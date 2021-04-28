Британия начала новую игру в Афганистане, - А.Серенко

00:09 30.04.2021 28.04.2021



Генерал Николас Картер пытается примирить афганских и пакистанских силовиков



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



Британский генерал Николас Картер пытается согласовать интересы афганских и пакистанских силовиков.

Лондон подключился к поиску компромисса между руководителями силовых корпораций Пакистана и Афганистана. Очевидно, британцы прекрасно понимают, что лишь такой компромисс может стабилизировать ситуацию в Афганистане и если не приблизить полный и окончательный мир в этой стране, то обеспечить контроль над динамикой афганского кризиса. Одной из главных целей Великобритании, на наш взгляд, является предотвращение возможного экспорта войны из Афганистана на пакистанскую территорию.



Несколько дней назад, выступая на пресс-конференции в Кабуле, руководитель Совета национальной безопасности (СНБ) Афганистана доктор Хамдулла Мохиб анонсировал скорое прибытие в столицу страны делегации из Исламабада. По его словам, предстоящая встреча с пакистанцами является продолжением "предыдущих встреч", в частности, в Бахрейне, в ходе которых обсуждаются "существующие проблемы между двумя странами". "Если афганское правительство хочет, чтобы мирные переговоры увенчались успехом, ему сначала необходимо достичь соглашения с Пакистаном", - подчеркнул Хамдулла Мохиб, тем самым, обозначив шкалу приоритетов в поиске формулы урегулирования афганского кризиса: сначала достижение компромисса между Кабулом и Исламабадом, а уже затем переговоры с "Талибаном" (организация запрещена в РФ).



Примечательно, что упоминание доктором Мохибом Бахрейна в качестве площадки афгано-пакистанских переговоров было им сделано во второй раз за последний месяц. Ранее, в середине марта, глава СНБ Афганистана уже говорил о встречах в Бахрейне представителей Кабула и Исламабада, попутно подсветив новую – британскую - интригу в этом сюжете.



По информации "НГ", 9-10 марта 2021 года в Бахрейне состоялись переговоры делегаций руководителей силовых ведомств Афганистана и Пакистана. Афганскую сторону представляли глава СНБ Хамдулла Мохиб, шеф афганской разведки генерал Ахмад Зия Сарадж и начальник Генштаба Афганской национальной армии (АНА) генерал Мохаммад Зия Ясин. Делегация Исламабада состояла из командующего армией Пакистана генерала Камара Джавида Баджвы и начальника Межведомственной разведки (ISI) генерала Фаиза Хамида. Встрече афганских и пакистанских генералов предшествовали отдельные беседы членов двух делегаций с командующим Национальной гвардией Бахрейна фельдмаршалом Мохаммедом бин Исой аль-Халифой и советником по национальной безопасности генералом Шейхом Насером бин Хамадом аль-Халифой.



Источники "НГ" сообщают, что в ходе переговоров в Манаме афганские и пакистанские генералы обсуждали "проблему прекращения огня в Афганистане, текущие события в афганском мирном процессе, вопрос безопасности границ и необходимые шаги для содействия мирному процессу под руководством афганцев": "Впрочем, каких-либо конкретных договоренностей достигнуто не было. Встречи 9-10 марта в Бахрейне носили, скорее, вводный, презентационный характер. Признаков взаимного доверия сторон пока не видно. Именно поэтому местом проведения переговоров была избрана Манама – афганские представители поначалу настаивали на Кабуле, пакистанские – на Равалпинди. В итоге сошлись на столице Бахрейна – такой вариант предложили британские представители, выступившие в роли посредников между главами афганских и пакистанских силовых ведомств".



Главным британским посредником в организации беспрецедентного бахрейнского диалога стал начальник штаба обороны Соединенного Королевства генерал сэр Николас Картер, который, судя по всему, теперь является фактическим спецпредставителем Лондона в Афганистане и Пакистане. Именно благодаря его усилиям вообще стала возможной историческая встреча руководителей афганских и пакистанских силовиков в Манаме, которая, судя по анонсу Хамдуллы Мохиба, может иметь скорое продолжение в Кабуле.



Генерал Николас Картер – совершенно выдающаяся фигура в британской военной иерархии. Он сделал блестящую военную карьеру, успев повоевать в Ираке и Афганистане (отвечал за южную зону НАТО в Кандагаре) и, одновременно, показав себя оригинальным и успешным автором новых стратегических концепций, которые сегодня кладутся в основу модернизации королевских вооруженных сил. В основе "доктрины Картера" лежит признание необходимости выработки британской армией "новой стратегической культуры" - как непременного условия успешного ведения войны в эпоху "многополярного мира постоянной конкуренции". В соответствии с этой новой культурой, считает генерал Картер, должна быть разработана программа модернизации вооруженных сил, которая предполагает не только серьезные структурные изменения, но и "актуальный темп" преобразований, с учетом новых вызовов безопасности, в том числе, со стороны России, Китая и международных террористических организаций.



