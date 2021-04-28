В ожидании Талибана. Раскрыты цели визита Шойгу в Среднюю Азию, - "МК"

07:44 29.04.2021

После вывода войск США из Афганистана ситуация может выйти из-под контроля



Стала известна причина поездки министра обороны Сергея Шойгу в Таджикистан и Узбекистан. Как сообщил журналистам военно-дипломатический источник, визит министра в Душанбе и Бухару во многом связан с эскалацией напряженности в центрально-азиатском регионе на фоне решения Вашингтона вывести войска из Афганистана.



"Совершенно очевидно, что объявленный президентом США Джозефом Байденом вывод американских войск из Афганистана станет дополнительным источником экстремизма в Центральной Азии и дестабилизации ситуации в государствах региона", - сказал источник журналистам.



Он отметил, что эта тема стала ключевой во время переговоров Шойгу с главами военных ведомств Таджикистана и Узбекистана. По словам источника, хорошо знакомого с ситуацией, "бандформирования талибов и ИГИЛ (деятельность запрещена в РФ) уже активизировали нападения на правительственные войска и представителей власти Афганистана, совершают резонансные теракты".



При этом фактически провалились начатые под патронажем Вашингтона переговоры между афганским правительством и представителями талибов.



Эти вопросы также активно обсуждались на заседании Совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан) в Душанбе 27 апреля.



Представители стран ОДКБ заявили о необходимости консолидации усилий по защите как национальных, так и коллективных интересов членов Организации, в том числе о совершенствовании механизма принятия решений для оперативного реагирования на афганские угрозы и вызовы.



Сергей Вальченко