На кыргызо-таджикской границе идет бой - есть убитые, среди раненых - мэр таджикской Исфары

18:42 29.04.2021

29 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. ГКНБ сообщает о нападении на пограничные посты



В местности "Головной" Баткенского района одноименной области ситуация остается напряженной. Ранее автодорога Исфара - Ворух была перекрыта гражданами Кыргызстана. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ.



По ее данным, с 14.05 началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон в местности "Головной". В ходе перестрелки получили ранения гражданские и военнослужащие КР.



Около 17.00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также зафиксированы нападения на пограничные посты "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук".



В ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения "Бору" ПС ГКНБ захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Республики Таджикистан.



По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства.



Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.



Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 17 пострадавших. Один погибший.



Отметим, водораспределитель "Головной" находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.



17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.



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29 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Инцидент на границе. Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня



Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Об этом сообщает МИД Кыргызстана.



По его данным, в связи с произошедшим 28-29 апреля пограничным инцидентом на кыргызско-таджикском участке государственной границы министр иностранных дел Руслан Казакбаев провел переговоры с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и другими представителями, в ходе которых обсуждены дальнейшие совместные действия сторон, направленные на урегулирование ситуации в приграничье двух стран.



Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Таджикистана подчеркнули крайнюю необходимость урегулирования конфликтной ситуации, приведшей к жертвам и раненым как с кыргызской, так и с таджикской стороны, мирным путем, посредством политико-дипломатических переговоров.



Руслан Казакбаев отметил, что кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена. В данном контексте он особо акцентировал, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы.



Чиновник подчеркнул важность укрепления доверия между двумя государствами, особенно в районе границы, принятия мер по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечения любых действий, направленных на усиление напряженности среди местного населения.



В результате переговоров между министрами иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20.00 и отводе военных сил на места прежней дислокации.



Главы МИД договорились в течение самых ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления сторон, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.



В качестве дальнейших мер стороны согласились усилить совместную информационно-разъяснительную работу с населением на уровне местных самоуправлений (областной, районный и сельский уровни) двух стран с участием территориальных подразделений пограничных служб, организовать на уровне областных структур совместные группы правоохранительных органов для патрулирования и мониторинга обстановки в приграничье, а также поддерживать постоянную прямую связь между внешнеполитическими ведомствами и лично между министрами для оперативного решения имеющихся вопросов.



Главы внешнеполитических ведомств призвали обе стороны не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил.



Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.



Всего за медицинской помощью обратился 31 пострадавший. Один человек погиб.



Отметим, водораспределитель "Головной" находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.



17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.



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Мэр таджикского города Исфара получил ранение на границе с Киргизией



Ранение в плечо получил глава города Исфара (Согдийской области, Таджикистан) на границе с Киргизией, сообщает 29 апреля городская администрация.



Следите за развитием событий в трансляции: "Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана - трансляция"



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Как ранее сообщало ИА REGNUM, таджикско-киргизский конфликт начался на границе накануне 28 апреля, а сегодня, 29 апреля, перерос в вооруженное противостояние силовиков.



Причина конфликта лежит в том, что между республиками не выяснен территориальный вопрос: земля в верховьях реки Исфара - это спорная территория.



Здесь произошла стычка в районе водораспределительного пункта "Головной". В итоге произошли взаимные атаки на погранпункты, есть убитые и раненые.