Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол по урегулированию вооруженного конфликта: 4 пункта

07:19 30.04.2021

Turmush - Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол и заявление по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Баткенской и Согдийской областей.



Об этом сообщили в пресс-службе Баткенской областной администрации Кыргызстана.



Созданная по инициативе правительств Кыргызстана и Таджикистана комиссия по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных районах КР и РТ, случившегося 29 апреля, обсудила причины и последствия инцидента.



В итоге стороны пришли к обоюдному согласию:



- прекратить вооруженный конфликт,



- отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации,



- принять меры по недопущению эскалации напряженности,



- создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер,



- создать соответствующие стабилизирующие условия для плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств.



Совместное заявление подписали от делегации КР О.Суваналиев, а от РТ - С.Ятимов.



Также Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол, в котором говорится:



"29 апреля 2021 года состоялась рабочая встреча представителей Кыргызстана и

Таджикистана по урегулированию вооруженного конфликта в составе,



из кыргызской стороны:



Полномочный представитель правительства КР в Баткенской области О.Суваналиев, первый заместитель председателя - директор Погранслужбы ГКНБ КР У.Шаршеев, первый заместитель министра внутренних дел КР С.Омурзаков, заместитель председателя ГКНБ КР А.Шаменов.



С таджикской стороны:



Председатель ГКНБ РТ С.Ятимов, первый заместитель - командующий ПВ ГКНБ РТ Р.Рахмонали, председатель Согдийской области Р.Ахмадзода".



Стороны, основываясь добрососедскими отношениями и во исполнение ранее принятых межгосударственных соглашений, пришли к обоюдному согласию по нижеследующим вопросам:



1. Прекратить боевые действия на приграничных участках Баткенской области и Согдийской области с 19:30 29 апреля 2021 года по бишкекскому времени (с 18:30, 29 апреля 2021 года по душанбинскому времени);



2. Отвести войска и военную технику с приграничных участков Баткенской области и Согдийской области в места их постоянной дислокации;



3. Продолжить переговорный процесс по стабилизации обстановки на приграничных участках Баткенской области и Согдийской области;



4. Создать рабочую группу из числа сотрудников пограничных войск, органов безопасности и внутренних дел обеих государств по контролю над ходом реализации достигнутых договоренностей, указанных в настоящем протоколе.



Совместный протокол подписали делегации из Кыргызстана О.Суваналиев, У.Шаршеев, С.Омурзаков, а из Таджикистана С.Ятимов, Р.Рахмонали, Р.Ахмадзода.