Организация встречи руководителей афганских и пакистанских силовых ведомств в Бахрейне – несомненный крупный успех британской дипломатии и лично генерала Николаса Картера, который пользуется серьезным авторитетом, как в Кабуле, так и в Исламабаде (в свое время в знак уважения командование пакистанской армии даже подарило ему позолоченный пистолет). "Мы неоднократно заявляли, что мир в Афганистане не может быть достигнут только путем переговоров между талибами и афганским правительством. Важный вопрос - это Пакистан, который должен быть вовлечен в переговоры ", - сказал Хамдулла Мохиб, комментируя итоги "дискуссии генералов" в Манаме и подчеркнув, что "встреча в Бахрейне между Афганистаном и Пакистаном проходила при посредничестве британских официальных лиц".



Хотя бахрейнская встреча позиционируется как дополнение к переговорному процессу по афганской проблеме, организованному США в Катаре и теперь переносимому на турецкую площадку, все же следует отметить известную исключительность британской дипломатической игры. Если Вашингтон, Москва, Пекин и Тегеран до сих пор делали ставку на попытки примирения между талибами, афганским правительством и различными группами афганской политической элиты, то Лондоне проявил гораздо больший реализм в понимании подлинных причин многолетней "афганской войны". В основе афганского кризиса лежит, прежде всего, конфликт интересов между Афганистаном и Пакистаном, а также между Пакистаном и Индией и до тех пор, пока не возникнут позитивные подвижки в снятии этих конфликтных сюжетов, бессмысленно надеяться на какие-либо достижения на переговорах афганского правительства с "Талибаном".



Британцы во главе с генералом Картером (он занимает также должность верховного комиссара Великобритании в Пакистане) запустили весной 2021 года принципиально новый механизм согласования интересов главных акторов афганского конфликта, сделав при этом ставку на диалог людей, контролирующих силовые ресурсы в Афганистане и Пакистане. Очевидно, что это единственно верный путь в сложной региональной игре, который не только может усилить американские позиции на переговорах с талибами, но и, одновременно, подчеркивает очевидные просчеты в политических стратегиях Вашингтона, Москвы, Пекина и Тегерана относительно проблемы афганского урегулирования.



Сильный ход Лондона в Бахрейне оценили многие внимательные эксперты в Афганистане и Пакистане. "Очень важная, беспрецедентная встреча. Впервые Великобритания признала свое участие в мирном процессе. Теперь мы надеемся, что эта встреча принесет что-то позитивное", - заметил один из наблюдателей. По словам другого аналитика, "Лондон, Бахрейн и Турция становятся новыми участниками афганского мирного процесса": "Теперь либо формирование стратегического глобального альянса для оказания давления на "Талибан" и правительство Афганистана, либо создание нового поля битвы за власть в Афганистане с индивидуальными списками желаний". "Высшие руководители службы безопасности АфПака в Бахрейне – это очень серьезно, - уверен один из экспертов. – Теперь есть прецедент, когда Великобритания незаметно играла посредническую роль между Афганистаном и Пакистаном. Великобритания является естественным посредником при хороших отношениях с обеими странами. Это очень интересный поворот в лондонском стиле. Хотя все же нужно задаться вопросом, продуктивно ли будет открытие множества различных дипломатических фронтов?". По словам еще одного аналитика, "генерал Картер, фактически, действует как британский специальный представитель по афганскому мирному урегулированию": "Такого шага не предвидел никто и теперь остается наблюдать, что из этого выйдет. Ясно одно - Афганистан и Пакистан должны участвовать в откровенных и жестких двусторонних обсуждениях вопросов безопасности, если мы хотим, чтобы мирный процесс имел бы хоть какой-то успех".



Впрочем, среди афганских аналитиков немало и тех, кто крайне подозрительно относится к участию британцев в поиске компромисса между Кабулом и Исламабадом. По словам одного из таких экспертов, "Лондон всегда играл и будет играть на стороне Пакистана": "Британцы пытаются с 2017 года выступать посредниками в отношениях США и Пакистана. С тех же пор англичане убеждают американцев не допустить усиления в регионе позиций России, Ирана и Китая. Четыре года назад к британскому пропакистанскому лобби присоединился Израиль, и они вместе начали оказывать влияние на Вашингтон. В результате президент Дональд Трамп сделал выбор в пользу "Талибана", что успокоило британских и поддерживаемых Израилем пакистанских чиновников. Исламабад, создавший к тому времени фальшивый ИГИЛ (организация запрещена в РФ), всячески демонстрировал свою поддержку западному миру. В 2017 году пакистанские генералы совершили серию поездок в Лондон, в ходе которых убеждали англичан в своей лояльности. Так, пакистанский военный представитель генерал-майор Асиф Гафури заявил, что США совершили большую ошибку, отослав Пакистан в китайский лагерь. Тогда же генерал Гафури сказал представителям Великобритании и через них передал американцам, что "мы ближе к вам, чем к нам наши восточные союзники (китайцы)", что "у нас есть общие черты, даже британские и пакистанские воинские части носят похожую форму", что "у нас один и тот же колониальный фон, общее прошлое, мы естественно тяготеем к Западу".



