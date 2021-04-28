Тушить конфликт в Баткен от кыргызов прибыл вице-премьер Новиков

19:26 29.04.2021

Первый вице-премьер Новиков прибыл в Баткен

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков прибыл в Баткен.



Он возглавляют рабочую группу по урегулированию и изучению сложившейся ситуации.



После прибытия он провел совещание в полномочном представительстве правительства в Баткенской области.



На границе с Таджикистаном 28-29 апреля наблюдается напряженная обстановка. Была перестрелка, есть пострадавшие и погибшие.