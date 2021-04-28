Индия день за днем бьет свои же рекорды по заражаемости КОВИ. Уже 379 257

08:59 29.04.2021

Индия побила рекорд по суточному приросту заболеваний коронавирусом



Суточный прирост зафиксированных заражений коронавирусом в Индии достиг 379 257 случаев, свыше 3,6 тысяч человек умерли, это стало максимальным значением с начала пандемии. Об этом рассказали в минздраве страны.



Индия занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. По последним данным минздрава, в общей сложности в стране зафиксировано более 18,3 миллиона случаев коронавируса. Вылечились свыше 15 миллионов человек, скончались от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи человек.



Рост количества инфицированных в Индии идет с середины февраля, после чего число лечащихся от COVID-19 превысило 3 миллиона человек.