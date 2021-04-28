Армию Украины может ждать "мегаиловайск", - П.Фельгенгауэр

19:43 29.04.2021

Армию Украины может ждать "мегаиловайск"



Киев лишь отвлекают "дымовой завесой" деэскалации - угроза начала большого конфликта никуда не делась, говорит военный эксперт Павел Фельгенгауэр.



Пятая статья Договора НАТО не означает автоматического объявления войны - сначала будут вестись консультации и члены Альянса смогут выбирать, как им реагировать на события.



По уверениям российских официальных лиц, Вооруженные силы РФ на днях были отведены от границ Украины. Между тем нет никаких гарантий, что в обозримом будущем российско-украинская война не может разразиться под тем или иным предлогом.



В частности, намек на такое развитие событий можно увидеть в словах министра обороны РФ Сергея Шойгу. 27 апреля, выступая в Душанбе на заседании Совета министров обороны государств - участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), глава российского военного ведомства вину за увеличение опасности войны ожидаемо переложил на США и НАТО.



"Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция „четыре по тридцать". Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах", - сказал Шойгу.



В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в тот же день заявил, что если в отношениях между Россией и США ничего не изменится, то они могут оказаться на уровне "холодной войны" или еще хуже.



Между тем в ситуации начала военных действий между Россией и Украиной вполне реалистично выглядит сценарий, при котором эта война может легко перекинуться на соседние страны. В частности, на те из них, что являются членами Североатлантического альянса. В этом случае мир почти автоматически получит большую европейскую, а то и новую мировую войну, поскольку 5 статью Договора о создании НАТО ("…вооруженное нападение на одну … из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом,… в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них… окажет помощь Договаривающейся стороне,… путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы…") никто не отменял.



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Однако очевидно, что европейские члены НАТО достаточно по-разному относятся к событиям вокруг Украины. О том, как некоторые из них могут себя повести в случае подобного конфликта и насколько велика вероятность его возникновения, обозреватель "Росбалта" поговорил с независимым военным экспертом Павлом Фельгенгауэром.



- Как вы оцениваете сейчас ситуацию на российско-украинской границе? Насколько возможна сейчас большая война?



- Все возможно. Да, пока там какая-то деэскалация, но она очень призрачная. Могу сослаться на слова министра обороны Швеции Петера Хультквиста, который сказал, что отвод российских войск от украинской границы - это лишь "дымовая завеса". Что правда, потому что на границе до осени остались тыловые структуры и тяжелая военная техника дислоцирующейся в Сибири 41-й армии. Об этом, кстати, Сергей Шойгу официально заявлял. Но оставлять тяжелую технику надолго - бред, потому что нельзя поддерживать боеготовность армии и тренировать солдат, если у вас ее нет.



Министр обороны Швеции трактует этот факт таким образом, что сделано это было для быстрого развертывания российских вооруженных сил. У американцев, кстати, во время "холодной войны" была такая система двойного базирования - в Европе и Америке. Так что решение оставить тяжелую технику рядом с границей Украины после завершения военных учений выглядит действительно довольно странно. Осуществляется план по дезинформации противника.



Подобный маневр был осуществлен в 2008 году в отношении Грузии. Тогда там рядом наши в июле провели маневры и потом, вроде бы, тоже, как и сейчас, отвели войска, а в августе началась война в Южной Осетии.



Турки тоже "могут повторить"



В учениях, которые прошли сейчас по всей России, по моей оценке, было задействовано от 400 тысяч до полумиллиона военнослужащих. Только в Центральном военном округе участвовало по официально оглашенным данным 70 тысяч солдат. А это не самый многочисленный военный округ в РФ. Вся ядерная триада России была мобилизована.



- Почему все это происходит?



- Возможно, из-за того, что причины, которые вызвали нынешнюю эскалацию напряженности, никуда не исчезли. Вовсю продолжаются обстрелы в Донбассе, украинские власти продолжают прессовать Виктора Медведчука, которого называют "кумом Путина" - не только прикрыли вещание трех его пророссийских телеканалов, но, по просьбе Киева, теперь и YouTube заблокировал возможность их просмотра на территории Украины. Так что говорить о деэскалации преждевременно.



