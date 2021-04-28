Киргизские и таджикские пограничники снова вступили в перестрелку

00:05 30.04.2021

В УВД Баткенской области Киргизии заявили о новом обострении на киргизско-таджикской границе и о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками.



"К часу ночи в Лейлекском районе Баткенской области обстановка вновь обострилась. В приграничных киргизских селах Арка, Максат пограничники двух стран ведут интенсивную перестрелку", - сообщила пресс-секретарь УВД Баткенской области Дамира Юсупова.



По ее словам, милиция работает в усиленном режиме. Местное население эвакуировано.



"Вдоль дороги горят дома граждан Киргизии и другие объекты", - сказала пресс-секретарь.