Китай поставил на орбиту "Тяньхэ" - базовый модуль своей космо-станции

07:35 29.04.2021

В Китае стартовала ракета с основным модулем будущей орбитальной станции



Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" ("Великий поход - 5B", CZ-5), которая доставит основной модуль будущей китайской орбитальной станции, в четверг была запущена с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань.



Запуск транслировало Центральное телевидение КНР.



Основной модуль станции, названный "Тяньхэ", длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра – в данное время наиболее крупный произведенный в Китае космический аппарат. Здесь будут находиться центр контроля и управления, а также основное жилое пространство для экипажа (примерно 50 кубических метров), кроме того, здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.



Китайскую орбитальную станция назвали "Тяньгун" ("Небесный дворец").