Баткен. На кыргызо-таджикской границе введен режим ЧП и "создан областной штаб по ситуации на границе", идет эвакуация населения

07:56 29.04.2021

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https://www.turmush.kg/ru/news:1698888/?from=portal&place=nowread&b=1



29 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Инцидент на границе. В двух айыльных аймаках введен режим ЧП



В двух айыльных аймаках близ кыргызско-таджикской границы введен режим чрезвычайного положения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе полпреда Баткенской области.



Уточняется, что режим ЧП введен в айыльных аймаках Ак-Сай и Ак-Татыр.



"Создан областной штаб по ситуации на границе. Женщин и детей, проживающих рядом с местом конфликта, эвакуируют в безопасную зону. Одни местные жители уехали к родственникам, других эвакуируем в населенные пункты, расположенные близ города Баткена", - сообщили редакции.



Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.



30-летний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.



Отметим, водораспределитель "Головной" находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.



17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.