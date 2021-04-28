Отечество в опасности: Макрона предупредили о рисках гражданско-исламской войны

19:38 29.04.2021

Отечество в опасности: Макрона предупредили о рисках гражданской войны

Письмо от имени отставных генералов и действующих военачальников стало отражением опасений общества, связанных с вопросом расовых отношений и проблемы исламизации страны



Кирилл Сенин

Татьяна Байкова

Екатерина Постникова



Францию может захлестнуть волна исламизации, а трения на расовой почве при неспособности властей найти эффективное решение конфликта способны привести к гражданской войне. О таком сценарии президента Эммануэля Макрона предупредила группа генералов-отставников, других представителей командного и рядового состава. Военнослужащих уже пообещали наказать - французским солдатам и офицерам запрещено делать публичные политические заявления. При этом послание военных, в том числе в контексте президентских выборов 2022 года, можно считать отражением тех опасений, которыми охвачено французское общество. Подробности - в материале "Известий".



Франция, где проблема радикализации мусульманской части общества как никогда далека от решения, а власти пытаются справиться с ворохом других неотложных дел, в том числе с последствиями эпидемии коронавируса, может столкнуться с риском гражданской войны. Для того, чтобы не допустить такого развития событий, стране может потребоваться вмешательство армии - по сути, государственный переворот. Это и другие предупреждения содержатся в коллективном письме французских военных, адресованном президенту Эммануэлю Макрону, членам правительства и парламентариям.



Послание было опубликовано в выступающем с крайне правых позиций еженедельнике Valeurs Actuelles, его подписали 20 вышедших в отставку генералов французских вооруженных сил, около сотни старших офицеров и несколько сотен других военнослужащих - всего порядка тысячи человек. "Франция в опасности, ей грозят несколько смертельных вызовов", - убеждены авторы письма. Находясь в плену либеральной ценностной догмы, страна оказалась на грани краха из-за "исламистов из пригородных районов, которые отхватывают куски нашей страны и превращают их в территорию, где царят порядки, противоречащие нашей конституции", отмечается в послании, составители которого предупреждают: "Времени на болтовню уже нет, или уже завтра гражданская война станет апофеозом этого растущего хаоса, а счет жертвам, за судьбу которых вы несете ответственность, будет идти на тысячи".



Отсутствие решительных действий может привести к катастрофе и "последующему вмешательству наших находящихся на действительной военной службе товарищей, выполняющих опасную миссию по защите наших цивилизованных ценностей и обеспечению безопасности наших сограждан".



Наказание за нелояльность



Последний пассаж в послании военных многими был воспринят как предупреждение о возможности государственного переворота. На руку сторонникам таких взглядов сыграла и дата публикации письма - 21 апреля: ровно 60 лет назад, 21 апреля 1961 года, французские воинские части, дислоцированные в Алжире, устроили вооруженный мятеж, протестуя против планов президента Шарля де Голля по предоставлению североафриканской стране независимости. Путч, участники которого не смогли наладить эффективную координацию своих действий, был подавлен, а его организаторы арестованы.



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Власти Франции уже предупредили о том, что подписавшим послание грозит наказание - по закону, военнослужащие не могут делать публичные заявления политического толка. Министр вооруженных сил страны Флоранс Парли написала в своем Twitter: "Есть два нерушимых принципа, которыми должны руководствоваться военнослужащие применительно к политическим вопросам: это нейтральность и лояльность".



Радикальный настрой



Последствия такого выступления военных, впрочем, лежат гораздо дальше воинской субординации и грозящего подписантам в форме наказания. Проблема с мигрантами и радикализацией попавших в республику мусульман стоит во Франции, пожалуй, максимально остро в сравнении с другими европейскими странами - и это объяснимо. У французов хватает ярких примеров того, как власти оказываются бессильны перед лицом преступлений, мотивы которых лежат в плоскости религиозного экстремизма.



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Огромный общественный и медийный резонанс получило убийство преподавателя Самюэля Пати под Парижем - в октябре прошлого года его обезглавил 18-летний уроженец Чечни. 23 апреля в Рамбуйе в окрестностях французской столицы выходец из Туниса перерезал горло сотруднице полиции, от полученных ранений женщина скончалась, а нападавшего застрелили полицейские. Не стираются из коллективной памяти и трагические события января 2015 года - тогда в результате нападения боевиков-исламистов на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo погибли 12 человек. За последние шесть лет исламисты совершили в стране свыше 30 терактов.



В любом случае ситуация с угрозой, которую представляют приверженцы радикальных течений ислама, выглядит крайне острой - и пока усилия властей по ее разрешению видимых результатов не дают. Все это дает повод для обоснованной критики в адрес Макрона - даже с учетом тех законодательных и иных мер, которые правительство проводит для того, чтобы поставить мусульман страны под более жесткий контроль, а также служит благодатной почвой для популяризации крайне правой идеологии. "В последние дни на господина Макрона обрушился шквал критики за его, как считается, слишком попустительское отношение к вопросам иммиграции и безопасности. Повод для такой реакции виден в результатах опросов общественного мнения, согласно которым 65% французов считают, что правительство не может справиться с преступностью", - пишет британская The Telegraph.