- Как реально будет работать пятая статья Североатлантического договора в случае втягивания в военный конфликт одной из стран Альянса, с учетом того, что эта статья дает определенный простор для ее толкования и соответственно применения на практике? Иными словами, все ли страны НАТО реально предоставят свои вооруженные силы для участия в военном конфликте, или лишь некоторые из них?



- Пятая статья Договора НАТО не означает автоматического объявления войны. Будут вестись консультации. В Альянсе сейчас много стран. Одни из них в случае начала войны в Восточной Европе будут в большей степени выполнять свои обязательства по коллективной обороне, другие в меньшей. Кто-то решит, что это не так их касается, чтобы вступать в войну.



- А когда, на ваш взгляд, возможно обострение?



Войну России с Украиной отменили или отложили?



- По моему скромному мнению, самой опасной будет вторая половина мая. Каков процент вероятности начала войны, сказать не могу, но он достаточно существенный, и не я один так считаю.



- Может ли такой конфликт привести к большой европейской войне?



- Может. Могут начаться стычки на море и в воздухе. Думаю, что при таком раскладе в Черное море войдут до 10-12 боевых кораблей стран НАТО. В частности, помимо США, два эсминца которых уже находятся в Эгейском море, это готова сделать и Британия. Подтянет туда свою авианосную группу с малозаметными истребителями-бомбардировщиками F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Могут подтянуться и французы, итальянцы, испанцы, греки, румыны, болгары. Турки, естественно, присоединятся.



Кроме того, в случае войны России с Украиной НАТО попытается создать воздушный мост по переброске вооружений. Если наши начнут бомбить аэродромы, на которые будет садиться их военно-транспортная авиация, натовцы могут прикрыть их истребителями. Соответственно, над территорией Украины возможны воздушные бои между американскими и российскими самолетами. Не исключены в этом случае и удары сил НАТО по территории России. Если, например, по американским кораблям будут нанесены ракетные удары с территории Крыма, то позиции этих ракет ответным ударом тоже могут быть уничтожены американцами. Вероятность эскалации возможна вплоть до ядерной войны…



- Как могут развиваться военные действия на начальном этапе?



- Основные военно-морские силы с Балтики, Северного, Каспийского морей перебросили в Черное море. Собрали где-то 25 разных десантных кораблей, и пока они там остаются. Такими силами можно высадить дивизию, даже две. Вряд ли они собираются штурмовать Босфор… Скорее всего, готовится большая десантная операция в районе Одессы и Николаева. В Опуке в Крыму эта операция была смоделирована. Там одновременно высадились 10 тысяч морпехов и воздушных десантников. То есть проведена отработка массированной стратегической наступательной операции.



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- Значит, основной удар по Украине, как и предполагают многие, может наноситься с территории Крыма?



- Скорее, он будет вспомогательным. Основной может наноситься с севера, со стороны Белгородской, Брянской, Воронежской областей с целью охвата украинских сил правым флангом. Там собран очень мощный военный кулак - три армии, из них две гвардейских. Туда же может подтянуться еще и танковая армия. Плюс в Донбассе стоит гвардейская армия. Конечно, никакому Пушилину она не подчиняется. Цепочка командования идет в Новочеркасск, в штаб округа в Ростове-на-Дону, а оттуда в Москву.



Задача этих сил рассечь, окружить с трех сторон и уничтожить украинскую армию. Устроить такой "мегаиловайск" (имеется в виду "котел", в который попали украинские войска в 2014 году в районе города Иловайск, что привело к самым масштабным потерям за все время войны, - "Росбалт").



- Как вы оцениваете боеспособность вооруженных сил Украины?



- Они довольно мощные, но не очень готовы к мобильной войне.



Повторю, угроза войны представляется мне сегодня очень серьезной. Впрочем, на любом этапе конфликта путем прямых переговоров возможна и его деэскалация. Ядерный порог всерьез никто преступать не хочет.



Беседовал Александр Желенин