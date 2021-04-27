КремлеБлудь. Отсутствие порыва порождает в обществе тоску, смятение, - Александр Проханов

07:18 29.04.2021

Послание к коринфянам

отсутствие порыва, отсутствие долгожданного рывка порождает в обществе тоску, смятение

Александр Проханов



Два призрака бродят по Европе - Петров и Боширов. То появятся в Солсбери, то в Праге, то на курортах Франции, то в Монако… Два таинственных призрака блуждают по Европе. И пусть себе блуждают.



В России блуждает призрак обновления, призрак русского Возрождения, чаяние долгожданного и все не наступающего русского порыва. Россия напоминает огромное яйцо между трех океанов, которое снесла птица русской истории. Изнутри этого яйца раздается стук: кто-то долбит скорлупу, желает вылупиться. Кто это будет? Орел или дракон? Почему не наступает развитие? Что сдерживает накопившиеся в народе энергии, устремленный в будущее народный порыв? Значит ли это, что яйцо - из стали, и тщетно пробить его изнутри клювом? И оно ждет, когда по нему шарахнет извне бронебойный снаряд?



Мы все строим и никак не построим скоростную шоссейную дорогу из Петербурга в Екатеринбург. А за это время, пока мы мечтаем ее построить, весь Китай пронизали скоростные шоссейные и железнодорожные трассы - с севера на юг и с запада на восток. Мы пускаем скоростной поезд "Ласточка" из Петербурга в Псков, и он идет чуть ли не семь часов, в то время как в Европе и Китае экспрессы несутся со скоростью 200-300 километров в час.



Американец Илон Маск, бесстрашный фантазер и мечтатель, обещает перебросить на Марс и Луну миллион землян, выполняя завет благословенного Циолковского, желавшего расселить людей по другим планетам. Почему русская космическая мечта закупорена в Роскосмосе, и в ней нет гагаринского восторга и восхищения, превративших космос в один из основных русских кодов? Как увлекательно выглядит идея космического государства, провозглашенная Игорем Ашурбейли, но не замеченная Роскосмосом!



Национальный рывок, если это не краткосрочная судорога, связанная с раздачей денег, обеспечивается идеологией будущего, идеологической формулой, которая озаряет всю русскую историю, объясняющую наше желанное будущее как реализацию исконной и восхитительной Русской Мечты. Суть этой формулы - один народ, одна судьба, одна Победа. Эта формула не провозглашена с кремлевского амвона, она является достоянием узких интеллектуальных кружков.



Из идеологии рывка проистекает его технология, его индустриальное и политическое обеспечение, сведенное в мобилизационный проект. Этим рывком мы преодолеем наше цивилизационное отставание и наверстаем упущенное после 2014 года время.



Когда, наконец, прозвучит самый главный национальный проект - проект "Очищение", которым только и может сопровождаться рывок в грядущее? Под тяжестью нашей чудовищной коррупционной системы рухнет любое начинание, любое возвышенное стремление, под этой тяжестью мы не двинемся в будущее ни на миллиметр.



Отсутствие порыва, отсутствие долгожданного рывка порождает в обществе тоску, смятение, у одних - апатию и уныние, у других - ядовитую агрессию. Зародыш орла превращается в зародыш дракона.



Нам не видна глубинная суть политики: тайные переговоры, встречи, договоренности, уступки, компромиссы. Мы не знаем, почему сначала Байден назвал Путина убийцей, а потом пошел с ним на встречу. Почему все ждали военного взрыва в Донбассе, который мог перейти в термоядерную войну, а теперь войска благополучно возвращаются в казармы, и корабли причаливают к своим пирсам.



Мы слушаем наших телевизионных пророков и готовимся, защищая Крым, мобилизуя весь свой дух, всю свою волю, дойти до Крещатика. А потом этот огромный страшный военный волдырь лопается, и мы оказываемся в дураках, и наша паника выглядит смехотворной среди весенних подснежников и щебета скворцов.



Что значит для русского сердца Киплинг, этот великий пророк англосаксов? Быть может, для Англии Киплинг является национальным кодом, который сделал Британию империей всех часовых поясов и всех полушарий. Но что он значит для русского сердца, в котором звучат другие - русские коды?



Код "Пушкин", который говорит о русской всемирности, о России как о душе мира. Код "Тютчев", что рассматривает Россию как икону, как божественную, дарованную нам благодать. Код "Маяковский" - страстное стремление здесь, на земле, сию минуту основать царствие божественной справедливости. Код "Твардовский", говорящий о непобедимости Русской Мечты в самые страшные, кромешные времена мировой истории.



Пенсионные выплаты, материнский капитал, процентная ставка, туризм, проблемы ЖКХ… А где великая русская литература, такая же великая, как Байкал или Волга? Русская литература - это зеркало русской жизни: зеркало революции, зеркало Победы, зеркало прозябания, зеркало погружения в пропасть, зеркало вселенского возрождения. Властитель должен знать, о чем пишут писатели его страны, знать, что, может быть, есть тот, кто



"на тебя донос ужасный пишет,



И не уйдешь ты от суда мирского,



Как не уйдешь от Божьего суда".



Вы помните милые, печально прекрасные лица наших ушедших родных в старинных семейных альбомах? Помните лица на фотографиях в огромных рамах в деревенской избе, где под стеклом собрано множество житейских картин крестьянской жизни: свадьба, похороны, уход в солдаты, рождение ребенка… Как они благородны, как они милы и знакомы. Помните лица предвоенных сталинских энтузиастов, которые взрастали под звуки марша "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью"? Какая энергия, какая радость, какая убежденность в неизбежной скорой победе! Помните лица солдат Великой Отечественной? Усталые, напряженные, с глубинным светом лица солдат и генералов - незабываемые лица России.



Какие тяжелые каменные лица появляются порой на слушаниях президентских посланий. Какая упитанность, самоуверенность, самодовольство и каменное омертвение, словно у них пустые глазницы, залитые оловом, и никто из них ни разу в жизни не прочитал стих:



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"Последняя туча рассеянной бури!



Одна ты несешься по ясной лазури…"



Коммунисты хотят в пику Ельцин-центру создать Сталин-центр. Сталин-центр - это Советский Союз. А сегодняшний Сталин-центр будет университетом с огромным количеством профессоров и ученых, исследующих феноменологию появления такого небывалого, грозного и неповторимого государства, как Советский Союз. Но Сталин неповторим и не разгадан. Его не разгадать ни с помощью пасквилей, ни с помощью плакатных похвал. Его могла бы разгадать квантовая теория и геометрия Лобачевского, ибо Сталин - это не музейный корпус, наполненный экспонатами, а скорость света. Догони его, если сможешь.



Не станем строго судить послание Путина Федеральному Собранию. Оно - в духе и стилистике прежних. Если оно не оправдало чьих-либо ожиданий, не значит, что эти ожидания должны умереть.



Я выслушал послание Путина и пошел читать послание апостола Павла к коринфянам.