Афганские эксперты сегодня цитируют слова генерала Асифа Гафури, сказанные им британским собеседникам во время лондонских встреч около пяти лет назад: "Не забывайте, что мы были вместе во время холодной войны, не подталкивайте нас к Китаю". По их мнению, это – "самые честные признания пакистанского генерала, раскрывающие подлинные приоритеты военно-политического истеблишмента Пакистана": "За последние несколько лет Пакистан, с одной стороны, укрепил связи с Китаем и Россией, чтобы привлечь к себе внимание США, а, с другой стороны, его эмиссары совершали тайные и открытые поездки в Израиль, Саудовскую Аравию и Великобританию, используя их как инструменты секретной дипломатии Исламабада для влияния на Вашингтон". Скептики в Кабуле склонны рассматривать нынешнюю игру генерала Николаса Картера как новый этап в сотрудничестве Великобритании и Пакистана, объективно направленный против интересов Афганистана, а также России, Китая и Ирана.



Насколько обоснованными окажутся эти подозрения – покажет не слишком далекое будущее. В пользу версии особого британо-пакистанского партнерства в бахрейнском диалоге, на наш взгляд, говорит то, что руководство армии и спецслужб Пакистана сегодня крайне серьезно воспринимает угрозу переноса террористических и военных действий с территории Афганистана в пакистанские северо-западные провинции и некоторые города страны. Учитывая возможности афганской разведки, имеющей сильные агентурные позиции в Пакистане, наличие в ряде пакистанских регионов недорогих потенциальных боевиков из числа религиозных фанатиков, а также горячее желание части афганских силовиков отомстить "пенджабцам" за многолетнюю гибридную войну против Афганистана, нельзя исключать резкого ухудшения ситуации с безопасностью в Пакистане. Такое развитие событий, на наш взгляд, может стать реальностью вскоре после вывода сил США и НАТО из Афганистана, когда афганские спецслужбы перестанут ощущать плотный контроль со стороны американских друзей и смогут проводить более смелые и масштабные спецоперации не только в Афганистане, но и в Пакистане.



На фоне таких перспектив весьма многозначительно выглядит заявление президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани, сделанное им около десяти дней назад. Фактически, тогда афганский лидер предъявил ультиматум Исламабаду, публично заявив, что у пакистанского и афганского государства может быть теперь только общая безопасность. По словам президента Гани, "сегодня для Пакистана настал день принятия решений": "Если Афганистан будет небезопасен, то стабильность и безопасность Пакистана также будут поставлены под угрозу, если Пакистан хочет мира в Афганистане, то от этого выиграют обе страны". "Выбор дружбы и вражды находится в ваших руках, - заявил Ашраф Гани, обращаясь к Исламабаду. - Если Пакистан выберет дружбу, то Афганистан готов сотрудничать с Пакистаном в расширении регионального и глобального сотрудничества".



Решительность слов и действий президента Афганистана, несомненно, будет влиять на посредническую активность британской стороны, заинтересованной в обеспечении стабильности Пакистана. Несомненно, эту заинтересованность чувствуют в Кабуле и будут ее использовать в качестве серьезного аргумента в принуждении Исламабада к миру. Конечно, по сравнению с Пакистаном, Афганистан гораздо более слабая в военном, политическом и экономическом отношении страна. Но у афганских спецслужб, при желании, вполне хватит ресурсов и возможностей начать масштабные "операции возмездия" в пакистанских городах, если контролируемые Межведомственной разведкой Пакистана талибы развяжут террор в Афганистане после ухода сил США и НАТО. Поэтому посредническая миссия генерала Николаса Картера обещает в ближайшие месяцы стать еще более важной и ответственной. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619730540

Новости Казахстана

- XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана под председательством Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил депутатский законопроект для развития социального предпринимательства

- А. Мамин встретился с главой "Arcelor Mittal" Л. Митталом

- Казахстан и Россия приняли Комплексную программу экономического сотрудничества на 2021-2025 годы

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года №266

- Отсутствие взаимодействия между госорганами привело к увеличению транспортного налога для малогабаритных фургонов в десятки раз – "Ак жол" выступил в поддержку предпринимателей

- В Сенате обсудили исполнение рекомендаций Парламентских слушаний

- Асет Исекешев провел встречи с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ

- Одностороннее ужесточение с Российской стороны пограничного контроля внутри ЕАЭС наносит прямой финансовый ущерб бизнесу и не соответствует принципам единого экономического пространства

