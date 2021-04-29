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Киргизия и Таджикистан делят четыреста километров общей границы, - "НГ"
00:07 30.04.2021

Дмитрий Литовкин

е К зоне конфликта стягивается военная техника.
Очередной конфликт между местными жителями в районе водораспределительного пункта "Головной", принадлежность которого оспаривают Бишкек и Душанбе, привел к человеческим жертвам. По данным Минздрава Киргизии, в ходе конфликта погибли два человека, еще 26 получили различные травмы и ранения. Таджикские информационные источники со ссылкой на администрацию города Исфана сообщают о трех погибших и 31 пострадавшем со своей стороны.

Решить пограничные проблемы две страны не могут с 2002 года. Речь идет о спорных 400 из 980 км общей границы. Начиная с 2014 года на границе между военнослужащими и местными жителями двух стран произошло более 10 конфликтов, в том числе с использованием оружия. Период последовавшего за тем затишья продлился до марта 2019 года, когда в районе киргизского села Аксай и таджикского поселка Мехнатабад возник конфликт из-за строительства киргизскими дорожными службами в районе спорной территории объездной автодороги. В мае 2020 года в местечке Кумазор Исфаринского района Согдийской области Таджикистана на таджикско-киргизской границе произошел конфликт из-за земельного спора, в результате которого двое граждан Таджикистана получили тяжелые огнестрельные ранения. Дальше пограничных стычек дело не пошло.

Обе страны входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – альянс ближайших союзников России на постсоветском пространстве. Москва гарантирует членам клуба военную помощь в случае внешней агрессии. В рамках ее предотвращения поставляет союзникам военную технику. Тем, кто способен ее оплачивать - по внутрироссийским закупочным ценам, тем, кто не способен, – безвозмездно. Именно таким образом шло перевооружение армии Армении и Таджикистана. Например, в рамках создания единой системы противовоздушной обстановки ОДКБ, по этой схеме Душанбе получил комплект зенитно-ракетных комплексов С-300ПС. Это далеко не новая система, но она позволяет эффективно действовать против воздушных целей в регионе.

В международном рейтинге армий мира из 138 участников Таджикистан находится на 99-й строчке. В его армии служит 9000 человек. Это 0,1% от общей численности населения. Известно, что в 2020-м Таджикистан направил 79 млн долл. на оборону и вооружение. В строю у него находится 400 бронетранспортеров, 253 танка, 80 гаубиц и 20 вертолетов, один военно-транспортный самолет.

Киргизия в плане оценок боевой эффективности армии не очень отличается от соседа – 93-я строчка рейтинга. Численность Вооруженных сил 11 000 военнослужащих, расходы на вооружение – 20 млн долл. У киргизов 150 советских танков, 320 БМП, 55 БТР, 21 реактивная установка залпового огня, 153 буксируемые и самоходные артиллерийские установки и 48 американских минометов М120. Видимо, Бишкек получил их в знак признательности за предоставление США военно-воздушной базы, а ныне Центра транзитных перевозок "Манас".

Впрочем, базы на территории обеих стран имеет и Москва. В Таджикистане это 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

В Киргизии россияне размещены на авиабазе "Кант". Она расположена в 20 км к востоку от Бишкека. На аэродроме также дислоцирована авиация Вооруженных сил Киргизии. База может быть задействована в интересах объединенной системы ПВО СНГ. Там находятся около 250 военнослужащих и членов их семей, а также граждане Киргизии и Казахстана, работающие по найму. Здесь дислоцированы 10 самолетов и 14 вертолетов: штурмовики Су-25, истребители Су-27, учебные самолеты Л-39, вертолеты Ми-8.

Как бы там ни было, но конфликт соседей серьезно осложняет ситуацию в регионе. В Москве опасаются, что после объявленного сокращения контингента НАТО и США в соседнем Афганистане снова актуальной будет угроза распространения терроризма. Особенную озабоченность вызывает в СНГ перспектива прорыва боевиков на территорию сопредельных с Афганистаном государств. На саммите военных министров (СМО) государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе, состоявшегося накануне событий на таджико-киргизской границе, министр обороны Сергей Шойгу прямо заявил, что "обстановка в Афганистане деградирует" и требует адекватных ответов на возможные в связи с этим военные и иные угрозы. Об этом же говорил и генсек ОДКБ Станислав Зась: "Вывод американских войск начался, это создает дополнительные риски для всей ситуации в Афганистане и вокруг него. Поэтому мы с тревогой ожидаем тех последствий, которые, возможно, наступят после вывода американских войск с этой территории".

В подобной ситуации трудно ожидать, что воюющие друг с другом союзники по военному блоку смогут прийти на помощь. А это ставит под удар уже Россию.

29 апр. 2021

Источник - ng.ru
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