|Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол по урегулированию вооруженного конфликта: 4 пункта
07:19 30.04.2021
Turmush - Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол и заявление по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Баткенской и Согдийской областей.
Об этом сообщили в пресс-службе Баткенской областной администрации Кыргызстана.
Созданная по инициативе правительств Кыргызстана и Таджикистана комиссия по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных районах КР и РТ, случившегося 29 апреля, обсудила причины и последствия инцидента.
В итоге стороны пришли к обоюдному согласию:
- прекратить вооруженный конфликт,
- отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации,
- принять меры по недопущению эскалации напряженности,
- создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер,
- создать соответствующие стабилизирующие условия для плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств.
Совместное заявление подписали от делегации КР О.Суваналиев, а от РТ - С.Ятимов.
Также Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол, в котором говорится:
"29 апреля 2021 года состоялась рабочая встреча представителей Кыргызстана и
Таджикистана по урегулированию вооруженного конфликта в составе,
из кыргызской стороны:
Полномочный представитель правительства КР в Баткенской области О.Суваналиев, первый заместитель председателя - директор Погранслужбы ГКНБ КР У.Шаршеев, первый заместитель министра внутренних дел КР С.Омурзаков, заместитель председателя ГКНБ КР А.Шаменов.
С таджикской стороны:
Председатель ГКНБ РТ С.Ятимов, первый заместитель - командующий ПВ ГКНБ РТ Р.Рахмонали, председатель Согдийской области Р.Ахмадзода".
Стороны, основываясь добрососедскими отношениями и во исполнение ранее принятых межгосударственных соглашений, пришли к обоюдному согласию по нижеследующим вопросам:
1. Прекратить боевые действия на приграничных участках Баткенской области и Согдийской области с 19:30 29 апреля 2021 года по бишкекскому времени (с 18:30, 29 апреля 2021 года по душанбинскому времени);
2. Отвести войска и военную технику с приграничных участков Баткенской области и Согдийской области в места их постоянной дислокации;
3. Продолжить переговорный процесс по стабилизации обстановки на приграничных участках Баткенской области и Согдийской области;
4. Создать рабочую группу из числа сотрудников пограничных войск, органов безопасности и внутренних дел обеих государств по контролю над ходом реализации достигнутых договоренностей, указанных в настоящем протоколе.
Совместный протокол подписали делегации из Кыргызстана О.Суваналиев, У.Шаршеев, С.Омурзаков, а из Таджикистана С.Ятимов, Р.Рахмонали, Р.Ахмадзода.