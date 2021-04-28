Кыргызы рапортуют о победе - "взята под полный контроль местность "Головной""

19:28 29.04.2021

Кыргызстан заявил, что взял под полный контроль местность "Головной"



Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана заявила, что местность "Головной" в Баткенском районе находится под полным контролем кыргызской стороны.



"Кыргызская сторона усиливает военное присутствие на кыргызско-таджикской государственной границе. В настоящее время продолжается противостояние сторон, в том числе с применением оружия с обеих сторон", - добавили в Пограничной службе.