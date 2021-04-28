КырПарламент выдернул корешок - проголосовано увольнение минздрава Бейшеналиева

07:52 29.04.2021

29 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД

Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Увольнение главы Минздрава. Чиновник считает это местью депутатов



Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев рад решению парламента снять его с должности. Об этом он сообщил 24.kg.



По его словам, это показало несостоятельность старой Конституции. "Это большой пример того, что наш президент правильно провел референдум и поменял Основной закон", - сказал министр.



Он считает итоги голосования в ЖК местью народных избранников. "Причиной такого решения был мой отказ многим депутатам ставить их неподготовленных знакомых, родственников и близких главврачами и директорами. Тот же Жанар Акаев просил назначить своего помощника директором Ошской больницы и пугал несколько месяцев, что будет выступать против меня. Бактыбек Райымкулов просил оставить в центре фтизиатрии своего друга или братишку, а в Иссык-Атинскую больницу - тоже поставить своего, который ничего не соображал. У меня список из 40 таких депутатов", - сказал Алымкадыр Бейшеналиев.



"Никогда не снимают за то, что человек был в командировке по поручению президента. Дважды я был в командировке, когда депутаты меня приглашали. Мои заместители дали бы такую же информацию, какую они хотели, но их слушать не стали. Депутаты ждали министра. По поручению президента мне нужно было срочно уехать в Нарын, через несколько дней поступит мобильная клиника, нужно было подготовиться к этому, а не ждать, когда парламент меня отпустит", - добавил чиновник.



Он подчеркнул, что уходить не намерен и продолжит работать.



А если президент или премьер-министр примут решение, чтобы я ушел, у меня есть любимая работа, которая меня ждет.



Алымкадыр Бейшеналиев

Накануне на заседании парламента 81 депутат парламента проголосовал за снятие Алымкадыра Бейшеналиева с должности. Нардепы недовольны тем, что чиновник игнорирует их заседания.