У Тимура Бекмамбетова отбирают квартиру в центре Москвы. За незаконный перестрой

19:58 29.04.2021

У режиссера Тимура Бекмамбетова через суд отбирают квартиру в центре Москвы, сообщает zakon.kz.



Он перепланировал ее так, что возникла угроза обрушения дома. Бекмамбетов убрал несущие перегородки и вскрыл полы.



Квартира 1912 года постройки находится в доме Мазинга в Малом Знаменском переулке. Общая площадь ее 226 квадратных метров и стоит она почти 88 миллионов рублей, - сообщает Telegram-канал Mash.

В декабре прошлого года комиссия, проводившая осмотр, обнаружила трещины, которые образовались в стенах исторического здания.



Мэрия несколько раз просила режиссера вернуть апартаменты в первоначальный вид, но стройка продолжалась. Теперь чиновники пошли на последний шаг и требуют суд изъять квартиру у Тимура Бекмамбетова - пока дом не развалился.



Кроме того, на Бекмамбетова пожаловался его сосед, антиквар и коллекционер машин-отлдтаймеров, Вадим Задорожный.



Дом Мазинга в Малом Знаменском переулке является объектом культуры: в здании бывали такие знаменитости как писатель и журналист Владимир Гиляровский, издатель Иван Сытин, поэт Константин Бальмонт и другие.