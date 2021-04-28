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На границе Киргизии и Таджикистана произошло боестолкновение
23:25 29.04.2021

Подули на воду:
Причиной послужил конфликт из-за доступа к водным ресурсам

Мария Фролова
Алексей Рамм
Татьяна Байкова

В четверг, 29 апреля, ситуация на границе между Киргизией и Таджикистаном резко ухудшилась в ходе конфликта из-за доступа к водным ресурсам. В ходе боестолкновений погибли несколько человек. В приграничном селе начался сильный пожар, пострадали десятки мирных жителей. Подробности - в материале "Известий".

Что произошло?

Военнослужащие Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе между странами. Вооруженное столкновение произошло в 13:00 по местному времени (10:00 мск) на участке водораспределительного пункта "Головной", который обе страны считают своей территорией.



В пресс-центре пограничных войск государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана заявили, что киргизские пограничники первыми открыли огонь по таджикским, пояснив, что это произошло при попытках "незаконного захвата" киргизской стороной водораспределительного пункта в нарушение ранее достигнутых договоренностей.

В свою очередь, заместитель главы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев обвинил в развязывании конфликта военных Таджикистана, утверждая, что стрельбу начали именно они, потому киргизским силовикам пришлось открыть ответный огонь. Кроме того, в ГКНБ Киргизии добавили, что таджикская сторона еще с утра начала обстреливать из охотничьих ружей киргизские автомобили, проезжающие в том районе, а до этого забрасывала камнями киргизов и их дома.

Как развивались события?

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По словам источников "Известий" в российском оборонном ведомстве, обе стороны задействовали в конфликте два-три легких пехотных батальона и не более двух десятков бронемашин - БТР, БМП и танки. Отмечалась переброска в район столкновений нескольких батарей РСЗО и легкой артиллерии.

Начавшиеся утром четверга рукопашные стычки местных жителей в зоне пограничного конфликта стремительно переросли в вооруженный конфликт. Около полудня по местному времени началась интенсивная перестрелка. Стороны не ограничились стрелковым оружием, и с самого начала в ход пошли минометы небольших калибров. Столкновения быстро расползлись на два других приграничных района.

К 17 часам по местному времени (14:00 мск) появились сообщения об усилении перестрелки между пограничниками двух стран. ГКНБ Киргизии сообщил, что спецназ МВД Таджикистана провел массированный обстрел водозабора "Головной" из минометов, пулеметов и автоматов, из-за чего на заставе "Достук" начался пожар. В ответ спецназ киргизских пограничников захватил заставу на территории Таджикистана.

Из-за крупного пожара, начавшегося в селе Кок-Таш, из населенного пункта и соседнего Ак-Сай были эвакуированы более 850 человек. В настоящее время спасатели пытаются ликвидировать возгорание, раненым оказывают помощь в полевых условиях, а погорельцев временно расселяют в школы города Баткен. Местные жители обвиняют в поджогах своих домов таджиков из окрестных сел.

В 19:00 (16:00 мск) в селах Кулунду и Максат Лейлекского района Киргизии вновь началась стрельба, сообщил полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев. По его словам, в селах Кок-Таш и Самаркандек замечены таджикские вертолеты.

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На протяжении дня вооруженные силы и погранслужбы обеих стран интенсивно наращивали группировку тяжелых вооружений у границы. С таджикской стороны на фото и видео попали перемещения танков Т-72 и вертолетов Ми-8, бронетранспортеров БТР-80. Появились неподтвержденные сообщения о переводе всех силовых структур на казарменное положение.

В составе киргизских колонн, идущих в приграничный город Баткен, были замечены бронетранспортеры БТР-70М и боевые машины пехоты БМП-2, грузовики с военнослужащими. В Сети публиковали кадры выдвижения реактивных установок залпового огня "Град" и противотанковых пушек МТ-12 "Рапира". Часть подтянутой бронетехники сразу вступила в бой.

Кто пострадал?

В результате вооруженного конфликта на границе погибли как минимум два человека. Об этом сообщил минздрав Киргизии, отметив, что 26 человек получили ранения. Известно, что один из них - 13-летний житель села, он получил серьезную травму глаза.

В то же время в Душанбе заявили о трех погибших и 31 пострадавшем, несколько из них получили огнестрельные ранения. В их числе оказался мэр крупного таджикского города Исфара Баховаддин Баходурзода. Он получил легкое пулевое ранение в боях на границе.

В чем причина?

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По мнению киргизской стороны, водораспределительный узел "Головной", возле которого произошел конфликт, является "стратегическим объектом республики и находится на территории Кыргызстана". В то же время в Душанбе считают, что в соответствии с картами 1924–1927 и 1989 годов он принадлежит Республике Таджикистан.

Протяженность границы между республиками составляет 976 км, но только 504 из них делимитированы и демаркированы. На спорных участках, на одном из которых находится и "Головной", часто возникают конфликты из-за земли, воды, а также незаконных пересечений границы и межэтнических разногласий. Иногда инциденты перерастают в вооруженное противостояние.

- Пограничное напряжение между Кыргызстаном и Таджикистаном было всегда, в основном по экономическим причинам, - рассказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. - Судя по поступающим оттуда сообщениям, произошел стихийный конфликт из-за источника воды. Непохоже, что столкновения санкционированы начальством киргизских и таджикских силовиков или тем более правительствами этих республик. При этом в отличие от Таджикистана в Киргизии в последние годы наблюдается некая хаотизация. После ряда государственных переворотов и политических кризисов (2005, 2010, 2020 годы) в стране нарушено управление, центральная власть ослаблена, а начальство на местах в своих решениях привыкло не оглядываться на столицу.

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По его мнению, в ситуации вооруженных столкновений между представителями силовых структур республик Москва вряд ли останется в стороне. Страны могут провести переговоры под эгидой России, чтобы разрешить все разногласия и предотвратить эскалацию. В любом случае вооруженные силы как Киргизии, так и Таджикистана не располагают потенциалом для ведения масштабных боевых действий, поэтому разрастание конфликта крайне маловероятно.

В свою очередь, военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев считает развитие конфликта стремлением нового президента Киргизии Садыра Жапарова усилить свои позиции внутри страны, сыграв на киргизском национализме.

- Он долгое время занимался популизмом, однако выполнить обещания он так и не смог. При этом, проведя маленькую успешную войну на границе, он может улучшить свой рейтинг. Недавно Жапаров побывал с визитом в Узбекистане. Очень заметно, что у лидеров двух стран сложились личные очень неплохие отношения. Вполне возможно, что он почувствовал поддержку Ташкента и пошел на повышение рейтинга при помощи ситуации на земле на спорной территории, - отметил Евсеев.

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В другом случае, считает собеседник портала, конфликт мог произойти из-за передела между криминальными структурами.

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев сказал "Известиям", что в Центральной Азии периодически происходят конфликты из-за водных ресурсов и пастбищ. Однако, по его мнению, евразийские страны понимают необходимость интегрироваться и делают все от себя зависящее в данном направлении.

Варианты разрешения конфликта

Премьер-министры Киргизии и Таджикистана провели переговоры о немедленном прекращении пограничного конфликта. Встреча состоялась на полях Евразийского межправительственного совета в Казани. Глава киргизского правительства Улукбек Марипов также обсудил ситуацию с российским премьером Михаилом Мишустиным.

Вечером 29 апреля президент Киргизии Садыр Жапаров провел заседание Совета безопасности страны в узком составе, по итогам которого поручил урегулировать ситуацию на границе мирным путем. Позже стало известно, что Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести технику на места прежней дислокации.

Источник - Известия
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