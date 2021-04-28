Кыргызы стали стрелять первыми, - ТаджГКНБ

18:11 29.04.2021

Пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщает



ДУШАНБЕ, 29.04.2021 /НИАТ "Ховар"/. 29 апреля 2021 года в 13 часов 05 минут на участке водораспределительного пункта "Головной", находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан.



Этот инцидент произошел в свете нарушения кыргызской стороной ранее достигнутых двусторонних соглашений с Республикой Таджикистан, где соседней страной осуществляются попытки по незаконному захвату водораспределительного пункта "Головной".



Согласно картам 1924-1927 годов, а также 1989 года, этот объект всецело принадлежит Республике Таджикистан и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов республик Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.



Пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан