Страны, где элита презирает народ, умирают, - Сергей Лукьяненко

07:15 30.04.2021

Страны, где элита презирает народ, умирают

Сергей Лукьяненко

писатель

29 апреля 2021,



Работая над новым текстом, подумал об элитах. Ну, у меня там небольшое побоище в тексте было... неважно. Проблема элиты и народа – то, на чем Россия вечно спотыкается. А конкретно – на том презрении, которое многие представители нашей элиты испытывают к стране и простому народу.



Между тем существование элиты – неизбежно. Что ты ни делай, как Марксу с Лениным ни молись – но люди неодинаковы. Кто-то более одарен, кому-то просто повезло – люди не равны. И вот один тянет лямку от звонка до звонка, а другой порхает по сцене или корчит рожи в тик-токе (да, я беру самые спорные типы элиты, не академиков и не каких-нибудь путешественников–спасателей–космонавтов–мудрых государственных деятелей, но все ж таки – тоже элита, получившая в жизни куда больше, чем 90% сограждан).



И вот наша элита презирает народ, а народ в массе своей ненавидит элиту (и мечтает оказаться в ее рядах). И все, чувствуя шаткость такого положения дел, мечтают свалить туда (куда?), где элита и народ сосуществуют менее конфликтно.



На самом-то деле все просто. Элита есть и будет. Элита всегда будет получать благ больше, чем народ. Элита совершает открытия, развлекает публику, управляет отраслями и территориями – она делает то, что может сделать не каждый. Есть лишь один нюанс – элита может гордиться своими успехами или еще и презирать тех, кто к ней не принадлежит.



Гордиться можно. Презирать нельзя. Твой успех – это папины гены, мамины старания, талантливый учитель, оказавшийся в нужном месте человек, который помог выбрать путь в жизни. Ну и твое личное трудолюбие, конечно. И его величество Случай, потому что людей с работающей головой и упорством в жизни куда больше, чем для элиты отведено места.



Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Добился успеха – гордись. Тех, кто не добился – не презирай. Вот и все. Те страны и культуры, где тем или иным путем, часто жестоким и кровавым, это понимание сформировали – живут и развиваются. Те страны и культуры, где элита презирает народ, а народ в ответ элиту – умирают.



Вот и все.



Источник: блог Сергея Лукьяненко