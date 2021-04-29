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Почему развоевались кыргызы с таджиками? - О.Малахова
00:04 30.04.2021

Не поделили советское наследство. Почему две страны "русского НАТО" едва не начали войну

В спорном районе на границе Киргизии и Таджикистана произошла стрельба, погибли два человека. Обе стороны обвиняют в обострении друг друга, однако уже начались переговоры. Украинская "Страна" приводит обе версии событий - киргизскую и таджикскую, а также объясняет, в чем суть конфликта.
Страна (Украина): не поделили советское наследство. Почему две страны "русского НАТО" едва не начали войну

29.04.2021
Оксана Малахова

29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана произошла стрельба между военными. Известно, что погибли два человека.

Инцидент произошел на участке еще советского водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфара. В Таджикистане считают территорию своей, в Киргизии это оспаривают.

Обе стороны обвиняют в обострении друг друга и стягивают дополнительные силы к границе. При этом на данный момент начались переговоры, и ситуация перешла в дипломатическое русло.

Примечательно, что Киргизия и Таджикистан - члены российского налога НАТО Организации договора коллективной безопасности, или ОДКБ. То есть военные союзники.

Что заявили в Киргизии

Как пишут киргизские СМИ, все началось 28 апреля, когда таджики разгружали щебень в нескольких метрах границы. Возник словесный конфликт, и ситуация накалилась. По обе стороны водораздела собрались около сотни человек и начали забрасывать друг друга камнями.

Рано утром 29 апреля в Баткенском районе таджикская сторона начала обстреливать проезжающие машины граждан Киргизии из охотничьих ружей, а принадлежащие киргизам дома стали забрасывать камнями.

Также таджикские силовики открыли огонь по киргизским заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук" и погранпостам "Кожогар" и "Булак-Баши".

Погранзастава "Достук" в результате была уничтожена. В Бишкеке утверждают, что по заставе велся минометный обстрел.
После этого киргизский отряд специального назначения "Бору" захватил таджикскую пограничную заставу "Ходжа Аълло".

Российские СМИ обнародовали видео, как бойцы армии Киргизии "радуются весне и началу новой войны". После того как захватили заставу в Таджикистане.

В столице Киргизии Бишкеке прошел митинг в поддержку жителей Баткенской области. На него вышли около ста человек. Они предложили составить список добровольцев, которые поедут в защищать границы в Баткенскую область.

По данным Минздрава страны, число пострадавших на границе с Таджикистаном возросло до 26, двое погибли.

Версия Таджикистана

В тоже время в Таджикистане говорят, что в среду, 28 апреля, граждане Киргизии начали забрасывать камнями пограничников, которые пытались установить камеры видеонаблюдения на территории водораспределительного объекта "Головной".

Он был построен в 1968 году и предназначен для полива земледельческих хозяйств приграничных районов трех республик - Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

В результате инцидента 28 апреля пострадали семь человек.

29 апреля военные Киргизии открыли огонь по таджикским пограничникам. Страну-соседа обвинили в том, что она пытается незаконно захватить водораспределительный пункт "Головной" в верховьях реки Исфара.

"Военные Кыргызстана атаковали и разрушили некоторые объекты, такие как свадебный зал и ферма в селе Точикон, из минометов", - сообщили представители таджикских властей.

Таджикские СМИ пишут, что столкновение пограничников распространилось и на другие участки. О перестрелках сообщили в населенных пунктах Лангар, Ворух и Чоркух.

Все силовые структуры страны перевели на казарменное положение. По данным таджикской стороны, в ходе конфликта травмы получили десятки человек.

В сети публикуют видео военной техники на таджико-киргизской границе. На нем слышна перестрелка.

Переговоры

К вечеру 29 апреля стало известно, что боевые действия остановлены и стороны начали переговоры на уровне МИД и силовых ведомств. Подписано соглашение об остановке огня.

Уже договорились в ближайшие часы провести отдельную встречу глав правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местный самоуправ. Обсудят детали урегулирования ситуации.

Таджикистан и Киргизия согласились усилить разъяснительную работу среди жителей приграничного районе, где вспыхнул конфликт. А также создать совместные группы для патрулирования.

Отдельно министры призвали граждан двух стран не поддаваться провокациям "отдельных деструктивных сил"

Посредником также выступит Россия. В ближайшее время премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов и глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода встретятся в Казани, чтобы урегулировать конфликт на границе.

Оба премьер-министра уже находятся в России. Встречу проведут во время саммита Евразийского межправительственного совета. Он состоится 30 апреля.

Судя по тому, что конфликт достаточно быстро был закончен, он действительно возник случайно. Хотя напряженность на границе - история давняя.

Из-за чего конфликтуют Таджикистан и Киргизия

Периодически на таджикско-киргизской границе происходят обострения. Наблюдатели считают, что основная проблема - в открытости границ, и пока стороны не завершат работу по демаркации, конфликты будут продолжаться.

Между Таджикистаном и Киргизией - более 900 км границы, почти половина которой не демаркирована. Ее линия условна и часто проходит по дорогам или вблизи населенных пунктов, пастбищ. Спорными являются около 70 участков.

Разделить границу окончательно мешает спор двух стран. Таджикистан за основу берет карты 1924-1939 годов, Киргизия - карты 1958-1959 годов.

В Таджикистане настаивают, что при СССР Киргизия брала в аренду некоторые пахотные земли и пастбища, а затем утвердила их как свои в одностороннем порядке. Киргизия с такой постановкой вопроса не согласна.

Впрочем, теперь нельзя исключать, что дело сдвинется с мертвой точки, после того как мирить две страны начала Москва, для которой стрельба между союзниками - это удар по интеграционным проектам на постсоветском пространстве.

Оригинал публикации: Не поделили советское наследство. Почему две страны "русского НАТО" едва не начали войнуОпубликовано 29/04/2021

Источник - strana.ua
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