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Вода и земля довели киргизов и таджиков до огня на поражение, - В.Панфилова
00:30 30.04.2021

Окончательно разрешить проблему можно только с помощью демаркации границы

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
29.04.2021

Главы МИД двух стран договорились прекратить огонь.
В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Стороны подтянули к границе тяжелую технику. По данным Минздрава Киргизии, число пострадавших в результате двухдневного конфликта составило 17 человек, один – погиб. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. По данным Баткенской областной администрации, из нескольких приграничных сел эвакуировано 848 человек. Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов и глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода в четверг на встрече в Казани выразили готовность к скорейшему разрешению конфликта на границе. Главы МИД двух стран договорились прекратить огонь и отвести войска.

Президент Садыр Жапаров 29 апреля провел заседание Совета безопасности в узком кругу, на котором обсуждалась ситуация на киргизско-таджикской границе. Начавшийся накануне конфликт между жителями приграничных сел перерос в локальную войну пограничных ведомств с применением автоматического оружия и минометов. Есть раненые с обеих сторон. Погиб местный житель.

Причиной конфликта, как сообщили в пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, стала установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района, пополняющего Торткульское водохранилище в Киргизии. Это водохранилище находится на территории Киргизии. Поэтому киргизы начали активно выражать протест. Затем киргизы и таджики стали забрасывать друг друга камнями. Конфликт принял масштабный характер, в него вмешались пограничники, началась стрельба. Жителей приграничных сел стали эвакуировать.

Ссору удалось погасить, но уже 29 апреля конфликт вспыхнул с новой силой – кто-то стал стрелять из охотничьего ружья. Противоположная сторона ответила тем же. Пограничники обеих стран попытались пресечь стрельбу, но конфликт лишь стал нарастать. По данным киргизских силовиков, таджикская сторона применила минометы и пулеметы.

Киргизия явно была не готова к военным действиям на границе. Глава Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчибек Ташиев накануне вылетел на лечение в Германию, где в январе ему делали операцию на сердце. На своей странице в Twitter он сообщил, что срочно возвращается в страну. Премьер-министр Улугбек Марипов c рабочей поездкой находится в Казани.

Таджикская сторона пока воздерживается от комментариев, сообщая только о семи раненых. Зато в социальных сетях распространяется видео, как Таджикистан стягивает к границе военную технику. "Таджикистан укрепляет военное присутствие на кыргызско-таджикской границе. Стягивается спецтехника. Но количество неизвестно", – заявили 24.kg в силовых структурах.

Тем временем в Бишкеке у дома правительства собрался митинг в поддержку жителей Баткенской области. Участники акции требовали, чтобы к ним вышел президент Садыр Жапаров. Они составили список из 30 добровольцев, которые готовы воевать с Таджикистаном. "Нам не нужна никакая политика. Мы присоединимся к солдатам и будем защищать родину", – сказал один из участников акции. Митингующие предъявили властям 14 требований, среди которых передислокация военной техники с севера страны на юг, закрытие границы с Таджикистаном, признание персонами нон грата некоторых сотрудников дипломатического представительства Таджикистана в Киргизии, установка военных постов в некоторых приграничных селах.

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В Бишкеке граждане требовали выдать им
оружие, чтобы навести порядок в приграничье.
Фото РИА Новости"Конфликты на границе не из-за ресурсов – земли и воды, а из-за неумения ими пользоваться так, чтобы все были довольны. Это неумение демонстрирует как киргизская сторона, так и другая, будь то таджикская или узбекская", – сказал "НГ" генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов. Конфликты происходят из-за того, что регион очень криминализирован. В одном направлении идут наркотики, в другом – ГСМ и другая контрабанда. Если с таджикской стороны эти потоки и незаконная деятельность, по словам Орлова, контролируются отдельными представителями высшей элиты, то на киргизской стороне из-за смены власти происходят переделы этого контроля. Орлов напомнил, что по соглашению ОДКБ (Организация Договора коллективной безопасности), членами которой являются Киргизия и Таджикистан, страны не имеют права применять оружие на границе друг против друга. Садыр Жапаров заявил, что не будет обращаться за помощью к ОДКБ.
Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев считает, что проблема границ запущена, особенно это касается Киргизии, где из-за частой смены руководства все накопившиеся проблемы приходится начинать решать с нуля. "В целом ни Киргизия, ни Таджикистан не готовы к решению пограничных проблем. Приграничные регионы с обеих сторон в социально-экономическом плане депрессивные. Ферганская долина отличается дефицитом сельскохозяйственных ресурсов – земли и особенно воды. Поэтому земля и вода становятся главной причиной всех конфликтов. На протяжении всего постсоветского времени среди населения как с киргизской, так и с таджикской стороны возрос агрессивный национализм по отношению к друг другу. Молодое поколение выросло в атмосфере агрессии по отношению к соседям. Поэтому никакие цивилизованные способы решения этой проблемы, если бы даже стороны попытались эти способы применить, не будут эффективны в обозримой перспективе. Нужна долгая и кропотливая работа", – сказал "НГ" Александр Князев.

По его мнению, договороспособность обеих сторон оставляет желать лучшего. Например, на днях киргизской стороной было дезавуировано соглашение по Кемпир-Абадскому водохранилищу, которое должно было перейти под контроль Узбекистана. Глава ГКНБ Камчибек Ташиев, который возглавляет киргизскую сторону на переговорах по демаркации и делимитации границы, под давлением толпы уже отказался от своей подписи (см. "НГ" от 25.04.21). Хотя на самом деле должен был заниматься работой со своим населением, подготовить адекватную компенсацию – тогда этот участок границы перестал бы быть спорным и конфликтным.

"Если киргизско-узбекская граница благодаря выжидательной позиции Ташкента спокойна, то на участке киргизско-таджикской границы в Баткене и Исфаре напряжение слишком высоко. Киргизская сторона требует выдать им оружие. С киргизской стороны, где население менее подконтрольно государственным институтам, могут произойти первые действия, которые способны породить большой конфликт", – считает Князев. По его данным, Киргизия уже направляет военную технику к границе с Таджикистаном.

Источник - ng.ru
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