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За год до выборов



Собственно, те же военные в своем письме, не упоминая конкретных имен, подчеркнули, что "готовы поддержать политиков, которые будут принимать во внимание безопасность страны". Почти безошибочно можно предположить, что авторы послания имели в виду Марин Ле Пен, которая возглавляет партию "Национальное объединение". Собственно, она сперва весьма воодушевленно прокомментировала обращение военных к главе государства, призвав их "присоединиться к борьбе за Францию". Впрочем, через пару дней политик слегка охладила свой пыл и, в частности, заявила, что о какой-то реалистичной попытке госпереворота речи не шло - инициаторы обращения, мол, просто призывали президента обеспечить более жесткое исполнение законов. По ее словам, она согласна с оценками, которые дали военачальники, однако уточнила, что их опасения должны разрешаться "в рамках политического проекта, признанного французами и действующего на основе демократических принципов".



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Тема исламизации наверняка будет одной из ключевых для участников назначенных на апрель 2022 года президентских выборов во Франции, на которых за высший государственный пост намерена побороться и лидер "Национального объединения". Сделав и реверанс в сторону генералов-отставников, и тут же немного "отыграв назад", Ле Пен, вполне вероятно, старается убить двух зайцев: одновременно поддержать свою электоральное ядро - людей, которые стоят на националистических позициях, но при этом заручиться и симпатиями избирателей с более умеренными взглядами, в глазах которых она хотела бы выглядеть патриотически настроенным демократом.



Для дальнейшей политической судьбы Ле Пен ее комментарии по письму военных могут оказаться весьма важными. Поддержав авторов послания, которые "так явно выходят за границы и лезут в политику", она рискует стать более удобной мишенью для того же Макрона, который получает возможность "изображать ее как традиционного французского реакционера", считает корреспондент британской BBC News в Париже Хью Шофилд. Впрочем, отмечает он, "возможно, Марин Ле Пен полагала, что у нее не было иного выбора, кроме как выступить в поддержку" авторов письма: ведь "никто не считал, что есть какой-либо серьезный шанс военного переворота, так что и она не думала, что ее могут обвинить в поддержке мятежа".



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"Проблема долгое время загонялась внутрь"



Как напоминает профессор, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов, размежевание между французскими силовиками и руководством страны - вещь не новая.



- В военной среде всегда были сильны правые, правоконсервативные настроения. И сейчас эта тенденция усилилась, - считает политолог. При этом правительство "боится задевать мигрантов, поскольку среди них тоже избиратели".



- Никому не хочется трогать исламистов. Эммануэль Макрон попытался это сделать, но очень быстро отыграл назад, - отметил эксперт в разговоре с "Известиями". - Военные правы, но Макрон никак не отреагирует и продолжит свой курс. Что же касается военного переворота, то у генералов не хватит на это смелости.



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- Франции необходимо срочно что-то делать со своей миграционной политикой. Это было понятно уже давно, - сказал в интервью "Известиям" директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ - ВШЭ, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев. - Интересно, что впервые на эту тему выразились отставные военные и открыто предоставили письмо общественности. Это демонстрирует степень управленческих трудностей и то, что кризис достиг очень серьезного уровня. Раньше мы не могли себе такое представить.



Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина напоминает, что проблема интеграции мигрантов волнует французские консервативные круги уже очень давно, ее власти пытаются решить еще со времен Николя Саркози.



- Однако, несмотря на все усилия правительства, радикализация лишь только усилилась. Сила, которую почувствовали адепты экстремистских сект во Франции, привлекает все больше внимания, тем более что теракты происходят очень громкие, дерзкие и необыкновенно жестокие, - отметила эксперт в беседе с "Известиями". - Это вызывает у французов ропот в адрес в том числе и предыдущих правительств - к примеру, социалисты при президенте Франсуа Олланде выступали за то, чтобы Франция была открытой и гостеприимной. Но сегодня совокупность факторов - от масштабной миграционной волны до последствий COVID - заставила французских генералов призвать власти одуматься.



Впрочем, "все уже давно одумались - просто проблема долгое время загонялась внутрь, и сейчас решить ее очень трудно", говорит Обичкина.



- Можно закачивать деньги в неблагополучные предместья, пробовать интегрировать мигрантов, в том числе и с помощью позитивной дискриминации, но и это уже не работает. Что бы ни говорила Марин Ле Пен, которая предлагает простые решения для сложных проблем, но урегулировать этот вопрос будет очень непросто - особенно потому, что Франция действует исходя из либерально-демократических ценностей, - отмечает специалист. - Что будет, сказать трудно. В настоящий момент силы неравны - опасных радикализированных элементов в стране гораздо меньше, а пока их меньше, они не спровоцируют в республике гражданскую войну.