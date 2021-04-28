Я сошла с ума, я сошла с ума... В ГосДуму от ЕдРа собралась вокалистка из "Тату"

19:40 29.04.2021

Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова собралась идти в Госдуму от ЕР



Российская певица Юлия Волкова, получившая в начале 2000-х годов широкую известность как одна из солисток группы "Тату", собралась участвовать в праймериз партии "Единая Россия". Об этом сообщает телеграм-канал Mash.







Волкова собрала и подала на праймериз ЕР все необходимые документы. Она рассчитывает, что войдет в список партии по Ивановской области на выборах в Государственную думу РФ 2021 года.



В своем Инстаграме Юлия Волкова выложила пост – фотографию в помещении Ивановского регионального отделения "Единой России". Ее певица сопроводила словами: "Мои хорошие! Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят".



Что касается политической программы певицы, то пока о ней ничего неизвестно.