. (...)

Источник: Le Monde

Источник - inopressa.ru
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